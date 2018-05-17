ສານລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ໄດ້ຕັດສິນໂທດໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະ
ນາຄານຊາວເທີກີຄົນນຶ່ງ ຈຳຄຸກເປັນເວລາ 32 ເດືອນ ໃນຂໍ້ຫາຊ່ອຍເຫຼືອອີຣ່ານຫຼົບ
ຫລີກການລົງໂທດ ທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ.
ທ້າວ ເມແມັຕ ຮາຄານ ອາທິລລາ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນເດືອນມັງ ກອນ
ຜ່ານມານີ້ ໃນຄວາມຜິດ 5 ກະໂທງ ໃນການສໍ້ໂກງທະນາຄານແລະການສົມຮູ້ຮ່ວມ
ຄິດ. ລາວໄດ້ພົ້ນໂທດນຶ່ງກະໂທງ ໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນ.
ຄະນະໄອຍະການຢືນຢັດວ່າ ທ້າວອາທິລລາ ໃຊ້ຕຳແໜ່ງຂອງລາວ ໃນຖານະຮອງ
ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ທະນາຄານຮອລແບັງຂອງລັດຖະບານເທີ
ກີເພື່ອສ້າງແລະຊ່ອຍເຫຼືອ ແຜນການທີ່ສາມາດ ນຳເງິນກຳໄລຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ
ຈາກການຂາຍນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານ ຜ່ານຕະຫຼາດການເງິນຂອງໂລກ ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ
2011 ເປັນຕົ້ນມາ.
“ນີ້ແມ່ນດຳເນີນຄະດີກ່ຽວກັບການຫລົບຫລີກການລົງໂທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນສະຫະ
ລັດທີ່ພວກເຮົາຮູ້ເຫັນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ຊ່ວຍໄອຍະການສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌
ໂກ ລັອກກາຣ໌ດ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ຄະດີດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການທູດລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເທີກີ.
ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານເຣເຊັບ ຕາຢິບ ເອີດວນ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄະດີນີ້ວ່າ “ແມ່ນ
ການວາງແຜນທີ່ເປັນລູກໂສ້ຮ້າຍແຮງ” ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຂອງທ່ານ.
ຄະນະໄອຍະການໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງໂທດຕິດຄຸກ 20 ປີ, ແຕ່ວ່າ ຜູ້ພະພາກ
ສາປະຈຳເຂດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ຣິເຈີດ ເບີຣ໌ເມັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜນການນີ້ ມີທ່າ
ທາງວ່າກຳກັບໂດຍພວກທີ່ມີອຳນາດ ຫຼາຍກວ່າທ້າວອາທິລລາ.
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