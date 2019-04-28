ປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ມູນ ແຈ-ອິນ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອຕໍ່ ເກົາຫຼີເໜືອ, ໂດຍເວົ້າວ່າເສັ້ນທາງໄປສູ່ສັນຕິພາບໃນແຫຼມ ເກົາຫຼີ ແມ່ນບໍ່ສາ
ມາດເອົາກັບຄືນມາໄດ້ເຖິງແມ່ນຈະມີອຸປະສັກຊົ່ວຄາວກໍ່ຕາມ.
ທ່ານ ມູນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເສັ້ນທາງໃໝ່ນີ, ແລະ ໃນເມື່ອພວກເຮົາທຸກຄົນຮັບເອົາມັນນຳ
ກັນ ບາງເທື່ອພວກເຮົາຕ້ອງຖ້າໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຊ້າກວ່ານຳໃຫ້ທັນ. ຍ້ອນອຸປະສັກ
ຕ່າງໆ ບາງເທື່ອພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າໜ້ອຍນຶ່ງ ແລະ ຫາທາງອອກນຳກັນ.”
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ມູນ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນຄົບຮອບນຶ່ງປີ ຂອງການພົບປະກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີ
ເໜືອເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ.
ໃນສັນຍານຂອງສາຍພົວທີ່ກຳລັງຊຸດໂຊມລົງນັ້ນ, ເກົາຫຼີເໜືອ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງ. ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລັດຖະບານ ພຽງຢາງ ໄດ້ລະນຶກເຖິງເຫດ
ການດັ່ງກ່າວດ້ວຍຖະແຫຼງການທີ່ມີຄຳເວົ້າຮຸນແຮງ ໃນອົງການຂ່າວສູນກາງ ເກົາຫຼີ
ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວຫາ ສະຫະລັດ ສຳລັບການຖ່ວງເວລາຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າລະຫວ່າງ
ເກົາຫຼີ.
ອົງການຂ່າວ KNCA ໄດ້ຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງຄະນະກຳມະການ ເກົາຫຼີເໜືອ ສຳລັບການ
ລວມຕົວກັນໃໝ່ຢ່າງສັນຕິຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງໃຊ້ທຸກໆ
ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ວິທີທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອບັງຄັບບັນຊາຊາຍພົວພັນລະຫວ່າ
ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ໃຕ້ ຕໍ່ນະໂຍບາຍມາດຕະການລົງໂທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ກົດດັນ
ສປປ ເກົາຫຼີ, ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຊັກຊວນບັນດາເຈົ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຢ່າງເປີດເຜີຍ.”
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທຳອິດລະຫວ່າງ ທ່ານ ມູນ ກັບ ທ່ານ ກິມ ໄດ້ຊ່ວຍກະຕຸ້ນສາຍ
ພົວພັນທາງການທູດດົນນຶ່ງປີ ແລະ ການເຈລະຈາຕ່າງໆກັບ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ອາ
ວຸດນິວເຄລຍ ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ການເຈລະຈານິວເລຍ ແລະ ໂຄງການ
ລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີ ແມ່ນໄດ້ຢຸດລົງກໍຕາມ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ໄປໜ້າໃນວັນເສົາວານນີ້
ດ້ວຍການສະເຫຼີມສະຫຼອງຂີດໝາຍຄົບຮອບນຶ່ງປີຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ບັນດານັກສິລະປະຈາກ ເກົາຫຼີໃຕ້, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮ່ວມສະແດງໃນ
ງານດັ່ງກ່າວ, ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເມືອງເຂດຊາຍແດນ ປັນມຸນຈອມ ໃນເຂດປອດທະຫານ,
ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນທີ່ໄດ້ຈັດການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານ ມູນ ກັບ ທ່ານ ກິມ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ.
ບັນດານັກສິລະປະ ໄດ້ສະແດງຢູ່ຫ້າສະຖານທີ່ແຍກຕ່າງຫາງ, ແຕ່ລະບ່ອນຈະລະນຶກ
ເຖິງແງ່ມຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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