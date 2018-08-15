ເທີກີ ຂຶ້ນພາສີ ສິນຄ້າ ຂາເຂົ້າ ຈາກ ສຫລ ທ່າມກາງ ການໂຕ້ຖຽງກັນ

ເທີກີ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໄດ້ປະກາດການເກັບພາສີເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ສິນຄ້າຫຼາຍຢ່າງຂອງສະຫະ
ລັດ ອັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວຫລ້າສຸດ ໃນການຕອບໂຕ້ກັນໄປມາ ທ່າມ ກາງຄວາມສຳ
ພັນ ທີ່ກຳລັງຊຸດໂຊມລົງ ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ການເກັບພາສີເພີ້ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຕໍ່ສິນຄ້າຂາເຂົ້າ ເຊັ່ນລົດຍົນ ເຫຼົ້າ ຖ່ານຫີນ ເຂົ້າ
ແລະເຄື່ອງສຳອາງ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຟວາດ ອົກເຕ ກ່າວຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີ
ວ່າ ການເກັບພາສີເພີ້ມ ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນ “ພາຍໃຕ້ຂອບ ຂອງຫລັກການ ຕອບໂຕ້ແລກ
ປ່ຽນກັນໃນການໂຈມຕີທາງດ້ານເສດຖະກິດແບບຕັ້ງໃຈໂດຍສະ ຫະລັດ.”
ປະທານາທິບໍດີຣິເຊັບ ຕາຍຍິບ ເອີດວນ ໄດ້ກ່າວຫາ ສະຫະລັດວ່າ ພວມແນເປົ້າໝາຍ
ໃນການສົງຄາມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕໍ່ປະເທດຂອງທ່ານ ແລະໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ທ່ານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບອຍຄອດ ຫຼືບໍ່ຊື້ ສິນຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກ ຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານເອີດວນກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າມີໂທລະສັບມືຖືອາຍໂຟນ ມີແຊມຊັງຢູ່ບ່ອນອື່ນ.
ຢູ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາມີແວັສແຕລ.”
ເມື່ອມີການຖາມວ່າ ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຈະມີປະ
ຕິກິລິຍາຢ່າງໃດ ຕໍ່ການບອຍຄອດຂອງເທີກີ ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ
ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣສ໌ ຕອບໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວໃນຕອນບ່າຍວັນອັງຄານ
ວານນີ້ວ່າ “ແນ່ນອນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີການປະກາດນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຢູ່ໃນ
ຕອນນີ້ເທື່ອ.”
ແຫລ່ງຂ່າວໃນລັດຖະບານທ່ານທຣໍາກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ການລົງໂທດເພີ້ມຕື່ມຕໍ່ເທີກີກຳລັງ
ຢູ່ໃນການພິຈາລະນາ. ແຕ່ວ່າ ທ່ານນາງແຊນເດີຣສ໌ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະກ່າວວ່າ ລັດ
ຖະບານສະຫະລັດມີແຜນການ ທີ່ຈະທຳຄວາມກົດດັນເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ອັງກາຣາ ຊຶ່ງບໍ່ເອົາ
ຫົວຊາຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ໃນການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານທຣໍາ ແລະປະເທດອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້
ປ່ອຍໂຕຄຸນພໍ່ຂອງສາສະໜາຄຣິສ ທ່ານແອນດຣູ ບຣັນສັນ.
ເທີກີກ່າວຫາ ຄຸນພໍ່ບຣັນສັນວ່າເປັນນັກລືບ ແລະໄດ້ກັກບໍລິເວນທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ລໍ
ຖ້າການດຳເນີນຄະດີຢູ່ນັ້ນ.
ອຸບປະທູດສະຫະລັດ ໃນເທີກີ ທ່ານແຈັຟຟຣີ ໂຮເວີນີເອຣ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມຄຸນພໍ່ບຣັນສັນ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້້ຄະດີຂອງທ່ານແລະຄະດີຂອງພວກທີ່ຖືກກັກ
ຂັງຢູ່ໃນເທີກີອື່ນໆໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ "ໂດຍປາດສະຈາກການຊັກຊ້າໃດໆ” ແລະ
ດ້ວຍຍຸຕິທຳ ແລະໃນວິທີທີ່ໂປ່ງໃສ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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