ສປຊ ກ່າວວ່າ 25 ປີ ຂອງຂີດໝາຍ ກອງປະຊຸມສິດທິແມ່ຍິງ ພວມຖືກຂົ່ມຂູ່ ໃນການຕ້ານຄືນ

ບັນດາຜູ້ນຳ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການຕໍ່ຕ້ານຄືນສິດ
ທິຂອງພວກແມ່ຍິງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຫຼັງຈາກ 25 ປີ ຂອງຂີດໝາຍກອງປະຊຸມໃນນະຄອນ
ຫຼວງປັກກິ່ງ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມກຳນົດແຜນການທີ່ກະຕືລືລົ້ນໃຫ້ແກ່ຄວາສະເໝີຂອງພວກແມ່ຍິງ.
ທ່ານນາງພຳຊີລ ມຳໂບ-ນຸກາ (Phumzile Mlambo-Ngcuka) ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິ
ຫານ ອົງການແມ່ຍິງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ຜ່ານທາງອອນລາຍວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງເລີ້ມແຕ່ດຽວນີ້ ພ້ອມ ດ້ວຍພວກທ່ານຜູ້ມີກຽດ
ທັງຫຼາຍ ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍຢູ່ວັນຄົບຮອບນີ້ ເພື່ອຄຶດ ຄືນຫຼັງ ແລະ “ກ້າວໄປໜ້າ” ໃນ
ລະດັບພໍປານກາງ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດມານັບແຕ່ປີ 1995 ຊຶ່ງບັດນີ້ໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຂົ່ມ
ຂູ່. ພວກເຮົາຕ້ອງການບາດກ້າວອັນໃຫຍ່ ບໍ່ແມ່ນການເພີ້ມຂຶ້ນເທື່ອລະນ້ອຍ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ການປະກາດຢູ່ນະຄອນປັກກິ່ງ ແລະເວທີການ ປະຕິບັດ
ໄດ້ນຳພາໄປສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າ ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໆຢ່າງ ຮວມທັງການປະ ຕິຮູບກົດໝາຍ
ແລະກົດລະບຽບ 274 ອັນ ຢູ່ໃນ 131 ປະເທດ ທີ່ຍັງມີຊ່ອງ ຫວ່າງຢູ່ນັ້ນ ຮວມທັງໃນ
ການບັນລຸຄວາມກ້ຳເກິ່ງທາງເພດໃນຮູບແບບການຕາງ ໜ້າ ນັບແຕ່ຫ້ອງກິນເຂົ້າ ໄປ
ຫາໂຕະສັນຕິພາບ ພ້ອມທັງເລື້ອງເງິນເດືອນນຳ
ດ້ວຍ.
ທ່ານນາງກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະນຳເອົາການສິ້ນສຸດຕໍ່ກົດໝາຍລຳອຽງ
ແລະຄວາມອິດສາ ເພື່ອສິ້ນສຸດຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກຜູ້ຊາຍຕໍ່ຕ້ານ ພວກແມ່ຍິງ
ແລະພວກຍິງສາວ ແລະພະຍາມວາງແຜນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງບັນ
ຍາກາດແຫ່ງຄວາມຍຸຕິທໍາ.”
ຊາວຫ້າປີຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມປັກກິ່ງແລ້ວ ພວກສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ບໍ່ມີ
ປະເທດໃດໄດ້ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດຢ່າງເຕັມທີ່.
ໃນປີ 1995 ເວລາການປະກາດໄດ້ເຊັນທີ່ປັກກິ່ງ ໄດ້ມີປະມຸກແມ່ຍິງ 12 ຄົນ ຕາງໜ້າ
ລັດຖະບານຂອງປະເທດ. ມື້ນີ້ມີພຽງແຕ່ 22 ຄົນ ລະຫວ່າງ 193 ປະເທດ.
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