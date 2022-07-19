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ວັນອັງຄານ, 19 ກໍລະກົດ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອະ​ດີ​ດທີ່​ປຶກ​ສາຂອງ​ທ່າ​ນ​ທ​ຣຳຈະ​ໄປ​ ໃຫ້ການ ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ກໍ​າ​ມະ​ການ ສືບ​ສວນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສ​ະ​ພາ ສະ​ຫະ​ລັດ

ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ນີ້ ທ່ານ Matthew Pottinger, ອະ​ດີດ​ຮອງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມ ໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ​ທ​ຣຳ ແລະຮອງໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວໃນຕອນນັ້ນ, ທ່ານນາງ Sarah Matthews ຈະ​ໄປ​ປາ​ກົດ​ຕົວຕໍ່​ໜ້າຄະນະກໍາມະການສະພາຕ່ຳທີ່​ສືບ​ສວນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາໃນ​ວັນ​ທີ 6 ມັງ​ກອນ, 2021

​ອົງ​ການສື່​ມວນ​ຊົນ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ສະຫະລັດກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ຊ່ວຍ​ສອງ​ຄົນ​ຂອງ​ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີດໍ​ໂນລ ທຣຳ ຈະ​ໄປເປັນ​ພະຍານ ​ໃນ​ອາທິດ​ນີ້ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ລັດ​ຖະສະພາພິ​ເສດ ທີ່ສືບ​ສວນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ມັງກອນ 2021 ຕໍ່ຫໍລັດຖະສະພາ​ສະຫະລັດກ່ຽວ​ກັບ​ປະຕິກິລິຍາ​ຂອງ​ທ່ານທ​ຣຳ ຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ.

​ທ່ານ​ແມັດ​ທີວ ພອດ​ຕິງ​ເກີ (Matthew Pottinger) ຮອງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນ​ຄົງແຫ່ງຊາດຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ, ແລະຮອງໂຄ​ສົກ​ປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວໃນ​ຕອນນັ້ນ, ທ່ານ​ນາງ​ຊາ​ຣາ ແມັດ​ທີວສ໌ (Sarah Matthews) ຈະປາ ກົດຕົວຕໍ່ຫນ້າຄະນະກໍາມະການສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໃນລະຫວ່າງການ​ຮັບ​ຟັງຄຳ​ໃຫ້​ການ ໃນວັນພະຫັດຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ເຊິ່ງຈະເນັ້ນໃສ່ສະພາບ​ການໃນທໍານຽບຂາວ ໃນຕອນ​ທີ່ຜູ້ສະຫນັບສະຫນຸນທ່ານທ​ຣຳ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີຫໍລັດ​ຖະ​ສະ​ພາສະຫະລັດ ເພື່ອ​ຍຸ​ຕິການຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ໄຊຊະນະຂອງທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໃນ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ເດືອນພະຈິກປີ 2020.

ທ່ານ​ພອດ​ທິງ​ເກີ (Pottinger) ແລະ ທ່ານນາງ​ແມັດ​ທີວ​ສ໌ (Matthews) ຄາດ ວ່າ ຈະໄປໃຫ້​ການ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສຸດ​ຂີດ ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນ ສໍາເລັດຂອງບັນດາພະນັກງານໃນທໍານຽບຂາວ ຕະ​ຫລອດ​ທັງຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານທ​ຣຳເອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານອອກຖະແຫຼງການໃນໄລ​ຍະຊົ່ວໂມງ ຫລື​ສອງຊົ່ວໂມງທໍາອິດຂອງການໂຈມຕີດັ່ງ​ກ່າວ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານສະ​ຫງົບລົງ. ນານກວ່າ 3 ຊົ່ວ​ໂມງ​ຜ່ານ​ໄປ​ ​ທ່ານທ​ຣຳ ໃນ​ທີ່​ສຸດຈຶ່ງໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ກໍ່​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍກັບໄປ​ບ້ານ.

ທ່ານ​ພອດ​ທິງ​ເກີ (Pottinger) ແລະ ທ່ານ​ນາງ​ແມັດ​ທີວ​ສ໌ (Matthews) ໄດ້ລາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງໃນ​ເວ​ລາຕໍ່ມາຂອງມື້ນັ້ນໂລດ.

ການຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການຂອງວັນພະຫັດນີ້ ແມ່ນຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕອນກາງຄືນ ເພື່ອໃຫ້​ຜູ້ຊົມທາງໂທລະພາບທົ່ວປະເທດໄດ້​ຊົມຫລາຍຂຶ້ນ. ສະມາຊິກຄະນະ ກໍາມະການຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານອາ​ດາມ ຄິນ​ຊິງ​ເກີ (Adam Kinzinger) ກ່າວໃນວັນອາທິດຜ່ານ​ມາ​ ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສໍາພາດວ່າ ຄະນະກໍາມະການໄດ້ "ມີ​ຂໍ້​ມູນເພີ້ມ​ເຕີມ" ສຳ​ລັບ​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່ວ່າ ທ່ານທ​ຣຳກໍາລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຂະ​ນະ​ທີ່​ມີການໂຈມຕີຢູ່ນັ້ນ, ໂດຍກ່າວວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີໄດ້ບໍ່​ໄດ້ເຮັດຫຍັງຫລາຍ ມີ​ແຕ່ "ເບິ່ງໂທລະພາບຢ່າງເພີດ​ເພີນໃຈໃນຊ່ວງເວລາອັນນີ້."

ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ, ຄາດ​ວ່າ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ອົງການອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີຫຼື Secret Service ກໍຈະ​ມອບເອ​ກະ​ສານກ່ຽວ​ກັບ​ການສື່ສານຜ່ານ​ທາງ​ເອ​ເລັກ​ໂທຣນິກທັງ​ໝົດ​ຈາກ​ບັນດາ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ເວລາ​ເກີດ​ການ​ໂຈມ​ຕີຢູ່ນັ້ນ​ໃຫ້ແກ່​ຄະນະ​ກຳມະການ. ຄະນະ​ກຳມະການ​ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງຮຽກ​ເອົາເອ​ກະ​ສານ​ຈາກ​ຫ້ອງການ​ດັ່ງກ່າວ ຫຼັງ​ຈາກ​ຜູ້​ກວດກາ​ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ ຊຶ່ງ​ເປັນອົງການ​ແມ່​ຂອງອົງການອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີ​ນັ້ນ​ ໄດ້​ອອກ​ລາຍ​ງານທີ່ກ່າວ​ວ່າ ອົງການອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີ​ໄດ້​ລຶບ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຂອງເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ມັງກອນ ​ແລະ​ມື້​ກ່ອນໜ້ານັ້ນຖິ້ມ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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