ຄູເຝິກສອງຄົນຖືກໄລ່ອອກຈາກກິລາໂອລິມປິກ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຖອນໂຕນາງຊິມານຸສກາຢາ

ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ ລາຍງານວ່າ ຄູເຝິກກິລາ ເບລາຣຸສ ສອງຄົນໄດ້ຖືກປົດ ອອກຈາກໜ້າທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ການແຂ່ງຂັນໂອລິມປິກ ໂຕກຽວ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ພະຍາມທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ນັກແລ່ນໄວເດີນທາງກັບບ້ານ ຊຶ່ງເປັນເຫດການ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາກົນປະນາມ.
ຄະນະກຳມະການໂອລິມປິກສາກົນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປົດໜ້າທີ່ ຂອງທ່ານ ອາເທີຣ ຊີມາກ (Artur Shimak) ແລະທ່ານນາງ ຢູຣີ ໄມເຊວິຈ໌ (Yuri Maisevich) ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກຈາກບ້ານຫຼິ້ນໂອລິມປິກໄປແລ້ວ.
ຄະນະກຳມະການກ່າວວ່າ ອາທິດນີ້ຕົນໄດ້ສຶບສວນສອງຄົນ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນກໍລະນີຂອງ ນາງ ຄຣິສຕີນາ ຊີມານຸສກາຢາ (Krystina Tsimanouskaya) ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມຫາການປົກປ້ອງຢູ່ສະໜາມບິນ ໂຕກຽວ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງການສົ່ງຂຶ້ນເຮືອບິນກັບຄືນບ້ານ.
ນາງກ່າວວ່າ ນາງຢ້ານຕໍ່ຊີວິດຂອງນາງ ຖ້າຫາກຖືກບັງຄັບໃຫ້ກັບຄືນສູ່ ເບລາ ຣຸສ ບ່ອນທີ່ໄດ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍດ້ານການເມືອງ ແລະ ການປາບປາມ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງທີ່ມີບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງທີໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກ ການເມືອງຜະເດັດການ ທ່ານ ອາເລັກແຊນເດີ ລູກາເຊັນໂກ ກັບເຂົ້າສູ່ອຳນາດໃນປີກາຍນີ້.
ນາງ ຊີມານຸສກາຢາ ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງໃນຈຳນວນນັກກິລາຄົນສຳຄັນຂອງ ເບລາຣຸສ ຫຼາຍກວ່າ
2,000 ຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຊັນໜັງສືຢ່າງເປີດເຜີຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ ເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ແລະປ່ອຍ
ພວກນັກໂທດການເມືອງໃຫ້ເປັນອິດສະລະ.
ແຕ່ວ່າບັນຫາຂອງນາງຢູ່ໂຕກຽວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກນາງໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນ ອິນສະຕາແກຣມ ທີ່ຕຳໜິຕິຕຽນຄູຝຶກຂອງລາວ ສຳລັບການເຂົ້າໄປໃນການແຂ່ງຂັນຂອງລາວໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ລາວຮູ້ກ່ອນ.
ຄະນະກຳມະການກິລາໂອລິມປິກ (IOC) ກ່າວວ່າຄູເຝິກທັງສອງຄົນ “ຈະມີໂອ ກາດໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນ” ແຕ່ວ່າການວາງມາດຕະການທີ່ຕໍ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດ ຂຶ້ນ “ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄວາມຢູ່ດີເປັນສຸກຂອງພວກນັກກິລາ” ຈາກເບລາຣຸສ ຜູ້ທີ່ຍັງຢູ່ໃນ ໂຕກຽວ.
ນາງຊີມານຸສກາຢາ ອາຍຸ 24 ປີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງ ວາຊໍ (Warsaw) ປະເທດ ໂປແລນ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບວີຊາ ມະນຸດສະທຳນັ້ນ ກ່າວວ່າ ນາງ “ດີໃຈທີ່ໄດ້ຢູ່ໃນບ່ອນປອດໄພ.”
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