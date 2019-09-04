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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

20 ສົບ​ຖືກກອບ​ກູ້​ມາ​ໄດ້ ຈາກ​ເຮືອ​ນັກ​ດຳ​ນ້ຳ ທີ່​ຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້ ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ

ນັກ​ດຳ​ນ້ຳ​ຈາກ​ຕຳ​ຫຼວດ​ເມືອງ ​ແຊນ ຫຼຸຍ ໂອ​ບິ​ສ​ໂປ ກຽມ​ພ້ອມ​ເພື່ອ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຜູ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ລຸນຫຼັງ​ເຮືອ​ນັກ​ດຳ​ນ້ຳ​ຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້. 3 ກັນ​ຍາ, 2019.

ພະ​ນັກ​ງານ​ກູ້​ໄພ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກອບ​ກູ້​ສົບ​ຂອງ 20 ຄົນ
ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດໄຟໄໝ້ເມື່ອຕອນກາງຄືນ ຢູ່ເທິງເຮືອນັກດຳນ້ຳ ຢູ່ນອກຊາຍ
ຝ່າຍຝັ່ງພາກໃຕ້ຂອງລັດ ຄາລິຟໍເນຍ, ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຊອກຫາອີກ 14 ຄົນທີ່
ຢ້ານວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວນັ້ນ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ດຳ​ນ້ຳ, ເລິກ​ລົງ​ໄປ​ໃນ​ນ້ຳ 20 ກວ່າ​ແມັດ, ໄດ້ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ຊາກ​ຂອງ​ເຮືອ​ນັກ​
ດຳນ້ຳພານິດຍາວ 23 ແມັດທີ່ມີຊື່ວ່າ ຄອນເຊັບເຊິນ (Conception), ບ່ອນທີ່ໄຟໄດ້
ໄໝ້ກ່ອນເຊົ້າມືດຂອງວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ 34 ຄົນໄດ້ຕິດຄ້າງ, ຜູ້ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ
ໄດ້ນອນຢູ່ກ້ອງເຮືອ ແລະ ບໍ່ສາມາດອອກມາໄດ້.

ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຕຳຫຼວດ​ຍາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຢຸດ​ການ​ຄົ້ນ​
ຫາທາງອາກາດດົນ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນເຂດນ້ຳທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມ ຫຼັງຈາກບໍ່ພົບເຫັນຜູ້ລອດ
ຊີວິດທີ່ໜີອອກຈາກໄພພິບັດນັ້ນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ພິ​ສູດ​ຊາກ​ສົບ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດ​ເມືອງ ແຊນ​ຕ້າ ບາ​ບາ​ຣາ ທ່ານ ບິ​ລ ບ​ຣາວ​ນ໌ ໄດ້
ກ່າວວ່າ ໃນຈຳນວນ 20 ສົບທີ່ກອບກູ້ມາໄດ້ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ມີແມ່ຍິງ 11 ຄົນ ແລະ ຜູ້
ຊາຍ 9 ຄົນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ສົບຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍອີກ 4 ຄົນ ຫາ 6 ຄົນໄດ້ຖືກພົບເຫັນ,
ແຕ່ບັນດານັກດຳນ້ຳບໍ່ສາມາດດຶງເຂົາເຈົ້າອອກມາຈາກຊາກເຮືອໃນທັນທີ.

ຕຳຫຼວດ​ຍາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ມາ​ຊິກ​ເຮືອ​ຫ້າ​ຄົນ ໄດ້​ຕື່ນ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເທິງ
ຂົວຂອງເຮືອໃນເວລາທີ່ໄຟໄດ້ໄໝ້ ແລະ ໄດ້ໂດດອອກໄປຫາບ່ອນປອດໄພໃນເຮືອ
ນ້ອຍ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຊື່​ຂອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ເທື່ອ​ນັ້ນ, ນັກ​ຊີ​ວະ​ວິ​
ທະຍາທາງທະເລ ອາຍຸ 41 ປີ ທີ່ມີປະສົບການໃນການດຳນ້ຳຫຼາຍປີ, ທ່ານນາງ ຄຣິຕີ
ຟິສແຕັດ, ໄດ້ຖືກລະບຸຕົວໂດຍອ້າຍຂອງລາວ ທ່ານ ເບຣັດ ຮາເມລິງ, ໃນຖານະເປັນ
ຜູ້ນຳຂອງການເດີນທາງດຳນ້ຳ ແລະ ເປັນນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ຫາຍສາບສູນ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ໄຟ​ໄໝ້.

ໃນ​ສຽງ​ອັດ​ຂອງ​ການ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ຫາ​ຕຳຫຼວດ​ຍາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ນັ້ນ, ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ
ສູບເອົາອາກາດຫາຍໃຈ, ແລະຮ້ອງວ່າ “ເມເດ, ເມເດ, ເມເດ.”

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ ໃນ​ການ​ສັນ​ຈອນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ໄດ້
ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງກຸ່ມຂອງບັນດານັກວິສະວະກອນ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ກ່ຽວກັບ
ໄຟ ໄປສືບສວນສອບສວນອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ.

ເຮືອ Conception ໄດ້​ນຳ​ພາ​ນັກ​ດຳ​ນ້ຳ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ໝູ່​ເກາະ ຊາ​ແນ​ລ (Channel) ຢູ່
ນອກຊາຍຝັ່ງພາກໃຕ້ຂອງລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ໃນທ້າຍອາທິດຂອງວັນແຮງງານ. ເຮືອລຳ
ດັ່ງກ່າວຖືກເຊົ່າໂດຍບໍລິສັດ Woldwide Diving Adventures, ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດທ່ອງ
ທ່ຽວໃນເມືອງ ແຊນຕາ ບາບາຣາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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