ລະເບີດສອງລູກໄດ້ແຕກຂຶ້ນໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ໂບດພະວິຫານໃນພາກໃຕ້ທີ່ມີ
ຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງ ຟີລິບປິນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 20 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 81 ຄົນ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດກ່ອນໜ້ານີ້ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າ
ມີການນັບຊ້ຳກັນ.
ລັດຖະບານໄດ້ສັນຍາໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ຈະຕາມລ່າພວກນັກໂຈມຕີ “ຈົນ
ກວ່າພວກນັກສັງຫານທຸກຄົນຈະຖືກນຳມາລົງໂທດ ແລະ ຈັບເຂົ້າຄຸກ.” ຖະແຫຼງການ
ໄດ້ເວົ້າວ່າ, “ພວກຄົນຮ້າຍທີ່ໂຫດຫ້ຽມນັ້ນ” ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ “ຄວາມເມດຕາ.”
ລະເບີດລູກທຳອິດ ໄດ້ແຕກໃນລະຫວ່າງການສູດມົນຢູ່ພາຍໃນໂບດພະວິຫານໃນ
ເມືອງ ໂຈໂລ, ແຂວງ ຊູລູ. ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບ ແລະ ກອງກຳລັງຕຳຫຼວດໄດ້ຟ້າວ
ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ, ລະເບີດລູກທີສອງ ກໍໄດ້ແຕກອີກ.
ປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ ທ່ານ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີເຕ ໄດ້ກ່າວປະນາມການລະເບີດດັ່ງ
ກ່າວວ່າ “ເປັນການກະທຳຂອງລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ.”
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
“ໃຫ້ນຳເອົາພວກຄົນຮ້າຍຂອງອາຊະຍາກຳດັ່ງກ່າວນີ້ ນຳຕົວມາລົງໂທດຢ່າງວ່ອງ
ໄວ.”
ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້, ອົງການຂ່າວ Amaq ຂອງພວກລັດອິສລາມ ໄດ້
ກ່າວວ່າ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການລະເບີດ
ພວກນັ້ນ.
ເມືອງ ໂຈໂລ ຕັ້ງຢູ່ພາກພື້ນທີ່ມີຊາວມຸສລິມອາໄສຢູ່ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງປະເທດ ຟີລິບ
ປິນ ທີ່ສ່ວນຫຼາຍນັບຖືສາສະໜາກາໂຕລິກ.
ການລະເບີດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ຫຼັງຈາກພາກພື້ນນັ້ນ ໄດ້ຈັດການ
ລົງປະຊາມາຕິປົກຄອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ. ແນວໃດກໍ
ຕາມ, ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນແຂວງ ຊູລູ, ໄດ້ປະຕິເສດການລົງຄະແນນສຽງປົກຄອງ
ຕົນເອງ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງລະບົບໃໝ່.
ແຂວງ ຊູລູ ເປັນບ້ານຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ອິສລາມ ອາບູ ເຊຢັຟ, ເຊິ່ງຖືກກ່າວຫາ
ສຳລັບການລະເບີດທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍຄັ້ງ.
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