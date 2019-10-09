ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ເທີກີ ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່
ຈະເລີ່ມການບຸກເຂົ້າໄປໃນ ຊີເຣຍ, ເຊິ່ງໄດ້ມີການວາງແຜນມາດົນແລ້ວນັ້ນ, ເພື່ອ
ກວາດລ້າງກອງກຳລັງຊາວ ເຄີດ ທີ່ລັດຖະບານ ອັງກາຣາ ພິຈາລະນາວ່າເປັນພວກກໍ່
ການຮ້າຍ, ແຕ່ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກເຫັນວ່າ ເປັນຄູ່ຮ່ວມທີ່ສຳຄັນໃນການຕໍ່ສູ້
ກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ.
ກອງທັບ ເທີກີ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີ ຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ, ກອງທັບບົກທີ່
ສະຫງ່າຜ່າເຜີຍຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວ ສຳລັບການປະຕິບັດການເຂດປ້ອງ
ກັນຄວາມປອດໄພ, ໂດຍສັນຍາທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າອະທິບາຍວ່າ ນັກກໍ່ການ
ຮ້າຍຊາວ ເຄີດ, ພ້ອມກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ “ດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ.”
ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການສື່ສານຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ, ທ່ານ
ຟາເຣັດຕິນ ອາລຕຸນ ໄດ້ຂຽນໃນບົດບັນນາທິການຂອງໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນ ໂພສ ວ່າ
ກອງກຳລັງ ເທີກີ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບກອງທັບບົກ ຊີເຣຍ ເສລີ ແລະ ຈະ “ຂ້າມເຂດຊາຍ
ແດນລະຫວ່າງ ເທີກີ ແລະ ຊີເຣຍ ໃນໄວໆນີ້.”
ທ່ານ ອາລຕຸນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມນານາຊາດ “ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາ
ຍາມສ້າງສາຄືນ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ເທີກີ,” ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄວາມມຸ່ງໝາຍພຽງ
ອັນດຽວຂອງ ເທີກີ ໃນ ຊີເຣຍ ແມ່ນເພື່ອ “ລົບລ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ມີມາດົນນານຕໍ່ປະຊາຊົນ
ເທີກີ.”
ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ຫຼື SDF ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ສະຫະລັດ ໄດ້
ປະກາດການຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນພັນທະມິດເພື່ອ
ປາບພວກລັດອິສລາມ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໃນໂລກນັ້ນ ໃຫ້ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເພື່ອ
ຫຼີກລ່ຽງໄພພິບັດດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນພາກເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ.
ກອງກຳລັງ SDF ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການບົ່ງບອກທຸກຢ່າງ, ຂໍ້ມູນໃນສະໜາມ ແລະ ການ
ລວມຕົວຂອງທະຫານໃນເຂດຊາຍແດນຟາກ ເທີກີ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂດຊາຍແດນ
ຂອງພວກເຮົາຈະຖືກໂຈມຕີໂດຍ ເທີກີ ໃນການຮ່ວມມືກັບຝ່າຍຄ້ານ ຊີເຣຍ ທີ່ມີສາຍ
ພົວພັນກັບ ເທີກີ. ການໂຈມຕີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດຂອງພົນລະເຮືອນທີ່ບໍລິສຸດຫຼາຍພັນ
ຄົນກະຈາຍໄປທົ່ວທຸກບ່ອນ ເພາະວ່າເຂດຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍ
ຜູ້ຄົນ.”
ເທີກີ ໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຍິງຈະຫຼວດ ແລະ ປືນໃຫຍ່ໃສ່ຫຼາຍຈຸດຢູ່ ຕາມເຂດຊາຍແດນ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາວ ເຄີດ ໄດ້ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມວ່າ ປືນຄົກບາງ
ອັນແມ່ນໄດ້ຖືກໃຊ້ແລ້ວ, ລະດົມຍິງໃສ່ຕຳແໜ່ງຕ່າງໆທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍ ກອງກຳລັງ SDF
ໃກ້ກັບເມືອງ ຊີເຣ ຄານີເຢ, ໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນ ເທີກີ.
ກອງກຳລັງ SDF ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ບາດເຈັບຫຼືເສຍຊີວິດ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຕອບ
ໂຕ້, ແລະ ເອີ້ນການໂຈມຕີນັ້ນວ່າ “ບໍ່ມີເຫດຜົນ.”