ລະເບີດສອງລູກໄດ້ແຕກໃນວັນອາທິດມື້ນີິ້ ຢູ່ທີ່ໂບດທາງພາກໃຕ້ຂອງ ຟິລິບປິນ ສັງ
ຫານຢ່າງໜ້ອຍ 21 ຄົນ ແລະ ຮັບບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 70 ຄົນ.
ລະເບີດລູກທຳອິດໄດ້ແຕກ ໃນລະຫວ່າງ ພິທີທາງສາສະໜາຢູ່ໃນໂບດ ໃນເມືອງ
ໂຈໂລ ຢູ່ໃນແຂວງຊູລູ.
ລະເບີດລູກທີສອງແຕກຢູ່ບ່ອນຈອດລົດຂອງໂບດ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງລັດຖະບານໄດ້
ອອກມາຮັບມືກັບລະເບີດລູກທຳອິດນັ້ນ. ບັນດາສະມາຊິກທະຫານ ແລະ ພົນລະ
ເຮືອນແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ເສຍຊີວິດນັ້ນ.
ເມືອງໂຈໂລ ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ມີຊາວ ມຸສລິມ ອາໄສຢູ່ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງປະເທດ
ຟີລິບປິນ ທີ່ມີຜູ້ນັບຖືສາສະໜາກາໂຕລິກສ່ວນຫຼາຍ.
ລະເບີດແຕກໄດ້ເກີດຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລົງປະຊາ
ມະຕິປົກຄອງຕົນເອງ ເຊິ່ງຖືກຮັບຮອງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ບັນດາຜູ້ປ່ອນ
ບັດໃນແຂວງຊູລູ ໄດ້ປະຕິເສດການລົງຄະແນນສຽງປົກຄອງຕົນເອງ ແຕ່ຍັງຈະຢູ່
ພາກສ່ວນຂອງລະບົບໃໝ່.
ເມືອງຊູລູ ເປັນບ້ານຂອງກຸ່ມຫົວຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ ອາບູ ເຊຢັຟ ທີ່ຖືກກ່າວຫາສຳ
ລັບການວາງລະເບີດທີ່ຮ້າຍນແຮງຫຼາຍຄັ້ງ.
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