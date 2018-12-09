ການປາບປາມ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ຕໍ່ຕ້ານທາງການເມືອງໃນປະເທດ ເທີກີ ໄດ້ແຜ່ລາມໄປເຖິງ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄວາມວຸ້ນວາຍທາງການເມືອງທີ່ສຳຄັນເມື່ອ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ບັນດາໄອ
ຍະການໄດ້ອອກໃບສັ່ງຈັບ ສຳລັບນັກສະແດງຄົນສຳຄັນ, ນັກຂ່າວທີ່ຢູ່ໃນແຖວໜ້າ
ແລະ ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.
ການຈັບກຸມແມ່ນເຊື່ອມໂຍງໃສ່ກັບການປະທ້ວງໃນປີ 2013, ຮູ້ຈັກກັນວ່າ ເກຊີ (Gezi).
ຄວາມວຸ້ນວາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນແຜນການທີ່ຈະປ່ຽນສວນອຸດທະຍານ ເກຊີ
ໃນໃຈກາງນະຄອນ ອິສຕັນບູລ ໄປເປັນຫ້າງຊັບພະສິນຄ້າ. ການປະທ້ວງຕ່າງໆໄດ້
ກາຍເປັນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ກວ້າງອອກຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໂດຍສະ
ເພາະຕໍ່ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ໃນ
ຈຸດສູງສຸດຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຄວາມວຸ້ນວາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານ
ຄົນ ອອກມາປະທ້ວງຕາມທ້ອງຖະໜົນໃນທົ່ວປະເທດ.
ສຳລັບທ່ານ ເອີດູອານ, ຜູ້ທີ່ຕອນນີ້ເປັນປະທານາທິບໍດີນັ້ນ, ຂະໜາດຂອງຄວາມວຸ້ນ
ວາຍໄດ້ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ອຳນາດຂອງທ່ານ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນ
ດານັກວິເຄາະ.
ນັກລັດຖະສາດ ເທີກີ ທ່ານ ເຈັງກິສ ອັກຕາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນມີອົງປະກອບ ຂອງຄວາມ
ຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບ ການປະທ້ວງ ເກຊີ. ການປະທ້ວງ ເກຊີ ແມ່ນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ. ມັນ
ແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ທ່ານ ເອີດູອານ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ແທ້ໆ. ແລະ ທ່ານກໍຊັງມັນເຊັ່ນ
ກັນ.”
ທ່ານ ອັກຕາ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ “ທ່ານບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໃຈ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະແມ່ນການ
ປະທ້ວງບໍ່ເຊື່ອຟັງ ຂອງພົນລະເມືອງປົກກະຕິກໍຕາມ, ທ່ານມັກຈະພິຈາລະນາມັນໂດຍ
ສ່ວນຕົວວ່າ ເປັນການລວມຫົວຕໍ່ຕ້ານທ່ານ.”
ການປະທ້ວງ ເກຊີ ໄດ້ດຶງດູດການສະໜັບສະໜູນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ
ແລະ ສັງຄົມພົນລະເມືອງ ພ້ອມກັບບຸກຄົນໃນສື່ມວນຊົນຫຼາຍຄົນ.
ໃນວັນທິດນີ້ ໃບສັ່ງຈັບໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບການປະທ້ວງ ເກຊີ ແມ່ນໄດ້ອອກໃຫ້ນັກ
ສະແດງ ທ່ານ ເມເມັດ ອາລີ ອາລາໂບຣາ. ທ່ານ ຈານ ດັນດາ, ນັກຂ່າວຕໍ່ຕ້ານລັດຖະ
ບານຄົນສຳຄັນ, ກໍຍັງຖືກຕ້ອງການຕົວ ໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມວຸ້ນວາຍດັ່ງ
ກ່າວນັ້ນ. ທັງທ່ານ ອາລາໂບຣາ ແລະ ທ່ານ ດັນດາ ແມ່ນອາໄສຢູ່ນອກປະເທດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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