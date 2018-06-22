ເທີກີປະກາດວ່າຈະເກັບພາສີສໍາລັບສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຈາກສະຫະລັດເປັນມູນຄ່າ 1.8 ຕື້
ໂດລາ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຄືນຕໍ່ການເກັບພາສີນໍາເຂົ້າສໍາລັບເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີ
ນຽມຂອງທ່ານ ດໍໂນລທຣໍາ ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ.
ອົງການການຄ້າໂລກເວົ້າວ່າ ພາສີຂາເຂົ້າໃໝ່ຂອງເທີກີ ຈະມີມູນຄ່າຫລາຍເຖິງ 266.5
ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ສິນຄ້າຕ່າງໆ ຊຶ່ງລວມມີ ລົດ, ຖ່ານຫີນ, ເຈ້ຍ, ເຂົ້າ ແລະຢາສູບ.
ທ່ານ ນີແຮັດ ຊີເບັກຈີ (Nihat Zeybekci) ລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງເສດຖະກິດຂອງເທີກີ
ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ເທີກີຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອົງ “ຖືກຕໍາໜິວ່າເຮັດ
ໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງອາເມຣິກາພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເດັດຂາດ."
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ພວກເຮົາເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາ ບໍ່ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງບັນຫາ."
ໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫລື EU ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນເອງໄດ້ລວບລວມເອົາ
ລາຍການຂອງສິນຄ້າສະຫະລັດທີ່ຕົນຈະເລີ້ມເກັບພາສີ 25 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນ
ໄຫວທີ່ພາໃຫ້ສົງຄາມການຄ້າເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຖ້າຫາກທ່ານດໍໂນລທຣໍາ ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດປະຕິບັດຕາມຄໍານາບຂູ່ທີ່
ຈະເກັບພາສີສາເຂົ້າຕໍ່ລົດທີ່ນໍາເຂົ້າ ຈາກຢູໂຣບ.
ທ່ານນາງ ຊິຊີເລຍ ມອມສະຕຣອມ (Cecilia Malmstrom) ກໍາມາທິການດ້ານການຄ້າ
ຂອງອີຢູກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ພວກເຮົາບໍ່ຢາກຕົກຢູ່ໃນສະພາບນີ້ເລີຍ.
ແຕ່ວ່າການຕັດສິນໃຈໂດຍລໍາພັງ ແລະບໍ່ມີເຫດຜົນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະເກັບພາສີເຫລັກ
ກ້າ ແລະອາລູມີນຽມຕໍ່ອີຢູ (EU) ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ມີທາງເລືອກ."
ກໍາມາທິການທີ່ບໍລິຫານການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນຂອງອີຢູ (EU) ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຮອງ
ເອົາກົດໝາຍເກັບພາສີຕໍ່ສິນຄ້າຂອງສະຫະລັດໃນມູນຄ່າ 3.2 ຕື້ໂດລາ ຊຶ່ງລວມມີສິນຄ້າ
ເຮັດດ້ວຍອາລູມີນຽມ ແລະເຫລັກກ້າ, ສິນຄ້າກະສິກໍາ, ເຫລົ້າວິສກີປະເພດບົວບັນ ແລະ
ລົດຈັກ.
ທ່ານນາງ ມອມສະຕຣອມ (Cecilia Malmstrom) ເວົ້າອີກວ່າ ການຕອບໂຕ້ຄືນຂອງອີ
ຢູ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບຕ່າງໆຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ແລະເວົ້າວ່າຕົນຈະຍົກ
ເລີກພາສີດັ່ງກ່າວ ຫາກເມື່ອໃດສະຫະລັດຍົກເລີກການເກັບພາສີຂາເຂົ້າຕໍ່ໂລຫະ ທີ່ມີມູນ
ຄ່າຫລາຍເຖິງ 7.41 ຕື້ໂດລານັ້ນ.
ທ່ານທຣໍາໄດ້ວາງອັດຕາພາສີ 25 ເປີເຊັນຕໍ່ເຫລັກກ້າ ແລະ 10 ເປີເຊັນຕໍ່ອາລູມີນຽມ ທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈາກ ອີຢູ, ການາດາ ແລະເມັກຊິໂກ ທີ່ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ
ເປັນຕົ້ນໄປ.
ການາດາເວົ້າວ່າ ຕົນຈະເກັບພາສີສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຈາກສະຫະລັດໃນມູນຄ່າ 12.5 ຕື້ໂດລາ
ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຄືນ.
ສ່ວນເມັກຊິໂກກໍໄດ້ເລີ້ມເກັບພາສີຕໍ່ສິນຄ້າຜະລິດຈາກສະຫະລັດຫລາຍປະເພດແລ້ວ
ຊຶ່ງລວມມີເຫລັກກ້າ, ໝູ ແລະເຫລົ້າວິສກີບົວບັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ