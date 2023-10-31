ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນ ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນ ແລະ ຈະຫຼວດຢ່າງໜ້ອຍ 24 ຄັ້ງ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນທີ່ຜ່ານມາ, ລວມທັງການໂຈມຕີຢ່າງໜ້ອຍສາມຄັ້ງ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ.
ການໂຈມຕີຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄັ້ງຈາກທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຖືກຍິງມາ ຫຼັງຈາກກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໄດ້ໂຈມຕີສະຖານທີ່ສອງແຫ່ງໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຊີເຣຍ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ ອິສລາມ ຂອງ ອີຣ່ານ ແລະ ກຸ່ມທີ່ເປັນສະມາຊິກ ໃນລະຫວ່າງຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ. ການໂຈມຕີໃດໆທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີແກ້ແຄ້ນ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ບາດເຈັບ, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ.
ການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ໃຊ້ຈະຫຼວດຫຼາຍລູກເພື່ອແນເປົ້າໃສ່ຖານທັບ ອາລ-ອາຊາດ ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ອີຣັກ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໂດຍຂໍບໍ່ອອກຊື່ຍ້ອນຄວາມລະອຽດອ່ອນດ້ານຄວາມປອດໄພ.
ການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດຫຼາຍລູກແມ່ນຖືກຍິງໃສ່ກອງກຳລັງຢູ່ບ້ານສີຂຽວ ແລະ ສະຖານທີ່ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດພາລະກິດຢູ່ແມ່ນ້ຳ ຢູເຟຣດສ໌ ໃນຊີເຣຍ.
ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຖ້ຽວດຽວແມ່ນຖືກໃຊ້ຕໍ່ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ຢູ່ຖານທັບແຫ່ງນຶ່ງໃກ້ກັບເມືອງ ອາລ-ຊາດດາດີ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ, ແລະ ໃນວັນພະຫັດ ເຊິ່ງເປັນການການໂຈມຕີດ້ວຍໂດຣນຖ້ຽວດຽວອີກຄັ້ງນຶ່ງທີ່ແນເປົ້າໃສ່ກອງກຳລັງພັນທະມິດຢູ່ຖານທັບ ອາລ-ອາຊາດ ໃນ ອີຣັກ, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ.