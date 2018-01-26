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ສຫລ ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ ​ເທີ​ກີ​ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ ຢູ່ໃນພາກເໜືອ ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ ລົງ

ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ປະທານາ​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ​ກໍາລັງ​​ລົມໂທລະສັບ ຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງທ່ານທີ່ທໍານຽບຂາວ ໃນວັນທີ 29 ມັງກອນ, 2017.

ສະຫະລັດ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ເທີ​ກີ​ຫລຸດຜ່ອນຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ລົງ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ການ
​ທາງ​ທະຫານຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ​ແລະ​ໃຫ້​ສຸມ​ໃສ່ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ​
ໃຫ້​ປລາ​ໄຊທ່າ​ມກາງຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃຈ​ກັນ​ ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດ ໃນ​ອົງ
ການ​ເນ​ໂຕ້ (NATO) ກໍາລັງ​ເພີ້ມທະວີ​ຂຶ້ນ​.

ໃນ​ຂະນະ​ດຽວກັນ ​ເທີ​ກີ​ໄດ້​ກົດ​ດັນ​ຕໍ່ສະຫະລັດ ​ໃຫ້​ຍຸຕິການ​ສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ພວກ​ນັກ
​ລົບຊາວ​ເຄີ​ດ ຖ້າ​ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ​ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະ​ທະ​ກັນ ​ກັບ​ກໍາລັງ​ທະຫານ​ຂອງ​ເທີກີ​ຢູ່
​ໃນ​ດິນແດນ​ຊີ​ເຣຍ.

ສາຍ​ສໍາພັນ​ລະຫວ່າງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ເທີ​ກີ​ປະສົບ​ກັບ​ບັນຫາ​ໜັກ ​ເກີດຂຶ້ນອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ
ໂດຍທີ່ລັດຖະບານອັງກາຣາ (Ankara) ​ແລະ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງກັນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ໂທລະ
ສັບລົມ​ກັນລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ປະທານາທິບໍດີ ​ເທີ​ກີ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​
ຜ່ານ​ມາ ທີ່​ແນ​ໃສ່ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ໃນຂະນະທີ່​ເທີກີສົ່ງກໍາລັງ​ທະຫານເຂົ້າ
ໄປ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ.

ອັງກາຣາ ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດຕໍ່ຄໍາ​ເວົ້າຂອງວໍຊິງ​ຕັນ ທີ່​ບອກ​ວ່າ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ປະທານາ
​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້ລົມກັບທ່ານ ​ຣີ​ເຊັບ ຕາ​ຢິບ ​ເອີ​ດວານ (Recep Tayyip Erdogan),
ຄູ່​ຕໍາ​ແໜ່ງຝ່າຍເທີກີ ​ໂດຍ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດວ່າ ບໍ່​ມີໂທລະສັບຈາກ​ທ່ານ​ທຣໍາ​ອັນ​ໃດເລີຍ
​ທີ່​ບອກ​ໃຫ້​ຫລຸດ​ການ​ປະຕິ​ການ​ທາງ​ທະຫານ​ຕໍ່ກຸ່ມວາຍ​ພີ​ຈີ (YPG) ທີ່​ເປັນພວກ​ທະຫານ
ບ້ານຊາວ​ເຄີ​ດ ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່ຢູ່​ໃນ​ເຂດອາຟຣິນ ຂອງ​ຊີ​ເຣຍນັ້ນ.

​ແຕ່​ວ່າ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ເວົ້າວ່າ ຕົນໄດ້​ເອົາ​ທ່າທີ ອັນ “​ແຂງ​ແກ່ນ” ​ແລ​ະ “ໜັກ​ແໜ້ນ” ຂອງ​ທ່ານ
​ທຣໍາ ທີ່​ເວົ້າຢູ່​ໃນລະຫວ່າງ​ທີ່​ມີ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ທ່ານເອີ​ດວານ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ນາງ ​ເຮ​ເທີ ນາວ​ເອີ​ດ (Heather Nauert) ​ໂຄ​ສົກ​ປະ​ຈໍາ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປ​ະ​
ເທດ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ຍຶດໝັ້ນຕາມ​ຄໍາ​ຢືນຢັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ
ທີ່​ໄດ້​ເຕືອນເທີ​ກີ ກ່ຽວກັບ​ການ​ເພີ້ມຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດອາຟຣິນນັ້ນ."

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ເພີ້ມອີກ​ວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າ ພວກ​ຜູ້​ນໍາ​ເທີ​ກີ ຈະເຊື່​ອຟັງຄໍາ​ເຕືອນ​.
ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ດີ."

ສ່ວນ​ທາງ​ທໍານຽບຂາວລາຍ​ງານ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣໍາ​ເວົ້າວ່າ ການ​ປະຕິບັດ​ການ​ຂອງ​ເທີ​ກີ
"​ແມ່ນ​ສ່ຽງ​ໄພ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປົ້າໝາຍທີ່​ມີ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍໝົດຄວາມ​ສໍາຄັນ​ລົງ," ​ແລະ "ຮຽກຮ້ອງໃຫ້​ເທີ​ກີ ຫລຸດຜ່ອນ, ຈໍາ​ກັດ​ການ​ປະຕິບັດ​ການ​ທາງ​ທະຫານ, ​ແລະ​ຫລີກ​
ລ່ຽງການ​ບາດ​ເຈັບ​ແລະ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຂອງ​ພົນລະ​ເຮືອນ ​ແລະຫລີກ​ລ່ຽງການ​ເຮັດ​ໃຫ້ມີ​
ຄົນ​ຍົກຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ ​ແລະ​ອົບ​ພະຍົບ​ເພີ້ມຂຶ້ນ."

ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງກັນ​ກ່ຽວກັບ​ເນື້ອ​ໄນ​ຄໍາ​ເວົ້າຢູ່​ໃນ​ໂທລະສັບ ​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້ເກີດ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ
​ໃຈ​ກັນ ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ພັນທະ​ມິດດັ່ງກ່າວ ໃນ​ອົງການ​ເນ​ໂຕ້ (NATO) ເພີ້ມຂຶ້ນ.
ສະຫະລັດ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ກຸ່ມທະຫານບ້ານ YPG ​ໃນ​ການ​ສູ້​ລົບ​ຕ້ານ​ກັບ
ພວກ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ. ສ່ວນ​ອັງກາຣາຜັດ​ຖື​ວ່າກຸ່ມ YPG ​ເປັນ​ອົງການ​ກໍ່ການ​ຮ້າຍ​ທີ່​ມີ
​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຢູ່​ໃນ​ເທີ​ກີ.

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