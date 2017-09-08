ຜູ້ຊາຍອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເທີກີສອງຄົນ ທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບການຕີກັນຢູ່ສະຖານ ທູດເທີ
ກີ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ໄດ້ຮ້ອງຮຽນຕໍ່ສານວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ຂໍ້ຫາທຳ ຮ້າຍຮ່າງກາຍຢູ່
ທີ່ສານໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ້າວ Sinan Narin ຈາກລັດ Virginia ແລະ ທ້າວ Eyup Yildirim ຈາກລັດ New
Jersey ໄດ້ປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາອາຍາຖານທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ພ້ອມທັງຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະທຳຮ້າຍ.
ເອກກະສານຂອງສານ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຊາຍສອງຄົນຕ່າງ
ກໍຮ້ອງຮຽນຕໍ່ສານວ່າຕົນບໍ່ມີຄວາມຜິດແລະໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການດຳເນີນຄະດີໂດຍ
ຄະນະຕຸລາການ.
ສິບແປດຄົນ ຊຶ່ງຫລາຍຄົນແມ່ນສະມາຊິກຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເອກອັກ ຄະລັດ
ຖະທູດເທີກີໄດ້ຖືກຟ້ອງໃນການກ່າວຫາທີ່ວ່າໂຈມຕີພວກປະທ້ວງຢູ່ນອກບ້ານພັກເອກ
ອັກຄະລັດຖະທູດເມື່ອວັນທີ 16 ພຶດສະພາຜ່ານມາ. ທັງໝົດ 18 ຄົນ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ
ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເພື່ອກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ຮຸນແຮງ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຜິດທີ່ມີໂທດໜັກເຖິງຕິດ
ຄຸກ 15 ປີ. ອີກຫລາຍຄົນໄດ້ປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາທຳຮ້າຍດ້ວຍອາວຸດທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ຕຳຫລວດວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສສີ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຮວມທັງທ້າວ Narin
ແລະ ທ້າວ Yildirim ແຕ່ຍັງມີການອອກໝາຍ ຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ເທີກີອີກ 14 ຄົນ.
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອື່ນໆຄື ທ້າວ Ayten Necmi ຈາກ New York ມີກຳນົດຂຶ້ນສານໃນວັນ
ທີ 22 ເດືອນກັນຍານີ້ ໃນຂະນະທີ່ຄະດີຂອງຜູ້ຖືກຈັບຄົນທີສີ່ ທ້າວ Jalal Kheirabaoi
ຈາກລັດ Virginia ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ.
ການຕີກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ນອກບ້ານພັກ ຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດເທີກີໃນນະຄອນ
ຫລວງວໍຊິງຕັນ ບໍ່ດົນຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ພົບ
ປະກັບ ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານ Recep Tayyib Erdogan ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ວີດີໂອການປະທ້ວງ ທີ່ຖ່າຍໂດຍພະແນກພາສາເທີກີ ຂອງວີໂອເອ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ພວກຍາມ ແລະພວກສະໜັບສະໜູນທ່ານ Erdogan ໄດ້ໂຈມຕີ
ພວກປະທ້ວງນ້ອຍໆກຸ່ມນຶ່ງ.
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