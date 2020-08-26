ສະມາຊິກສະພາ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຂອງຮົງກົງ ສອງທ່ານ ຖືກຕຳຫຼວດຈັບກຸມ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດນີ້

ສະມາຊິກສະພາເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຂອງຮົງກົງສອງທ່ານ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ແລະໄດ້ຖືກຟ້ອງໃນຂໍ້ຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໃນປີກາຍນີ້ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮົງກົງ ທີ່ເປັນເຂດເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ ສັ່ນສະເທືອນ.
ທ່ານແລມ ເຈິກ-ຕິງ ແລະທ່ານແທດ ຫຸຍ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ບ້ານພັກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ນຳລົງໜ້າເຟສບຸກຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ.
ທ່ານແລມ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມຍ້ອນຂໍ້ສົງໄສໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກໍ່ຈະລາຈົນ ເມື່ອວັນທີ 21 ກໍລະກົດ ປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນ ພວກຜູ້ຊາຍຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ໄດ້ໂຈມຕີພວກປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ແລະພວກຜູ້ໂດຍສານ ຢູ່ທີ່ ສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນ ຢຸນ ລອງ ດ້ວຍທ່ອນເຫຼັກ ແລະໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ. ພວກປະທ້ວງໄດ້ກ່າວຫາຕຳຫຼວດ ທີ່ເດີນທາງໄປຮອດບ່ອນເກີດເຫດ ຊ້າເກີນໄປ ແລະປ່ອຍໃຫ້ພວກຜູ້ຮ້າຍຕິດອາວຸດບາງຄົນໜີໄປ.
ທ່ານແລມ ຍັງໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງພ້ອມກັນກັບ ທ່ານຫຸຍ ໃນການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະທ້ວງໃນວັນທີ 6 ກໍລະກົດ ຢູ່ໃນເມືອງ ຕວນ ໝັນ ນຳດ້ວຍ.
ຢ່າງໜ້ອຍອີກ 14 ຄົນ ຍັງໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນການພົວພັນກັບການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ເມື່ອປີກາຍນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ປະກາດແຜນການທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຄົນຮ້າຍຂ້າມແດນ ທີ່ຈະສົ່ງພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເປັນອາຊະຍາກອນ ໄປຍັງຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເພື່ອປະເຊີນກັບການດຳເນີນຄະດີ.