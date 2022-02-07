ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

site logo
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການປ່ຽນອາຫານທີ່ຕົນເອງມັກ ມາເປັນຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍ

ນາງ ສຸພາພອນ (ທາງກາງ), ກໍາລັງຖືຂວດປາແດກສໍາເລັດຮູບ ທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນໃນຊື່ໃນແບລນຂອງຕົນເອງ Black Gold Lao Padaekໃ

ປັດຈຸບັນ ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານຕະຫຼາດ ແລະສິນຄ້າແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນສູງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຄາອາຫານການກິນ ພ້ອມທັງເຄື່ອງອຸປະໂພກຕ່າງໆ. ທີ່ຜ່ານມາ ຫຼາຍຄົນເຄີຍຄິດຄືດັ່ງຂ້າພະເຈົ້າບໍວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮົາກິນຢູ່ເປັນປະຈໍາ ແລະເປັນຂອງຄູ່ເຮືອນຄົວຊາວລາວ ມາແຕ່ດົນນານ ຈະກາຍມາເປັນສິນຄ້າເພື່ອຈໍາໜ່າຍໃຫ້ແກ່ພີ່ນ້ອງຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ລວມທັງຜູ້ຢູ່ໃກ້ ແລະໄກໄດ້ສັ່ງຊື້ມາຊີມ ມາກິນໄດ້.

ນາງ ສຸພາພອນ ຄໍລິນ ຄົນລາວອາເມຣິກັນຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ອາໄສຢູ່ລັດຟລໍລິດາ ເລີ້ມຕົ້ນເຮັດປາແດກສໍາເລັດຮູບສໍາລັບໃສ່ຕໍາໝາກຫຸ່ງ, ຕໍາໝາກແຕງ, ຕໍາເຂົ້າປຸ້ນ, ຕໍາຊົ້ວ ແລະອື່ນໆ ເຊິ່ງລາວໄດ້ບອກວ່າ ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຂອງລາວແມ່ນມາຈາກທີ່ຕົນເອງເປັນຕົນມັກອາຫານລາວແລະເຂົ້າໃຈວ່າ ທຸກໆຢ່າງຂອງອາຫານລາວແມ່ນໃສ່ປາແດກ ຖ້າບໍ່ໃສ່ປາແດກແມ່ນບໍ່ແຊບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕໍາໝາກຫຸ່ງແລະຕໍາອື່ນໆ ທີ່ເປັນອາຫານລາວມາແຕ່ດົນນານ. ນາງໄດ້ກ່າວໃຫ້ VOA ຟັງດັ່ງນີ້:

“ປາແດກທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຊື້ຈາກຮ້ານຄ້າ ຫຼືບາງທີ່ກໍເອົາມາຈາກໝູ່ຂອງແມ່ຂະນ້ອຍ ພວກເຮົາຄິດວ່າ ມັນເປັນປາແດກແບບດັ້ງເດີມ ແລະພວກເຮົາກໍໄດ້ເອົາມາປຸງຕາມລົດຊາດທີ່ພວກເຮົາມັກ, ດັ່ງນັ້ນ ຂະນ້ອຍຈຶ່ງຄິດຢາກເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ ໃນການຕົ້ມປາແດກ ປຸງປາແດກ ຕາມລົດຊາດທີ່ພວກເຮົາມັກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບພວກເຮົາ ເມື່ອພວກເຮົາເຮັດຕໍາໝາກຫຸ່ງແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ຕ້ອງໃສ່ເຄື່ອງປຸງຫຼາຍໆຢ່າງ, ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ພວກເຮົາກໍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປຸງຫຍັງຫຼາຍເວລາທີ່ເຮົາຕໍາໝາກຫຸ່ງແຕ່ລະເທື່ອ...ນັ້ນຄືຈຸດເລີ້ມຕົ້ນຂອງຂະນ້ອຍ.”

ປັດຈຸບັນ ຜະລິດຕະພັນຂອງນາງແມ່ນມີອອກມາຈໍາໜ່າຍແລ້ວ ໂດຍສະເພາະຢູ່ລັດຟລໍລິດາ ແລະວາງຈໍາໜ່າຍຢູ່ຮ້ານຕົວແທນຈໍາໜ່າຍບາງແຫ່ງ, ແລະອີກຊ່ອງທາງນຶ່ງ ແມ່ນຈໍາໜ່າຍຢູ່ທາງ Facebook. ນາງຝາກບອກວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດຫາກສົນໃຈ, ສາມາດເຂົ້າໄປຊອກທາງອິນເຕີເນັດ ໃນຊື່ Black Black Gold Lao Padaek ໂດຍບັນຈຸຢູ່ໃນຂວດທີ່ສະອາດ ແລະພໍດີງາມ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG