ຄະນະກຳມະການ ຕຸລາການສະພາຕ່ຳ ໄດ້ອອກໝາຍສານຮຽກຕົວອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່
ທຳນຽບຂາວສອງຄົນເພີ່ມເຕີມ ຫຼັງຈາກອະດີດທີ່ປຶກສາທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ດໍໂນລ
ແມັກແກນ ບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ໝາຍສານ ເພື່ອໄປໃຫ້ປາກຄຳ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາທີ່ວ່າ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ.
ປະທານຄະນະກຳມະການ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ເຈີໂຣລ ແນດເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ຄະນະກຳມະການຢາກໄດ້ຍິນຈາກອະດີດຜູ້ອຳນວຍການ ການສື່ສານ ທ່ານນາງ ໂຮບ
ຮິກສ໌ ແລະ ອະດີດຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານ ແມັກແກນ, ທ່ານນາງ ແອນນີ ດໍໂນລສັນ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ສະໜອງເອກະສານ ແລະ ຖືກເອີ້ນໃຫ້ໄປປາກົດຕົວຕໍ່ບັນດາສະ
ມາຊິກສະພາໃນເດືອນໜ້າ.
ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກໄດ້ລາອອກໃນເດືອນມີນາ ປີ 218 ແລ້ວ ທ່ານນາງ ຮິກສ໌ ກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄະ
ນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳວ່າ ບາງຄັ້ງ ທ່ານນາງກໍໄດ້ “ຕົວະ” ເລັກໆນ້ອຍໆ ໃຫ້
ແກ່ທ່ານທຣຳ.
ໃນຖານະເປັນຮອງຂອງທ່ານ ແມັກແກນ ນັ້ນ, ທ່ານນາງ ດໍໂນລສັນ ເຊື່ອວ່າມີເອກະ
ສານຫຼາຍໃບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ ທຣຳ ແລະ ປະຕິກິລິຍາຂອງທ່ານ ກັບການສືບ
ສວນສອບສວນຂອງທ່ານ ມັລເລີ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານ ແນດເລີ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະຕັ້ງຂໍ້ຫາການຂັດຂວາງ ການດຳເນີນ
ການຂອງສະພາຕ່ຳຕໍ່ທ່ານ ແມັກແກນ ສຳລັບການປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ປາກຄຳໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້, ຫຼັງຈາກທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ບອກໃຫ້ທ່ານ ບໍ່ຮັບຮູ້ການຮຽກຕົວ ແລະ ກະ
ຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກບັງຄັບໃຫ້ໄປປາກົດຕົວໄດ້.
ທ່ານ ແນດເລີ ໄດ້ກ່າວໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ນັ່ງພຽງບໍ່ເທົ່າໃດແມັດ ຫ່າງຈາກຕັ່ງສັກຂີ
ພິຍານ ທີ່ເປົ່າຫວ່າງ ຂອງທ່ານ ແມັກແກນ ນັ້ນວ່າ, “ໝາຍຮຽກຕົວຂອງພວກເຮົາບໍ່
ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ຈຳເປັນ. ອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າອະທິບາຍ ຄະນະກຳມະ
ການນີ້ ຈະຟັງການໃຫ້ປາກຄຳຂອງທ່ານ ແມັກແກນ ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄປ
ສານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຟັງ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຢຸດການສືບສວນ
ສອບສວນ ຂອງຄະນະກຳມະການນີ້.”
ທ່ານ ແນດເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໃຫ້ປາກຄຳຂອງທ່ານ ແມັກແກນ ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ
ຫຼັງຈາກລາຍງານຂອງທ່ານ ມັລເລີ ໄດ້ບັນລະຍາຍວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານ
ແມັກແກນ ກຳຈັດທ່ານ ມັລເລີ ແລ້ວຕົວະ ກ່ຽວກັບ ເລື່ອງນີ້ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ. ທ່ານ ແມັກ
ແກນ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະດຳເນີນຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານ ທຣຳ.
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