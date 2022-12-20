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ວັນອັງຄານ, 20 ທັນວາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທວີດ​ເຕີ້ ປິດ​ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ, ຜູ້​ໃຊ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃຫ້​ທ່ານ ອີ​ລອນ ມັ​ສ​ຄ໌ ອອກ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໃຫຍ່

ໜ້າ​ບັນ​ຊີ​ທວິດ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ ອີ​ລອນ ມັ​ສ​ຄ໌ ຢູ່​ຈໍ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ສະຫຼາດ, 28 ເມ​ສາ 2022.

ຫຼາຍກວ່າ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​ທວິດ​ເຕີ 17 ລ້ານ 5 ແສນ​ຄົນ​ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຕອບ​ຕໍ່​ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ທີ່​ຖາມ​ວ່າ​ມະ​ຫາ​ເສດ​ຖີ​ພັນ​ລ້ານ ທ່ານ ອີ​ລອນ ມັ​ສ​ຄ໌ ຄວນ​ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ທວິດ​ເຕີ ຫຼືບໍ່​ນັ້ນ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ວ່າ​ເຫັນ​ດີ ເວ​ລາ​ທີ່​ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ໄດ້​ປິດ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້.

ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ກາດ​ໃນ​ທັນ​ທີ​ຈາ​ກ​ບໍ​ລິ​ສັດ ທວິດ​ເຕີ ຫຼື ທ່ານ ມັ​ສ​ຄ໌, ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ ມັນ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນຫຼືບໍ່, ເຖິງ​ແມ່ນ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ ທ່ານ​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຜົນ​ທີ່​ອອກ​ມາ​ກໍ່​ຕາມ.

ທ່ານ ມັ​ສ​ຄ໌ ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັບ​ຜູ້​ໃຊ້​ບາງ​ຄົນ​ໃນຫຼາຍ​ດ້ານ ແລະ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ທ່ານ​ໄດ້​ຖາມ​ຜູ້​ໃຊ້​ທວິດ​ເຕີ​ທັງຫຼາຍ​ໃຫ້​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ​ທ່ານ​ຄວນ​ຢູ່​ເປັນ​ຜູ້​ຄວບ​ຄຸມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ນັ້ນຫຼືບໍ່ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ທຳ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຫ້າມ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ​ໃໝ່ ທີ່​ຫ້າມ​ການ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເວັບ​ໄຊ້​ຄູ່​ແຂ່ງ​ສື່​ສັງ​ຄົມ.

ແລະ​ໃນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ອີກ​ອັນ​ນຶ່ງ​ນັ້ນ, ທວິດ​ເຕີ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ຜູ້​ໃຊ້​ທັງຫຼາຍ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ Facebook, Instagram, Mastodon ແລ ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອື່ນໆ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ “ຕ້ອງ​ຫ້າມ.”

ແຕ່​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ນັ້ນ​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຕຳ​ໜິ​ວິ​ຈານ​ໃນ​ທັນ​ທີ, ລວມ​ທັງ​ຜູ້​ປ້ອງ​ກັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທວິດ​ເຕີ​ມະ​ຫາ​ເສດ​ຖີ​ພັນ​ລ້ານ​ຄົນ​ໃໝ່, ທີ່​ທ່ານ ມັ​ສ​ຄ໌ ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ທຳ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ອີກ ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ສຳຫຼວດ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​ອອນ​ໄລ​ນ໌.

ການດຳ​ເນີນ​ການ​ເພື່ອ​ກີດ​ກັ້ນ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ແມ່ນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ທ່ານ ມັ​ສ​ຄ໌ ເພື່ອ​ປາບ​ປາມ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ​ບາງ​ຢ່າງ ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ປິດ​ບັນ​ຊີ​ທວິດ​ເຕີ​ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ຂອງ​ເຮືອ​ບິນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ສື່​ສັງ​ຄົມ​ທີ່​ຖືກ​ຫ້າມ​ ລວມ​ມີ​ເວັບ​ໄຊ້​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ ເຊັ່ນ Facebook ແລະ Instagram, ແລະ ຄູ່​ແຂ່ງ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໃໝ່​ຄື Mastodon, Tribel, Nostr, Post ແລະ​ສື່​ສັງ​ຄົມ Truth ຂອງ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ. ທວິດ​ເຕີ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃດໆສຳ​ລັບ​ວ່າ​ເປັນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ບັນ​ຊີ​ດຳ​ ສື່​ສັງ​ຄົມ​ທີ່ລວມ​ມີ​ 7 ເວັບ​ໄຊ້ ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ ແຕ່ບໍ່​ແມ່ນ​ເວັບ​ໄຊ້​ອື່ນ​ຄື Parler, TikTok ຫຼື LinkedIn.

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