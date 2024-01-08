ອົງການຂ່າວ ອາລ ຈາຊີຣາ ປະນາມ ການເສຍເສຍຊີວິດຂອງນັກຂ່າວ 2 ຄົນ ຈາກການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ

ອົງການຂ່າວ ອາລ ຈາຊີຣາ (Al Jazeera) ໄດ້ປະນາມຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງນັກຂ່າວ 2 ຄົນ, ນຶ່ງໃນນັ້ນເປັນນັກຂ່າວອິດສະຫຼະຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ເຊິ່ງປົກຄອງໂດຍກຸ່ມຮາມາສກ່າວວ່າ ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດໂດຍອິສຣາແອລ ຢູ່ລົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະປະຕິບັດງານຕິດຕາມຂ່າວສົງຄາມ ໃກ້ກັບເມືອງຣາຟາ.
ທ່ານມຸສຕາຟາ ທູເຣຍ (Mustafa Thuria) ເປັນຜູ້ຖ່າຍວີດີໂອສັນຍາຈ້າງຂອງອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ ຫຼື AFP. ທ່ານຮໍາຊາ ອາລ-ດາດູ (Hamza Al-Dahdouh) ເປັນນັກຂ່າວສັນຍາຈ້າງ ຂອງອົງການຂ່າວ ອາລ ຈາຊີຣາ ແລະເປັນລູກຊາຍຂອງຫົວໜ້າເຄືອຂ່າຍໂທລະພາບໃນຂົງເຂດກາຊາ, ທ່ານວາເອລ ອາລ-ດາດູ (Wael Al-Dahdouh). ສ່ວນນັກຂ່າວອິດສະຫຼະຄົນທີສາມ ທ່ານຮາເຊັມ ຣາຈາບ (Hazem Rajab) ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການໂຈມຕີດັ່ງ ກ່າວ.
ໃນຊ່ວງຕົ້ນຂອງສົງຄາມ, ທ່ານວາເອລ ອາລ-ດາດູ ສູນເສຍພັນລະຍາຂອງທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍລູກສອງຄົນ ແລະຫລານຊາຍອີກຄົນນຶ່ງ ເຊິ່ງທ່ານເອງກໍເກືອບເສຍຊີວິດ.
ເຄືອຂ່າຍອົງການຂ່າວ ອາລ ຈາຊີຣາ ເຊິ່ງທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດກາຕ້າ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການສັງຫານຄັ້ງຫຼ້າສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ “ບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງກຳລັງອິສຣາແອລ ທີ່ຈະຍັງຄົງສືບຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອແນໃສ່ເພື່ອຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາປະຕິບັດພາລະກິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ອັນເປັນການຝ່າຝືນຫຼັກການເສລີພາບດ້ານການຂ່າວ.”
ເຄືອຂ່າຍ ອາລ ຈາຊີຣາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ "ສານອາຍາສາກົນ, ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ, ບັນດາອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈົ່ງໃຫ້ອິສຣາແອລຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອາຊະຍາກໍາທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງຕົນ" ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ "ຍຸຕິການແນເປົ້າຫມາຍ ແລະການສັງຫານບັນດານັກຂ່າວ."
ກອງທັບອິສຣາແອລ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແຕ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ເມື່ອວັນທີ 16 ທັນວານີ້, ໄດ້ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງນັກຂ່າວ ຈາກອົງການຂ່າວ ອາລ ຈາຊີຣາ ອີກຄົນນຶ່ງ ໃນບໍລິເວນເຂດກາຊາ, ເຊິ່ງກອງທັບກ່າວວ່າ "IDF ບໍ່ເຄີຍ, ແລະຈະບໍ່ແນເປົ້າໝາຍໂດຍເຈດຕະນາໃດໆ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ."
ຄະນະກໍາມະການປົກປ້ອງນັກຂ່າວ ເຊິ່ງເປັນອົງການຕິດຕາມກວດກາສື່ມວນຊົນສາກົນກ່າວວ່າ ໃນ 10 ອາທິດທຳອິດຂອງສົງຄາມຢູ່ຂົງເຂດກາຊາ ບັນດານັກຂ່າວ ແລະພະງານນັກຂ່າວເສຍຊີວິດ 77 ຄົນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ໃນນັ້ນ 70 ຄົນເປັນຊາວປາແລັສໄຕນ໌, 4 ຄົນເປັນຊາວອິສຣາແອລ ແລະ ອີກ 3 ຄົນເປັນຊາວເລບານອນ.
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