ການປົກຄອງຂອງຜູ້ນຳກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມຄົນໃໝ່ ອາບູ ອາລ-ຮາສຊານ ອາລ-ຮາຊີມີ ອາ-ຄູຣາຊີ ອາດໄດ້ຈົບລົງແລ້ວ, ບໍ່ເຖິງສາມເດືອນຫຼັງຈາກມັນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ.
ເວັບໄຊ້ OdaTV ຂອງເທີກີ ໄດ້ລາຍງານເປັນຜູ້ທຳອິດ ກ່ຽວກັບການຈັບກຸມ ອາບູ ອາລ-ຮາສຊານ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ໂດຍເວົ້າວ່າຕຳຫຼວດເທີກີໄດ້ຈັບລາວໂດຍບໍ່ໄດ້ຍິງປືນແມ່ນແຕ່ນັດດຽວ ໃນລະຫວ່າງການບຸກກວດຄົ້ນຢູ່ເຮືອນຫຼັງນຶ່ງໃນນະຄອນ ອິສຕານບູລ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ເວັບໄຊ້ດັ່ງກ່າວໄດ້ລາຍງານຕໍ່ໄປວ່າ ຜູ້ນຳກຸ່ມ IS ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສອບຖາມ ແລະ ວ່າປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບການຈັບກຸມ ແລະ ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ໃນບໍ່ເທົ່າວັນຂ້າງໜ້ານີ້.
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງເທີກີສອງຄົນ, ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນໂດຍບໍ່ປະສົງອອກຊື່ນັ້ນ, ໄດ້ຢືນຢັນການຈັບກຸມຕໍ່ອົງການຂ່າວ Bloomberg, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານເອີດູອານ ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບແລ້ວ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ແມ່ນຍັງຄົງມີຄວາມລະມັດລະວັງ.
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຢືນຢັນລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ອາລ-ຄູຣາຊີ. ເຫັນ
ໄດ້ຊັດວ່າພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕາມເລື່ອງນີ້ໝົດມື້, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຖານະທີ່ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢັນລາຍງານຂ່າວນັ້ນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.”
ກຸ່ມ IS ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ອາບູ ອາລ-ຮາສຊານ ອາລ-ຮາຊີມີ ອາລ-ຄູຣາສຊີ ເປັນຜູ້ນຳຄົນທີສາມຂອງກຸ່ມການຮ້າຍນັ້ນໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍເວົ້າວ່າລາວໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການຕາຍຂອງຜູ້ທີ່ກຳຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າລາວ ໃນລະຫວ່າງການບຸກໂຈມຕີໂດຍກອງກຳລັງພິເສດ ສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອງ ຂອງປະເທດ ຊີເຣຍ ເມື່ອເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ພວກຜູ້ຕິດຕາມກຸ່ມ IS ໄດ້ຢືນລຽນແຖວຢູ່ທາງຫຼັງຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ນັ້ນ, ດ້ວຍພະແນກສື່ມວນຊົນຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອຂອງພວກນັກລົບຈາກ ອີຣັກ, ຊີເຣຍ, ໄນຈີເຣຍ, ໂຊມາເລຍ, ອັຟການິສຖານ, ຟີລິບປິນ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆທີ່ສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ ອາບູ ອາລ-ຮາສຊານ.