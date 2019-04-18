ພັກຝ່າຍຄ້ານ ຂອງເທີກີ ໄດ້ຮັບການຢືນວ່າ ເປັນຜູ້ຊະນະ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນພຸດວານນີ້

ລຸນຫລັງການນັບບັດຄືນ 17 ມື້ ແລະຄວາມຂັດແຍ້ງຕ່າງໆນາໆແລ້ວ ພັກຝ່າຍ ຄ້ານ
ຂອງເທີກີ ຄື ພັກ ຣິພັບບລິກັນ ພີເພີລສ ພາຕີ (Republican People Party) ກໍໄດ້
ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການວ່າເປັນຜູ້ຊະນະໃນວັນພຸດວານ ນີ້ໃນການເລືອກ
ຕັ້ງຂັ້ນເມືອງ ໃນອິສຕັນບູລ.
ປະທານາທິບໍດີ ເຣເຊັບ ຕາຢິບ ເອີດວານ ພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງ ທີ່ຈະຕ່າວ ປີ້ນການ
ລົງຄະແນນສຽງທີ່ເປັນປະຫວັດສາດນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປົກຄອງ ຂອງ ພັກຍຸຕິທຳແລະ
ການພັດທະນາ ຫລື ເອ ເຄ ພີ ຂອງທ່ານ ແລະພັກພັນທະມິດ ຂອງຕົນ ທີ່ຄວບຄຸມເມືອງ
ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ເປັນອັນດັບທີສອງຂອງເທີກີມາໄດ້ 25 ປີແລ້ວນັ້ນ ສິ້ນສຸດລົງ.
ທ່ານເອແກຣມ ອີມາມອກລູ ເຈົ້າຄອງນະຄອນອິສຕັນບູລຄົນໃໝ່ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ຝູງ
ຊົນເປັນພັນໆຄົນ ທີ່ເປັນພວກສະໜັບສະໜູນ ໂຮ່ຮ້ອງດ້ວຍຄວາມ ດີໃຈຢູ່ຂ້າງນອກຕຶກ
ໂຮງການເຈົ້າຄອງນະນອນດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານອີມາມອກລູກ່າວວ່າ “ມັນເປັນປະຫວັດສາດ ສຳລັບຊາວເຄີດ ຊາວກຣີສ ແລະຊາວ
ອາເມເນຍ” ຊຶ່ງທ່ານໝາຍເຖິງ ປະຊາຊົນທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜົ່າໃນນະຄອນອິສຕັນບູລ.
ການກ່າວຄຳປາໄສຕ້ອນຮັບໄຊຊະນະຂອງທ່ານອີມາມອກລູ ແມ່ນຮວມທັງເນື້ອໄນຂອງ
ການປະກອບສ່ວນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການໂຄສະ
ນາຫາສຽງ ຊຶ່ງມີຄະແນນສຽງພຽງ 14,000 ລື່ນຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຢ່າງຫວຸດຫວິດ ຈາກ
ຄະແນນສຽງທັງໝົດ 9 ລ້ານບັດທີ່ໄດ້ປ່ອນໄປນັ້ນ.
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