ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ ເບີກິນາ ຟາໂຊ ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 29
ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນສອງເຫດການແຍກກັນໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ໂຄສົກລັດຖະບານ ທ່ານ ເຣມິສ ແດນຈິນູ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ, ຢ່າງ
ໜ້ອງ 15 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເວລາທີ່ລົດບັນທຸກທີ່ຂົນສົ່ງປະຊາຊົນ ແລະ ສິນຄ້າ “ໄດ້
ແລ່ນໄປຢຽບລະເບີດສະແຫວງເຄື່ອງໃນຂົງເຂດ ບາຊາໂລໂກ.”
14 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດເວລາທີ່ຂະບວນລົດບັນທຸກອາຫານໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ໃນແຂວງ ຊານ
ມາເຕັງກາ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກ.
ອົງການຂ່າວ AFP ຂອງ ຝຣັ່ງ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ແຫຼ່ງຂ່າວໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່
ໄດ້ເສຍຊີວິດສ່ວນຫຼາຍໃນຂະບວນລົດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຄົນຂັບລົດທີ່ຂົນສົ່ງສະບຽງອາ
ຫານສຳລັບຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ຍ້ອນການຕໍ່ສູ້ກັນ.
ທ່ານ ແດນຈິນູ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ກຳລັງທະຫານເສີມ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປ ແລະ ການກວດຄົ້ນຢ່າງ
ຮອບຄອບແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່.”
ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນໃນປະເທດ ເບີກິນາ ຟາໂຊ ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບໄພສຸກເສີນ
ດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຍ້ອນການອຶດຫິວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ
ແລະ ການບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເຊິ່ງໂຄງການອາຫານໂລກ ໄດ້ເຕືອນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ລາຍງາຍ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ສູ້ທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ບາງຄັ້ງຖືກ
ກະຕຸ້ນໂດຍຄວາມເຊື່ອຂອງຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ, ທີ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍ
ກວ່າ 237,000 ຄົນຕ້ອງຫຼົບໜີອອກຈາກບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພວກ ຈີຮາດ ໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຢ່າງເປັນປະຈຳໃສ່ກອງທັບຂອງ ເບີກິນາ.
ປະເທດ ເບີກິນາ ຟາໂຊ ເຊິ່ງແມ່ນອະດີດຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງປະເທດ ຝຣັ່ງ ນັ້ນ, ແມ່ນ
ນຶ່ງໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດຂອງໂລກ.