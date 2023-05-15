ເທີກີປາກົດວ່າໄດ້ມຸ້ງໜ້າໄປສູ່ການເລືອກຕັ້ງຮອບຕັດສິນຊີ້ຂາດ ພາຍຫຼັງທີ່ທັງປະທານາທິບໍດີ ຣີເຊັບ ຕາຢິບ ເອີດວນ (Recep Tayyip Erdogan) ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ຄືທ່ານເຄມາລ ຄີລິກດາຣອກກລູ (Kemal Kilicdaroglu) ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນວັນອາທິດ ວານນີ້.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານເອີດວນ, ອາຍຸ 69 ປີ ທີ່ໄດ້ຄອງອຳນາດມາເປັນເວລາ 20 ປີ ແລະເປັນຜູ້ນຳທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງນານທີ່ສຸດຂອງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຄະແນນໃນ ການປະຕິບັດງານດີກວ່າທີ່ຄາດຄິດໄວ້.
ດ້ວຍການນັບບັດລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 96 ເປີເຊັນແລ້ວ ທ່ານເອດວນ ນຳໜ້າ ດ້ວຍຄະແນນ 49.44 ເປີເຊັນ ແລະທ່ານ ຄີລິກດາຣອກກລູໄດ້ 44.86 ເປີເຊັນ ອີງຕາມອົງການຂ່າວອານາໂດລູຂອງລັດ.
ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສູງສຸດກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ຈະມີການເລືອກຕັ້ງ ຮອບຕັດສິນຊີ້ຂາດ ເພາະວ່າບັດເລືອກຕັ້ງສ່ວນໃຫຍ່ ຈາກຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 3.4 ລ້ານຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດຍັງຈະຕ້ອງຖືກນັບຢູ່.
ທັງປະທານາທິບໍດີເອີດວນ ແລະຜູ້ທ້າທາຍຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ ຄືທ່ານ ຄີລິກດາຣອກກລູ (Kilicdaroglu) ອາຍຸ 74 ປີ ອ້າງວ່າ ການເລືອກຕັ້ງແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດ ສາດຂອງປະເທດ.
ຫຼາຍກວ່າ 64 ລ້ານຄົນ, ລວມທັງຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີສິດລົງຄະແນນ ສຽງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະເກືອບ 89 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນນີ້ໄດ້ປ່ອນບັດລົງຄະ ແນນສຽງ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ຢູ່ໃນເມືອງຄາດິຄອຍ (Kadikoy) ໃນນະຄອນອິສຕານບູລນັ້ນ ການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງວ່ອງໄວ, ເລີ້ມແຕ່ເວລາໜ່ວຍປ່ອນບັດໄດ້ເປີດຂຶ້ນ. ເສດຖະກິດ ແມ່ນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍສໍາລັບຜູ້ລົງຄະແນນຄືທ້າວມຸສຕາຟາ ຜູ້ທີ່ຢາກໃຫ້ລະບຸ ແຕ່ ຊື່ຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ.
ລາວກ່າວວ່າ, "ເສດຖະກິດແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການເບິ່ງ ແລະ ເບິ່ງຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງຫົນວ່າ ສະພາບການບໍ່ດີປານໃດ.”