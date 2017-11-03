ພະນັກງານ ບໍລິສັດ Twitter ໃນມື້ສຸດທ້າຍ ຂອງການເຮັດວຽກ ມອດບັນຊີ ປ. ທຣຳ

ບັນຊີ Twitter ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ @realDonoldTrump ໄດ້ຖືກມອດ
ໄວ້ ເປັນເວລາຫຼາຍໆນາທີ ໃນຕອນແລງຂອງວັນພະຫັດວານນີ້.
“ບໍ່ເຫັນ” ນັ້ນຄືຄຳເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດທີ່ຜູ້ຄົນເຫັນ ເວລາພວກເຂົາເຈົ້າ ພະ ຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າໄປເບິ່ງບັນຊີຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເປັນເວລາ 11 ນາທີ ທີ່ບັນຊີດັ່ງກ່າວໄດ້ຫາຍໄປ.
ໃນຂັ້ນຕົ້ນບໍລິສັດ Twitter ກ່າວວ່າ ບັນຊີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລຶບໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຍ້ອນ ຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທາງບໍລິສັດ Twitter ໄດ້ກ່າວ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະ ບັບນຶ່ງວ່າ ບັນຊີຂອງປະທານາທິບໍດີໄດ້ຖືກມອດໂດຍນຶ່ງ ໂດຍພະນັກງານຂອງຕົນຄົນ
ນຶ່ງທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ພວກລູກຄ້າ “ໃນການເຮັກວຽກມື້ສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ກ່ຽວ.”
ບໍລິສັດ Twitter ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາພວມທຳການທົບທວນພາຍໃນຢ່າງເຕັມທີ່.”
ທຳນຽບຂາວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບເລື່ອງບັນຊີ Twitter ທີ່ຖືກມອດໄວ້ຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ.
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