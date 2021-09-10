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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

2 ທົດສະວັດ ຫລັງເຫດການ ວັນທີ 11 ເດືອນ 9 ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອັຟການິສຖານ ຫວນຄືນເບິ່ງການກັບມາ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ

ນາງ Paris Sharifie, ອັຟການິສຖານທີ່ເປັນຄົນເຂົາເມືອງອາເມຣິກັນ ມານຈາກເມືອງ Herat, ຍົກປ້າຍ "Stand With Afghans" ຢູ່ໃນການໂຮມຊຸມນຸມຕ້ານການກໍາອໍານາດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຂະນະທີ່ມີການເດີນຂະບວນຢູ່ໃຈກາງນະຄອນ Los Angeles, ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2021…

ນາງມາສເຈດາ ເມເຮຍແດລ (Masjeda Mehirdel) ມີອາຍຸໄດ້ພຽງ 11 ປີເມື່ອຄົນເກືອບຮອດ 3,000 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ຢູ່ໃນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໃນສະຫະລັດເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ 2001. ນາງເກີດແລະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນຄອບຄົວຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອັຟການິສຖານຢູ່ໃນເມືອງຄວີນສ໌, ລັດນີວຢອກ.

ນາງຈື່ໄດ້ວ່າພໍ່ແມ່ຂອງນາງຮູ້ສຶກໂລ່ງໃຈຂຶ້ນເມື່ອລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທາ ນາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານຈອຣຈ໌ ດັບເບິນຢູ ບູສ (George W. Bush) ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນອັຟການິສຖານໃນປີ 2001, ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະທັບມ້າງຄ້າຍຝຶກຂອງເຄືອຂ່າຍ ອາລ ຄາຍດາ (al-Qaida). ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ໃຫ້ທີ່ພັກພິງ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໃຫ້ແກ່ໂອຊາມາ ບິນລາເດິນ, ຜູ້ເປັນຫົວໜ້າອອກຫົວ ຄິດໃນການໂຈມຕີແບບກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍານັ້ນ.

ພໍ່ແມ່ຂອງນາງຫວັງວ່າການບຸກລຸກຈະເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງສັງກາດໃໝ່ສໍາລັບປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງໃນທາງປະຫວັດ ສາດແມ່ນຖືກທໍາລາຍໂດຍຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ. ນາງກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານກອງໄຟຢູ່ໃນເມືອງຄວີນສ໌ (Queens) ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ອ້ອມກອງໄຟ ແລະສະເຫຼີມສະຫຼອງຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືວ່າເປັນການສິ້ນສຸດລົງຂອງພວກຕາລີບານ ແລະການປົກຄອງທີ່ຮຸນແຮງຂອງພວກເຂົາ.

ນາງເວົ້າວ່າ, "ຄົນຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານທັງໝົດມາໂຮມກັນ," ໂດຍຈື່ບັນຍາກາດງານບຸນໃນຕອນນັ້ນ. “ຮ້ານຕ່າງໆເປີດບໍລິການຈົນຮອດເດິກດື່ນ ໂດຍເອົາອາຫານ ບໍລິການໃຫ້ຟຣີ. ພວກເຂົາເຈົ້າທັງໝົດໄດ້ພາກັນເຕັ້ນລຳແບບພື້ນເມືອງ.”

ນາງກ່າວວ່າອີກ 20 ປີຕໍ່ມາ, ຄວາມຮູ້ສຶກມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຖືກປ່ອຍປະ.

“ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຜິດຫວັງ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຖືກທໍລະຍົດ,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງນາງເມເຮຍແດລ (Mehirdel) ທີ່ບອກກັບ VOA.

ໃນເດືອນກຸມພາປີ 2020, ສະຫະລັດແລະກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິ ພາບນໍາກັນ ຊຶ່ງເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ທະຫານສະຫະລັດອອກຈາກອັຟການິສຖານ.

ນາງເມເຮຍແດລ (Mehirdel) ທີ່ມີພີ່ນ້ອງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ນາງເຊື່ອວ່າການຍຶດເອົາອັຟການິສຖານຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນເດືອນແລ້ວນີ້ເປັນໄປໄດ້ຍ້ອນວ່າສະຫະລັດໄດ້ຖອນທະຫານອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວໄວກວ່າເວລາອັນຄວນ.

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