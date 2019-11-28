ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ກ່າວອ້າງວ່າ ຕົນເອງ "ມີຫລັກຖານພິສູດຄວາມຜິດ" ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກອງທັບແຫ່ງຊາດຊີເຣຍ ຫລື SNA ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈາກເທີກີນັ້ນ ໄດ້ທຳການປະຫານຊີວິດແບບຮວບຮັດຕັດຕອນ, ປຸ້ນສະດົມ, ຍຶດເອົາຊັບສິນ ແລະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຄົນກັບຄືນໄປຫາບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.
"ເທີກີໄດ້ເມີນເສີຍຕໍ່ການປະພຶດທີ່ໜ້າຈະປະນາມໂທດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນເຫລົ່າທະຫານທີ່ຕົນປະກອບອາວຸດໃຫ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ຊາຣາ ລີ ວິດຊັນ (Sarah Leah Whitson), ຫົວໜ້າພະແນກເຂດຕາເວັນອອກກາງ ຂອງອົງການ Human Rights Watch. ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຕາບໃດທີ່ເທີກີ ຫາກຍັງຄວບຄຸມຂົງເຂດນີ້ຢູ່ ປະເທດນັ້ນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການທຳການສືບສວນ ແລະເຮັດໃຫ້ການລະເມີດເຫລົ່ານີ້ຍຸຕິລົງ."
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ກອງທັບເທີກີ ແລະ ກອງທັບແຫ່ງຊາດຊີເຣຍໄດ້ເປີດການໂຈມຕີຢູ່ທາງຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ຕໍ່ກຳລັງທະຫານປະຊາທິປະໄຕຂອງຊີເຣຍ ຫລື SDF, ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍພວກນັກລົບຊາວເຄີດສ໌ YPG ນັ້ນ.
ອັງຄາຣາຖືກຸ່ມ YPG ວ່າເປັນພວກກໍ່ການຮ້າຍ, ແຕ່ວ່າ ພວກນັກລົບເຫລົ່ານັ້ນເປັນພັນທະມິດສຳຄັນຫລາຍໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທາງທະຫານຂອງວໍຊິງຕັນ ຕ້ານກັບກຸ່ມລັດອິດສະລາມ.
ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ໄດ້ອ້າງເຖິງຫລັກຖານທີ່ ກອງທັບແຫ່ງຊາດຊີເຣຍປະຫານຊີວິດພວກນັກໂທດ, ຍຶດເອົາເຮືອນຊານຂອງພວກຊາວເຄີດສ໌ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະທຳການຍິງລະດົມໃສ່ພົນລະເຮືອນຢ່າງບໍ່ເລືອກໜ້າ.
ໃນກໍລະນີຂອງນາງເຮີວຣິນ ຄາລາຟ (Hevrin Khalaf), ນັກເຄື່ອນໄຫວຍິງທີ່ໂດດເດັ່ນ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນການກະທຳນີ້. ໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ, ນາງຄາລາຟ (Khalaf), ຖືກປະຫານຊີວິດພາຍຫລັງທີ່ລົດຂອງລາວຖືກສັ່ງໃຫ້ຈອດໂດຍທະຫານກອງໂຈນຄົນນຶ່ງທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບກອງທັບແຫ່ງຊາດຊີເຣຍ..
ອົງການສິ້ງຊອມມະນຸດ Human Rights Watch ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ການເອົາວີດິໂອລົງເຜີຍແຜ່ທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍໂດຍທະຫານກອງໂຈນດັ່ງກ່າວ ປາກົດວ່າ ແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຫານຊີວິດຂອງນັກໂທດຍິງ.
ອົງຄາຣາເທົ່າທີ່ຜ່ານມາຍັງບໍ່ໄດ້ຕອບຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງອົງການສິ້ງຊອມມະນຸດ Human Rights Watch ເທື່ອ. ແຕ່ປະທານາທິບໍດີຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ (Recep Tayyip Erdogan) ກໍໄດ້ຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນກອງທັບ SNA ທີ່ໄດ້ທຳການ “ເສຍສະລະ” ຢູ່ໃນຊີເຣຍ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ