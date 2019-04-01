ພັກການເມືອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໄດ້ປະສົບ
ຄວາມຜ່າຍແພ້ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້, ສູນ
ເສຍເມືອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເມືອງໃນທົ່ວປະເທດ, ໃນຂະນະທີ່ພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ສຳຄັນ
ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະໄດ້ຊະນະ ໃນນະຄອນຫຼວງ ອັງກາຣາ.
ໃນນະຄອນ ອິສຕັນບູລ, ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນຍັງຄົງສູສີກັນຢູ່ ໃນການຕັດສິນໃຈ,
ດ້ວຍພັກຝ່າຍຄ້ານໄດ້ອ້າງວ່າ ໄດ້ຄວບຄຸມການລົງຄະແນນສຽງ.
ທ່ານ ເອີດູອານ, ໃນການລົມກັບບັນດານັກຂ່າວໃນນະຄອນ ອິສຕັນບູລ ນັ້ນ, ໄດ້ຮັບ
ຮູ້ວ່າ ພັກຍຸຕິທຳ ແລະ ການພັດທະນາຂອງທ່ານ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ ແລະ
ໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະຮຽນຮູ້ “ບົດຮຽນ” ຈາກການລົງຄະແນນສຽງ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຊະນະບາງຄັ້ງ ແລະ ບາງຄັ້ງພວກເຮົາກໍຜ່າຍແພ້.” ທ່ານ
ເອີດູອານ ໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະສະເໜີມາດຕະການ ເພື່ອຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ, ເຊິ່ງໄດ້
ຝືດເຄືອງຍ້ອນພາວະຕົກຕ່ຳ.
ນັກວິເຄາະບາງຄົນໄດ້ເຫັນວ່າ ການຫຼີກລ່ຽງຂອງທ່ານ ເອີດູອານ ກ່ຽວກັບ ຄຳ ເວົ້າທີ່
ດຸຮ້າຍຂອງທ່ານຕໍ່ພັກ ຣີພັບບລີກັນຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື CHP ເຊິ່ງແມ່ນຝ່າຍຄ້ານນັ້ນ
ແມ່ນສັນຍານຂອງການຍອມຮັບການຜ່າຍແພ້ ໃນນະຄອນຫຼວງ ອັງກາຣາ.
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຂອງພັກ CHP ໃນນະຄອນຫຼວງ ອັງກາຣາ, ທ່ານ ແມນຊໍ ຢາວາສ, ປະ
ກົດວ່າຈະສ້າງປະຫວັດສາດ ແຕ່ເປັນໄຊຊະນະທີ່ຫວຸດຫວິດ ສຳລັບຝ່າຍຄ້ານ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນໃນໃຈກາງຂອງ
ນະຄອນຫຼວງນັ້ນ, ທ່ານ ຢາວາສ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສແບບປະນີປະນອມກັນ, ສັນຍາທີ່
ຈະເພັ່ງເລັງ ໃນການບໍລິການຕ່າງໆ, ແລະ ເວົ້າເພີ່ມເຕີມວ່າ ມັນຈະບໍ່ມີການກວາດ
ລ້າງ ພະນັກງານ ທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບພັກ AKP.
ໃນນະຄອນ ອິສຕັນບູລ, ການແຂ່ງຂັນຍັງຄົງຄ້າງຄາຢູ່ໃນບັນຫາ. ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນພັກ
AKP ທ່ານ ບິນາລີ ຢິລດິຣິມ ໄດ້ອ້າງໄຊຊະນະໃນການກ່າວຄຳປາໄສສັ້ນ. ແຕ່ແນວ
ໃດກໍຕາມ, ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຂອງພັກ CHP ທ່ານ ເອັກເຣັມ ອິມາໂມກລູ ກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ
ໃນທັນທີ, ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນເປັນຕາອັບອາຍຂາຍໜ້າຫຼາຍທີ່ຈະອ້າງເອົາຄວາມສຳເລັດ,
ໂດຍມີພຽງບໍ່ເທົ່າໃດພັນຄະແນນສຽງທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ ແລະ
ການລົງຄະແນນສຽງບາງແຫ່ງກໍແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກນັບດ້ວຍຊ້ຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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