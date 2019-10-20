ທະຫານຂອງເທີກີ ຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະອີກຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກຖືກໂຈມຕີໂດຍ ກຳລັງທະຫານບ້ານຊາວເຄີດຊີເຣຍ ຂອງກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ YPG ຢູ່ໃນ ເມືອງແທລ ອັບຢາດ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອໃຫ້ຢຸດການປະຕິບັດການທາງທະຫານໄວ້ຊົ່ວຄາວ ໃນຂະນະທີ່ ພວກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ຖອນກຳລັງອອກຈາກພື້ນທີ່ ກໍ່ຕາມ.
ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານໄຕຢິບ ເອີໂດອານ ໄດ້ຕົກລົງໃນການເຈລະຈາ ກັບຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັສ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ໃຫ້ຢຸດການບຸກໂຈມຕີໄວ້ຊົ່ວຄາວ ໄລຍະ 5 ມື້ ເພື່ອອຳນວຍໃຫ້ພວກນັກລົບຊາວເຄີນ ຖອນຕົວອອກຈາກ “ເຂດປອດໄພ” ຊຶ່ງເທີກີ ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງຊີເຣຍ ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບຊາຍແດນຂອງຕົນ.
ໃນວັນເສົາວານນີ້ ສັນຍາຢຸດຍິງ ແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດ ຢູ່ເລາະເຂດຊາຍແດນ ໂດຍມີຍານພາຫະຫະຂອງທະຫານເທີກີ ບໍ່ຫຼາຍປານໃດແລ່ນຂ້າມໄປ ອີງຕາມລາຍງານຈາກເຂດຊາຍແດນ ຂອງນັກຂ່າວໂຣຍເຕີ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ. ແຕ່ການໂຈມຕີໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງຊຸດຍິງຊົ່ວຄາວ ແມ່ນບອບບາງຫຼາຍຊ່ຳໃດ.
ສ່ວນອັງກາຣາ ຖືວ່າ ກຸ່ມ YPG ທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງກອງກຳລັງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ SDF ນັ້ນ ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ກໍເພາະວ່າ ມັນເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມກະບົດຊາວເຄີດ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເທີກີ.
ກຸ່ມ YPG ເປັນກຸ່ມທີ່ໄດ້ໃກ້ຊິດກັບ ກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຖືວ່າເປັນພັນທະມິດກັນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໂດຍກຸ່ມ YPG ດ້ວຍອາວຸດຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງ ແລະອາວຸດເບົາ ໄດ້ກະທົບຕໍ່ກຳລັງທະຫານ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດການລາດຕະເວນ ແລະສອດແນມຢູ່ນັ້ນ ຢູ່ໃນເມືອງແທລ ອັບຢາດ ເມື່ອວັນອາທິດມື້ນີ້.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຕອບໂຕ້ໃນທັນທີ່ ບົນພື້ນຖານຂອງການປ້ອງກັນຕົວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງໃນເຂດປອດໄພ ໄປແລ້ວ ກັບສະຫະລັດ ກໍຕາມ…ໄດ້ມີກໍລະນີ ຂອງການລ່ວງລະເມີດ 20 ຄັ້ງ ທີ່ໄດ້ກະທຳໂດຍກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ PKK/YPG.”
ໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ກຸ່ມທະຫານບ້ານຊາວເຄີດ ໄດ້ກ່າວຫາເທີກີ ວ່າ ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວໄລຍະ 5 ມື້ ໂດຍການຍິງປືນໃຫຍ່ເຂົ້າໃສ່ພື້ນທີ່ອາໄສຂອງພົນລະເຮືອນ ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ແລະ ເມືອງ ຣາສ ອາລ ໄອນ໌ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ.