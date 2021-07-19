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ຍິງສາວລາວສອງຄົນ ທີ່ພາຜູ້ຊາຍໄທທ່ຽວໃນລາວ ແລະຕໍາຫລວດ ຖືກຕັດສິນ ຈໍາຄຸກຖານເປັນຕົ້ນເຫດ ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງພະຍາດຮ້າຍແຮງ ຢູ່ໃນລາວ 

ໂຮງໝໍມິດຕະພາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງງຈັນ

ຍິງສາວລາວສອງຄົນທີ່ພາຄົນໄທທ່ຽວໃນເມືອງສະຫວັນນະເຂດແລະ ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ກ່ອນຈະເກີດການລະບາດຮອບໃໝ່ທີ່ຮ້າຍແຮງ ຈົນມາ ຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ພ້ອມ
ກັບຕໍາຫລວດຄົນນຶ່ງແລະຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງອີກ 3 ຄົນ ຖືກຕັດ ສິນຈໍາຄຸກ ແຕ່ 1 ປີ 6 ເດືອນ
ເຖິງ 5 ປີ ກັບ 1 ເດືອນກວ່າ ໂດຍທີ່ນາງພາວະດີ ວິພາກອນ ທີ່ລັກລອບເຂົ້າລາວກັບ
ຜູ້ຊາຍໄທສອງຄົນນັ້ນຖືກຈໍາຄຸກ ແລະປັບໄໝຫລາຍກວ່າໝູ່, ສ່ວນອະດີດຮ້ອຍເອກພູ
ໃສ ສີສະຫວັນ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະນາງມອນມີນາ ສຸດທິດານັ້ນໄດ້ຮັບໂທດ
ເທົ່າກັນ ກໍຄືຖານເບົາລົງມາ. ຜົນການຕັດສິນທີ່ລົງໂທດທີ່ວ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນຄິດ
ວ່າ ຍັງບໍ່ເປັນທໍາ ເພາະເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າຜູ້ເປັນຕໍາຫລວດ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າຜູ້
ກ່ຽວໄດ້ຮູ້ເຫັນເປັນໃຈ ກັບພວກກະທໍາຜິດນັ້ນ ຄວນຈະຖືກໂທດ ໜັກກວ່ານັ້ນ.
ກິ່ງສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຈາກນັກຂ່າວຂອງເຮົາມາສະເໜີທ່ານໃນ
ອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຫລາຍໆທ່ານຍັງຄົງຈໍາໄດ້ດີເນາະກ່ຽວກັບເຫດການກ່ອນຈະມີການລະບາດຢ່າງໜັກ
ເປັນປະຫວັດການ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລາວ ຊຶ່ງສືບຕໍ່ມາຮອດທຸກ ມື້ນີ້. ໃນນັ້ນ
ກໍມີສາວລາວສອງຄົນ ທີ່ພາຜູ້ຊາຍໄທສອງຄົນໄປທ່ຽວໃນເມືອງສະ ຫວັນນະເຂດ ແລະ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນນັບແຕ່ວັນທີ 7-15 ເມສາ. ຍິງສາວ ຜູ້ທີນຶ່ງແລະເປັນຜູ້ທີ່ສັງຄົມ
ຮູ້ກັນດີ ໃນນາມກໍລະນີ 59 ກໍຄືນາງມອນມີນາ ສຸດທິດາ ຫລືຕີນ່າ ຢູ່ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ແລະຜູ້ທີສອງ ກໍຄືນາງພາວະດີ ວິ- ພາກອນ ຫລືຕຸກຕິກ ທີ່ນາງມອນມະນີ
ບອກວ່າ ເປັນເອື້ອຍຮັກຂອງນາງທີ່ໄດ້ ພາຜູ້ຊາຍໄທ ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າລາວ ຢ່າງຜິດ
ກົດໝາຍ ໃນແຂວງສະຫວັນ ນະເຂດໂດຍມີ ອະດີດຮ້ອຍເອກພູໃສ ສີສະຫວັນ, ຊຶ່ງ
ຕອນນັ້ນ ເປັນຕໍາຫຼວດສື່ສານປະຈໍາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮູ້ເຫັນເປັນໃຈນໍາ.

ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ຄະນະສານອາຍາຢູ່ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນຂອງ ນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດພວກກ່ຽວ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງອີກ 3 ຄົນ ຊຶ່ງ
ເປັນຜູ້ໃຫ້ພາຫະນະຮັບສົ່ງພວກກ່ຽວຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຂ້າມຊາຍແດນ
ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນນໍາ ໃນຂໍ້ຫາເອົາຄົນອອກ ຫລື ເຂົ້າ ປະເທດແບບຜິດກົດ
ໝາຍ, ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດຢ່າງຮ້າຍ ແຮງ ແລະການປິດບັງ
ການກະທໍາຜິດ, ອີງຕາມໂທລະພາບຂອງກະຊວງປ້ອງ ກັນຄວາມສະຫງົບຂອງລາວ.
ຜົນຂອງການຕັດສິນກໍຄື: ນາງພາວະດີ ວິພາ-ກອນ, ອາຍຸ 26 ປີ ອາຊີບຄ້າຂາຍ ຢູ່
ບ້ານຫລັກ 2 ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງ ສາລະວັນ ທີ່ເປັນຜູ້ຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງເຂົ້າມາ
ລາວ ກັບຜູ້ຊາຍໄທ 2 ຄົນ ຊຶ່ງນຶ່ງ ໃນນັ້ນນາງບອກວ່ າເປັນຄົນຮັກຂອງນາງນັ້ນໄດ້
ຖືກໃສ່ໂທດໜັກກວ່າໝູ່ຍ້ອນ ຖືກພົບວ່າ ກະທໍາຜິດຄົບຕາມຂໍ້ຫາທັງ 3 ຂໍ້ທີ່ກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງນັ້ນ. ຜູ້ກ່ຽວຖືກ ຕັດສິນຈໍາຄຸກ 5 ປີ 1 ເດືອນ ກັບ 15 ວັນ ແລະ ເສຍຄ່າປັບ
ໃໝ 52 ລ້ານ 5 ແສນກີບ ກໍຄືປະມານ 5,000 ໂດລາ.

ຜູ້ລອງລົງມາໄດ້ແກ່ນາງມອນມີນາ ສຸດທິດາ, ອາຍຸ 22 ປີ, ອາຊີບນັກສຶກສາ, ຢູ່ບ້ານ
ໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງຈັນ ທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທີ່ຖືກຕັດສິນວ່າກະທໍາຜິດ
ກົດໝາຍອາຍາໃນ ຂໍ້ຫາແຜ່ເຊື້ອພະຍາດອັນຮ້າຍແຮງແລະການປິດບັງການກະທໍາ
ຜິດ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວ ຖືຕັດສິນຈໍາຄຸກເປັນເວລາ 3 ປີ 7 ເດືອນກັບ 15 ວັນພ້ອມກັບເສຍເງິນ
ຄ່າ ປັບໃໝ 27 ລ້ານ 5 ແສນກີບ ແລະ ທ້າວ ພູໃສ ສີສະຫວັນ ອະດີດ ຮ້ອຍເອກຕໍາ
ຫລວດ ກໍຖືກຕັດສິນໃສ່ໂທດ ໃນຖານດຽວກັນ ກັບນາງມອນມະນີ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ
ມີອີກ 3 ຄົນ ຄື 2 ຄົນ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 1 ຄົນຢູ່ເມືອງປາກງື່ມ, ນະ
ຄອນຫວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການຂົນສົ່ງ ແກ່ ນາງພາວະດີ ແລະຜູ້ຊາຍໄທ
ສອງຄົນ ໃນເວລາຂ້າມນໍ້າຂອງມາ ໃນວັນທີ 7 ເມສາແລະຂ້າມນໍ້າຂອງໄປໄທໃນວັນ
ທີ 15 ເມສານັ້ນ ໄດ້ຮັບໂທດຜູ້ລະປີ 1 ກັບ 6 ເດືອນ ຫລື 7 ເດືອນ ແລະປັບໃໝ 25
ລ້ານກີບ ຊຶ່ງເປັນໂທດ ສະ ຖານເບົາກວ່າ. ສ່ວນຮ້ອຍໂທສອນອາໄລ ໂພທິລາດ,
ຕໍາຫລວດປະຈໍາເມືອງສອງຄອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດທີ່ສື່ມວນຊົນເຄີຍມີລາຍ
ງານວ່າໄດ້ມີສ່ວນ ພົວພັນກັບເຫດການນີ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກເອີ່ຍເຖິງແຕ່ຢ່າງໃດ.

ຕໍ່ຜົນການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນວ່າ ເປັນການເໝາະສົມແລ້ວ ຍົກ
ເວັ້ນກໍລະນີການລົງໂທດຕໍ່ຕໍາຫຼວດທີ່ໄດ້ຮັບໂທດເທົ່າກັນກັບນາງມອນມະນີ ຫລື
ຕີນ່ານັ້ນ ເພາະມັນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງຕໍ່ປວງຊົນວ່ານາງໄດ້ຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການ
ກະທໍາຜິດຂອງຜູ້ຊາຍໄທສອງຄົນ ແລະເອື້ອຍຮັກຂອງນາງ ກໍຄືນາງພາວະດີ ໃນ
ການລັກລອບຂ້າມຊາຍແດນ ແລະມີເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ ນັ້ນຫລືບໍ່ ຈຶ່ງຈະຖືກຂໍ້ຫາ
ວ່າຜູ້ກ່ຽວປິດບັງການກະທໍາຜິດທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ເກີດການລະບາດ ຢ່າງໜັກ ຂອງ
ພະຍາດຕາມມາໃນພາຍຫລັງນັ້ນ ແທ້ຫລືບໍ່ ດັ່ງການອະທິ ບາຍຂອງແຮງງານ
ລາວຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ຍັງເຮັດວຽກຢູ່ໄທວ່າ:

“ແນ່ນອນແລ້ວເຂົາພາກັນມາແລ້ວເຂົາຕ້ອງໄດ້ເງິນ ເຂົາຮັບຈ້າງພາຂ້າມແມ່ນບໍ່?
ກະເລີຍເບົາລົງ ແຕ່ເພິ່ນນັ້ນ (ນາງພາວະດີ) ຄືເພິ່ນລັບມາເຕັມໆ, ເອີຕີນ່າ ໜີ້
ຈະໂດນຕົງທີ່ພາທ່ຽວທົວ ແມ່ນບໍ່? ຂອງພວກນີ້ ກະບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ເຮົາອາດຈະບໍ່ໄດ້
ຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງ, ຕາມຄວາມຄິດເຮົາ ເປັນແນວນັ້ນ.”

ສ່ວນກໍລະນີຂອງທ້າວພູໃສທີ່ເປັນຮ້ອຍເອກຕໍາຫລວດ ແຮງງານລາວຜູ້ນີ້ ບອກ
ວ່າ ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮູ້ເຫັນເປັນໃຈນໍາ ນາງພາວະດີ ແລະຜູ້
ຊາຍໄທສອງຄົນໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຂ້າມນໍ້າຂອງມານັ້ນສະນັ້ນ ການທີ່ໄດ້ຮັບ
ໂທດໜັກອັນດັບຮອງລົງມາເທົ່າກັນກັບນາງມອນມະນີນັ້ນ ເຫັນວ່າບໍ່ເໝາະສົມ
ເລີຍ. ຜູ້ກ່ຽວເວົ້າວ່າ ເນື່ອງຈາກທ້າວພູໃສໄດ້ຮູ້ເຫັນການກະທໍາຜິດ ຂອງພວກ
ກ່ຽວ 3 ຄົນມາແຕ່ຕົ້ນແລ້ວຍັງປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາລາວກໍສາມາດຖືໄດ້ວ່າ
ຜູ້ກ່ຽວສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະປົກປິດການກະທໍາຜິດ ແລ້ວສົມຄວນຖືກຕັດສິນລົງ
ໂທດໃນຖານເປັນຕົ້ນເຫດ ຂອງເຫດການທັງ ໝົດທີ່ພາໃຫ້ເກີດການລະບາດ
ຂອງພະຍາດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນຄັ້ງນີ້ ເທົ່າກັບນາງພາວະດີ.

ເຊັ່ນດຽວກັນແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທອີກຜູ້ນຶ່ງກໍຄິດວ່າຜູ້ທີ່ເປັນ
ຕໍາຫລວດທີ່ໄດ້ຮູ້ເຫັນການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວຄວນໄດ້ຖືກລົງໂທດໜັກກວ່າໝູ່
ຫລື ຢ່າງໜ້ອຍກໍເທົ່າໆກັນ ກັບນາງພາວະດີ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ການຕັດສິນຄັ້ງນີ້
ບໍ່ ໄດ້ເວົ້າເຖິງກ່ຽວກັບວ່າ ຜູ້ກ່ຽວຈະຖືກລົງວິໄນຕາມກົດລະບຽບຂອງຕໍາຫລວດ
ຄື ແນວໃດນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ການຕັດສິນລົງໂທດຕໍ່ທ້າວພູໃສນັ້ນ
ມັນສົມເຫດສົມຜົນຫລືບໍ່ ດັ່ງຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ:

“ເຂົາອາດຊິແຍກເປັນສອງກໍລະນີ ຕໍາຫລວດຄືທີ່ຮູ້ ນອກຈາກເຂົາໄປແຍກເປັນ
ສອງກໍລະນີ ຂອງວິໄນຕໍາຫລວດ ເຂົາໄປວ່າອີກ ອັນມັນເປັນຂໍ້ຫາວ່າຮັບຈ້າງພາ
ເຂົ້າເມືອງ ໃນຂໍ້ນັ້ນແມ່ນບໍ່? ຄົນທີ່ໂດນໜັກກວ່າໝູ່ອັ ນນັ້ນຄືຜູ້ນໍາເຂົ້າເຕັມ 100
ເປີເຊັນ”.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍມີບາງຄົນຄິດວ່າ ການລົງໂທດແກ່ຜູ້ອື່ນນັ້ນເໝາະສົມໝົດ ນອກ
ຈາກທ້າວພູໃສ ທີ່ເປັນຕໍາຫລວດ. ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮູ້ເຫັນການກະທໍາຜິດ
ຂອງນາງພາວະດີ ແລະຜູ້ຊາຍ 2 ຄົນນັ້ນ ຄວນຈະໄດ້ຮັບໂທດໜັກອັນດັບສອງ
ແລະຫລາຍກວ່ານາງມອນມະນີຫລືຕີນ່າ ດັ່ງປະຊາຊົນຜູ້ນຶ່ງໃນແຂວງສາລະວັນ
ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ:

“ເພາະນາງນັ້ນເປັນຄົນພົວພັນກ່ອນ, ເລີ້ມຕົ້ນວ່າຊັ້ນສາ, ເປັນຜູ້ທີນຶ່ງ. ທີສອງ ທີ
ສາມມາກະຊິເບົາບາງລົງມາ, ສ່ວນຕໍາຫລວດກະຊິຫລາຍກວ່ານາງຕີນ່າໜິ ນາງ
ຕີນ່າເປັນຜູ້ທີສາມ ກະເປັນຄົນສຸດທ້າຍ”

ສະຫລຸບແລ້ວ ຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ ເຫັນວ່າ ການຕັດສິນລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ທີ່ທາງການ
ລາວພົບເຫັນວ່າ ກະທໍາຜິດ ຖານເປັນຕົ້ນເຫດ ໃນການກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະບາດ
ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຮ້າຍແຮງ ນັບແຕ່ກາງເດືອນເມສາຜ່ານມາຈົນຮອດທຸກວັນນີ້
ແມ່ນເໝາະສົມ ຍົກເວັ້ນການລົງໂທດຕໍ່ອະດີດຮ້ອຍເອກຕໍາຫລວດພູໃສໃນຖານ
ທີ່ຜູ້ກ່ຽວເປັນຜູ້ທໍາອິດທີ່ຮູ້ເຫັນເຫດການກະທໍາຜິດໃນເລື້ອງນີ້ສົມຄວນຈະຖືກລົງ
ໂທດໜັກກວ່ານີ້ ແລະຢ່າງໜ້ອຍກໍຄວນຈະໜັກກວ່ານາງມອນມະນີ ຫລືຕີນ່າ ທີ່
ເປັນຜູ້ໄດ້ພົບກັບພວກກະທໍາຜິດ ຕາມທີຫລັງນັ້ນ.

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