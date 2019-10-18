ເທີກີໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະຢຸດຍິງເປັນເວລາ 120 ຊົ່ວໂມງ ໃນການໂຈມຕີຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວຕໍ່ພວກນັກລົບຊາວເຄີດສ໌ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດຊີເຣຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ອີງຕາມຄຳປະກາດຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງອັງກາຣາ ພາຍຫລັງໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານແລ້ວ.
ທ່ານ ເພັນສ໌ ເວົ້າວ່າ ການຢຸດຍິງຂອງເທີກີໃນການໂຈມຕີທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ອາທິດນຶ່ງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກນັກລົບຊາວເຄີດສ໌ຂອງກຸ່ມ YPG ມີຊ່ອງທາງທີ່ຈະ ໜີໄປ ຈາກເຂດກັນຊົນທີ່ກວ້າງ 32 ກິໂລແມັດຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງເທີກີທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບຊີເຣຍນັ້ນ. ທ່ານເວົ້າວ່າ ການຢຸດທຳສົງຄາມດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ຮັບປະກັນ "ສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງໃນມືື້ນັ້ນ" ຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ມີສະພາບການທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະມີຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ມີການສົນທະນາກັນເປັນເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງລະຫວ່າງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເທີກີ ກັບສະຫະລັດ.
ແຕ່ອີງຕາມອີງການຂ່າວ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຊາວເຄີດສ໌ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ອາລດາ ເຊລີລ (Aldar Xelil), ນັກການເມືອງຊາວເຄີດສ໌ຢູ່ຊີເຣຍມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວຄົນນຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມັກກ່າວໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຊາວເຄີດສ໌ຢູ່ຊີເຣຍ ເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ເວົ້າໃນເມື່ອກ່ອນມາແລ້ວວ່າ ການເຂົ້າໄປໃນດິນຂອງຊີເຣຍເປັນໄລຍະຍາວ 30 ກິໂລແມັດແມ່ນຖືກປະຕິເສດ." ທ່ານກ່າວວ່າ ຊາວເຄີດສ໌ ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງຖ້າຫາກວ່າຖືກໂຈມຕີໃນໄລຍະທີ່ມີການຢຸດຍິງຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານ ເພັນສ໌ ເວົ້າວ່າເທີກີ ແລະສະຫະລັດ “ເຫັນດີນຳກັນ” ທີ່ຈະທຳການເຈລະຈາສັນຕິພາບກ່ຽວກັບຊາຕາກຳຂອງດິນແດນດັ່ງກ່າວ ແລະກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ສອງປະເທດຈະສາມາດສືບຕໍ່ທຳການຕໍ່ສູ້ກັບພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ, ທີ່ມີບາງຄົນກໍໄດ້ຫລົບໜີໄປແລ້ວ ນັບແຕ່ເທີກີໄດ້ເລີ້ມທຳການໂຈມຕີຕໍ່ຊາວເຄີດສ໌ ເປັນຕົ້ນມາ ຫລັງຈາກທ່ານທຣຳຖອນທະຫານອະເມຣິກັນອອກຈາກເຂດດັ່ງກ່າວເກືອບໝົດ ແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າມີການຕົກລົງຂອງເທີກີ ທີ່ຈະຢຸດການໂຈມຕີສະນັ້ນບໍ່ຕ້ອງມີການລົງໂທດຕໍ່ອັງກາຣາຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ນັ້ນອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.
ຢູ່ໃນທວີດເຕີນັ້ນ ທ່ານທຣຳເວົ້າວ່າ, "ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຈັກເທື່ອໃນ 3 ມື້ກ່ອນ. ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮັກ 'ທີ່ຍາກ' ແດ່ຈຶ່ງຈະເຮັດໄດ້. ດີຫລາຍສຳລັບທຸກຄົນ. ພູມໃຈນຳທຸກຄົນ." https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1184892687587012608
ຜູ້ນຳສະຫະລັດຄົນນີ້ຖືກຕຳໜິທາງການເມືອງຢ່າງໃຫຍ່ຈາກທັງບັນດາສະມາຊິກຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຖອນທະຫານອາເມຣິກັນອອກໄປ.
ແຕ່ທ່ານ ທຣຳໄດ້ປະກາດວ່າ "ມື້ນີ້ເປັນມື້ສັນວັນດີສຳລັບອະຣິຍະທຳ. ຂ້າພະເຈົາມີຄວາມພູມໃຈຕໍ່ສະຫະລັດໂດຍຖືກຊຸກຍູ້ໂດຍຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແຕ່ວ່າຕ່າງຈາກທຳມະດາແດ່ໃນລະດັບໃດນຶ່ງ. ຄົນໄດ້ພາກັນພະຍາຍາມທີ່ໃຫ້ມີ 'ຂໍ້ຕົກລົງ' ນີ້ມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ. ຊີວິດຂອງຫລາຍລ້ານຄົນຈະຖືກຊ່ວຍໄວ້. ຊົມເຊີຍທຸກຄົນ!" https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1184895160871571456