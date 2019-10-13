ກອງທັບຂອງປະເທດ ເທີກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄວບຄຸມເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ
ຊີເຣຍ ພາຍໃຕ້ການຍິງໂຈມຕີໃນວັນເສົາວານນີ້ ເປັນຄວາມສຳເລັດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີຕໍ່ພວກນັກຮົບຊາວ ເຄີດ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອສີ່ວັນທີ່ຜ່ານມາ,
ໂດຍບໍ່ມີສັນຍານ ກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດລົງ ເຖິງແມ່ນຈະມີການວິພາກວິຈານຈາກສາກົນ
ຫຼາຍຂຶ້ນກໍຕາມ.
ກອງກຳລັງ ເທີກີ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນກາງເມືອງ ຣາສ-ອາລ-ເອນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະ
ຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເທີກີ ແລະ ກຸ່ມສິ້ງຊອມ. ກະຊວງດັ່ງກ່າວໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີວ່າ:
ສູນກາງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເມືອງ ຣາສ ອາລ-ເອນ ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຜ່ານການປະຕິບັດການ
ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ຳ ຢູເຟຣັດສ໌. ມັນໄດ້ເປັນຂີດ
ຄວາມສຳເລັດຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງ ເທີກີ ນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກໂຈມຕີໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນພຸດທີ່
ຜ່ານມາ.
ການສືບຕໍ່ຜັກດັນເຂົ້າໃນ ຊີເຣຍ ໂດຍ ເທີກີ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼາຍວັນຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍ
ໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຖອນກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ອອກຈາກຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ການໂຈມ
ຕີທາງອາກາດ ແລະ ພື້ນດິນຂອງ ເທີກີ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ
ຢາກຢຸດການມີສ່ວນຮ່ວມ “ໃນສົງຄາມທີ່ບໍ່ມີມື້ຢຸດດັ່ງກ່າວ”. ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ
ທຣຳ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ສອງພັກການເມືອງຂອງ ສະຫະລັດ ອອກມາຕຳໜິວິຈານຢ່າງວ່ອງໄວວ່າ
ທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນດັ່ງກ່າວມີອັນຕະລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດ
ຂອງພັນທະມິດຊາວ ເຄີດ ໃນ ຊີເຣຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳລາຍກຸ່ມລັດອິສລາມໃນ ຊີເຣຍ ມີຄວາມ
ສ່ຽງ. ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ທີ່ນຳໜ້າໂດຍຊາວ ເຄີດ ແມ່ນພັນທະມິດທີ່ສຳ
ຄັນຫຼັກຂອງ ສະຫະລັດ ໃນການຕໍ່ສູ້ ແລະ ໄດ້ສູນເສຍນັກຮົບ 11,000 ຄົນ ໃນການຕໍ່ສູ້
ກັບພວກ IS ເກືອບຫ້າປີ.
ກອງກຳລັງ ເທີກີ ແລະ ພັນທະມິດນັກຮົບຝ່າຍຄ້ານ ຊີເຣຍ ໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າເມື່ອບໍ່
ດົນມານີ້ ດ້ວຍການຍຶດເອົາຫຼາຍໝູ່ບ້ານຢູ່ພາກເໜືອ ໃນການຕໍ່ສູ້ ແລະ ການຍິງໂຈມຕີ
ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍສິບຄົນເສຍຊີວິດ ຫຼື ບາດເຈັບ. ການບຸກໂຈມຕີທີ່ວ່ານັ້ນຍັງໄດ້ບັງຄັບ
ໃຫ້ປະຊາຊົນ 100,000 ຄົນຫຼົບໜີອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າທ່າມກາງຄວາມ
ເປັນຫ່ວງວ່າ ພວກ IS ອາດໃຊ້ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງຄວາມວຸ້ນວາຍນັ້ນ ແລະ ພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຫຼັງຈາກການຜ່າຍແພ້ຂອງພວກເຂົາໃນ ຊີເຣຍ ເມື່ອຕົ້ນປີ
ນີ້.
ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ຫຼື SDF ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຄວນດຳເນີນການຮັບ
ຜິດຊອບທີ່ມີສິນທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ປິດນ່ານຟ້າພາກເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ຕໍ່ເຮືອບິນຮົບ
ຂອງ ເທີກີ, ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ ສະຫະລັດ ສົ່ງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ “ໄປຢູ່ໃນ
ແນວໜ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ.”
ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມເມື່ອວັນເສົາວານນີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ໄຄໂຣ ປະເທດ ອີຈິບ, ສະ
ມາຊິກອົງການ ສັນນິບາດ ອາຣັບ 22 ປະເທດ ໄດ້ກ່າວປະນາມສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າອະທິບາຍ
ວ່າ “ການຮຸກຮານຂອງ ເທີກີ ຕໍ່ ຊີເຣຍ” ແລະ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ລັດຖະບານ ອັງກາຣາ ຈະ
ຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການແຜ່ລາມຂອງລັດທິກໍ່ການຮ້າຍລຸນລັງການບຸກໂຈມຕີຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ອາດເອົາບາງບາດກ້າວຕໍ່ ອັງ
ກາຣາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ບັງຄັບ
ໃຫ້ ເທີກີ ຢຸດການໂຈມຕີນັ້ນ.