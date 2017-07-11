ຕຳຫລວດສະຫະລັດ ຢູ່ໃນລັດ Texas ໄດ້ກູ້ໄພ ຄົນເຂົ້າເມືອງ 12 ຄົນຈາກລົດບັນທຸກ
ຕູ້ໃສ່ເຄື່ອງທີ່ແອອັດ ແລະໄດ້ຈັບສາມຄົນ ໃນຖານລັກລອບຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ລົດເຊົ່າບັນທຸກຕູ້ໃສ່ເຄື່ອງໄດ້ຈອດເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ ຢູ່ຮ້ານສັບພະສິນ ຄ້າຂອງນະຄອນ Houston ຈົນວ່າມີຄົນຜ່ານໄປມາໄດ້ຍິນສຽງຄົນ ທີ່ຖືກຂັງໄວ້ຢູ່ຂ້າງໃນລົດ ຊຶ່ງ
ຜູ້ຊາຍ 10 ຄົນ ແມ່ຍິງນຶ່ງຄົນ ແລະຍິງສາວນຶ່ງຄົນ ພາ ກັນຕີຝາລົດ ແລະຮ້ອງຂໍຄວາມ
ຊ່ວຍເຫລືອ.
ອູນຫະພູມໄດ້ກາຍເຖິງ 40 ອົງສາແຊລເຊິສ ຢູ່ໃນລົດ. ຕຳຫລວດຜູ້ທີ່ກູ້ໄພກຸ່ມດັ່ງກ່າວ
ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າອິດເໝື່ອຍ ແລະປຽກໄປດ້ວຍເຫື່ອ ແຕ່ຈະກັບຄືນມາເປັນປົກກະຕິໄດ້.
“ອີກກວ່າສາມສິບນາທີ ແລະນີ້ອາດເປັນຄະດີຄາດຕະກຳຂອງຫລາຍສິບຄົນ." ນັ້ນແມ່ນ
ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Tom Berg ຜູ້ຊ່ວຍທະນາຍຄວາມເຂດເມືອງ Harris ທີ່ໄດ້ກ່າວ.
“ການປະຕິບັດງານຢ່າງວອງໄວຂອງຕຳຫລວດນະຄອນ Houston ເປັນທີ່ໜ້າສັນລະ
ເສີນ.”
ຄົນເຂົ້າເມືອງທັງໝົດເຊື່ອວ່າ ມາຈາກປະເທດລາຕິນອາເມຣິກາ ແລະອາດຈະຖືກເນລະ
ເທດ ເວລາໃດທີ່ເຂົາເຈົ້າມີແຮງຄືນມາ. ເຂົາເຈົ້າຖືກກັກຂັງ ລໍຖ້າການປະຕິບັດງານຂອງຕຳຫລວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງສະຫະລັດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ.
ສາມຄົນໄດ້ຖືກຈັບໃນຄະດີລັກລອບຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບການກະ ທຳ
ຄວາມຜິດ ທີ່ອາດຕິດຄຸກເຖິງ 20 ປີຢູ່ໃນຄຸກ. ເຂົາເຈົ້າແຕ່ລະຄົນກຳລັງຖືກກັກຂັງດ້ວຍ
ຄ່າປະກັນໂຕ 300,000 ໂດລາ.
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