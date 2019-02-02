ກະຊວງ ຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ຂອງສະຫະລັດ ເລີ້ມສົ່ງພວກຂໍລີ້ໄພທີ່ຫາກໍເດີນທາງມາຮອດໃໝ່ໆ ກັບຄືນໄປເມັກຊິໂກ ແທນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າລໍຖ້າ ຢູ່ທີ່ສະຫະລັດໃນຂະນະທີ່ຄະດີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຕັດສິນຈາກສານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເລີ້ມປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ທີ່ ພວກເຂົາເຈົ້າ ເອີ້ນວ່າ “ລະບຽບຄຸ້ມຄອງຄົນເຂົ້າເມືອງ” ໃນອາທິດນີ້ໂດຍໄດ້ສົ່ງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຫຼາຍສິບຄົນກັບຄືນໄປແລ້ວ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເລີ້ມຈັດສົ່ງພວກຂໍລີ້ໄພໃນຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນ ກັບຄືນໄປເມັກຊິໂກ ໃນໄວໆນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງ ກ່າວເຖິງຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງທີ່ໂທລະສັບໄປຫານັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຈະແຈ້ງ ໃຫ້ສ່ວນບຸກຄົນຊາບ ແລະວັນທີ່ຈະຂຶ້ນສານແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າ ຈະກັບຄືນມາເວລາໃດ. ພວກເຮົາຈະໃຫ້ລາຍຊື່ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍແລະແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງເມັກຊິໂກຮູ້. ເມື່ອເຖິງເວລາແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະກັບຄືນມາ ໃນຈຸດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາ” ເພື່ອຮັບຟັງຄຳຕັດສິນຂອງສານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ກ່າວຕື່ມວ່າ ອົງການພາສີແລະຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນ ບໍ່ໄດ້ມີລາຍຊື່ຂອງພວກທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ ກ່ຽວກັບການດຳເນີນຂັ້ນຕອນໃໝ່ນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ພວກທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມພາກເໜືອ ຄືປະກອບດ້ວຍແອລຊານວາດໍ ກົວເຕມາລາ ແລະຮອນດູຣາສ.
ນະໂຍບາຍ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ເວົ້າວ່າ ເປັນການດຳເນີນການຕາມລຳພັງນັ້ນ ເລີ້ມຂຶ້ນທີ່ດ່ານກວດ ແຊນ ອີຊີໂດຣ ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ຊຶ່ງຕັ້ງກົງກັນຂ້າມກັບເມືອງທີຮວານນາ ຂອງເມັກຊິໂກ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ “ເວລານີ້ ພວກເຮົາແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ ແຊນ ອີຊີໂດຣ ເພື່ອດຳເນີນການກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມ ຂອງຄະນະຜູ້ແທນຈາກອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ຢູ່ນະຄອນແຊນດີອາໂກ ເມືອງທີຮວານນາ ແອລພາໂຊ ແລະຊີອູດາດ ຮູອາເຣັສໃນອາທິດນີ້ ທ່ານນາງມາກາເຮັດ ຮວາງ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານຂອງອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ປະຈຳສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍສົ່ງພວກຂໍລີ້ໄພກັບຄືນໄປເມັກຊິໂກນັ້ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມງົງງວຍ ແລະ ຫຼາຍເກີນກວ່າທີ່ຈະຮັບມືໄດ້. ລາຍລະອຽດຂອງຂັ້ນຕ້ອນກໍບໍ່ຈະແຈ້ງສຳລັບພວກຂໍລີ້ໄພ ໃນຂະນະທີ່ນະໂຍບາຍໃໝ່ ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບພວກນັກຂ່າວ.
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