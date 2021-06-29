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ຄົ້ນພົບແລ້ວ 11 ສົບ, 150 ຄົນ ຍັງຫາບໍ່ພໍ້ ຈາກເຫດການອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສພັງ ໃນລັດຟລໍຣິດາ

ທີມງານຄົ້ນຫາ ຢູ່ຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກອາຄານ ແຊມເພລນ ທາວເວີ້ ເຊົ້າທ໌ ເມື່ອວັນຈັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ປີ 2021 ທີ່ເມືອງ ເຊີຟຊາຍ, ລັດຟລໍຣິດາ ຍັງມີຫລາຍຄົນທີ່ຍັງຫາບໍ່ພົບ ໃນເຫດຕຶກອາຄານພັກ ພັງໃນວັນພະຫັດ ທີ່ຜ່ານມາ (AP Photo/Lynne Sladky)

ມີການພົບສົບ ເພີ້ມອີກສອງສົບຈາກຊາກຫັກພັງຂອງອາຄານ 12 ຊັ້ນແຄມທະເລ ເຊິ່ງໄດ້ພັງລົງມາບາງສ່ວນເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ເມືອງ ເຊີຟຊາຍ, ລັດຟລໍຣິດາໃກ້ກັບຫາດຊາຍໄມອາມີ, ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດລວມ ໃນປັດຈຸບັນ ຢູ່ທີ່ 11 ຄົນແລ້ວ.

ມີປະມານ 150 ຄົນທີ່ຍັງຄົງສູນຫາຍ, ທ່ານນາງແດນນີລລາ ເລວີນ ຄາວາ (Daniella Levine Cava) ເຈົ້າເມືອງ ໄມອາມີ-ເດດ ໄດ້ປະກາດເມື່ອວັນຈັນວານນີ້.

ສ່ວນນຶ່ງຂອງອາຄານທີ່ມີອາພາຕເມັນ 55 ຫ້ອງໄດ້ພັງລົງມາໃນຕອນເຊົ້າກ່ອນແຈ້ງຂອງວັນພະຫັດອາທິດແລ້ວນີ້.

ທ່ານເລວີນ ຄາວາ ໄດ້ປະກາດໂຕເລກຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດຫລ້າສຸດຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ກັບບ່ອນທີ່ພັງລົງມາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພກ່າວວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ຖືກຊ່ວຍອອກມາ ໃນຂະນະທີ່ທີມຄົ້ນຫາໄດ້ພາກັນຍ້າຍເສດຫິນອອກຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຮ້ອງວ່າ ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຊັກຊ້າໃນການຄົ້ນຫາຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດ ເຊິ່ງເຈົ້າເມືອງໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ ຈໍານວນໂຕເລກ “ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ” ແລະອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ.

ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍກູ້ໄພ ຂອງເຂດໄມອາມີ-ເດດ ທ່ານເຣ ຈາເດລລາ (Ray Jadallah) ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງຂັ້ນຕອນຈຶ່ງດໍາເນີນຊັກຊ້າແທ້ ທ່ານໄດ້ຕອບວ່າ ການຄົ້ນຫາ ຕາມຊາກຕຶກອາຄານທີ່ພັງ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ການເຄື່ອນຍ້າຍແຜ່ນຫີນຂະໜາດໃຫຍ່ ແຕ່ຍັງຕ້ອງຜ່ານກ້ອນຫິນຂະໜາດນ້ອຍນໍາ ລາວກ່າວວ່າ ການຄົ້ນຫາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນດໍາເນີນການດ້ວຍມື ແລະທຸກຄັ້ງທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍວັດຖຸເຫລົ່ານັ້ນ ວັດຖຸອື່ນໆກໍ່ຈະເຈື່ອນລົງມາແທນທີ່.

ທ້າວ ຈາເດລລາ ກ່າວວ່າ ຂັ້ນຕອນນີ້ຍັງເປັນອັນຕະລາຍນໍາອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງລາວເວົ້າວ່າ ທີມຄົ້ນຫາ ແລະໜ່ວຍກູ້ໄພຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຕົກລົງໄປໃນຊາກຫັກພັງທີ່ເລິກເຖິງ 7 ແມັດ ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້. ເຊິ່ງຂະນະນີ້ທາງທີມຄົ້ນຫາໄດ້ຢູ່ໃນທີ່ເກີດເຫດມາເປັນເວລາຕໍ່ເນື່ອງກວ່າ 100 ຊົ່ວໂມງແລ້ວ.

ທ່ານເຈົ້າເມືອງໄດ້ກ່າວວ່າ ຂັ້ນຕອນໃນການຄົ້ນຫາເປັນຄໍາຖາມທີ່ທ່ານນາງໄດ້ຮັບຈາກຄອບຄົວຂອງຜູ້ຍັງຫາຍສາບສູນ. ທ່ານນາງກ່ວາວ່າ ບັນດາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະຄົນທີ່ຮັກທັງຫລາຍ ຖືກພາໄປຍັງສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ເພື່ອສັງເກດການດໍາເນີນງານ. ບັນດາທີມຄົ້ນຫາຍັງໄດ້ໃຊ້ໝາກູ້ໄພ ແລະເຄື່ອງໂຊນາ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຫາຜູ້ລອດຊີວິດ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເຊິ່ງອາໄສຢູ່ຕຶກກ້ຳໃຕ້ຂອງອາຄານ ແຊມເພລນ ທາວເວີ້.

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