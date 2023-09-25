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ທ່ານ ເອີ​ດ​ູ​ອານ ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເຊີ​ໄບ​ຈານ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນຫຼົບ​ໜີ​ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ ກາ​ຣາ​ບັກ

ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ ນາ​ກໍ​ໂນ-ກາ​ຣາ​ບັກ ຂັບ​ລົດ​ຜ່ານ​ດ່ານກວດ​ກາ ອາ​ເມ​ເນຍ ໃນ​ບ້ານ ກໍ​ນິດ​ຊໍ, ອາ​ເມ​ເນຍ, 24 ກັນ​ຍາ 2023.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເທີ​ກີ ທ່ານ ຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ ເອີ​ດູ​ອານ ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບ​ດໍຂອງ ອາ​ເຊີ​ໄບ​ຈານ ທ່ານ ອີ​ລາມ ອາ​ລີ​ເຢັ​ຟ ທີ່​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈາກ​ຊົນ​ເຜົ່າ ອາ​ເມ​ເນຍ ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ການ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ອອກ​ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ ນາ​ກໍ​ໂນ-ກາ​ຣາ​ບັກ ຫຼັງ​ຈາກ ອາ​ເຊີ​ໄບ​ຈານ ໄດ້​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ທີ່​ແບ່ງແຍກ​ອອກ​ໄປ​ເມື່ອ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ທ່ານ ເອີ​ດູ​ອານ ຈະ​ທຳ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ ນັກ​ຈິ​ວານ ​ (Nakhchivan) ຂອງ ອາ​ເຊີ​ໄບ​ຈານ ນຶ່ງວັນ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເຂດ​ແດນ​ຂອງ​ຄົນ​ພື້ນ​ເມືອງ​ ອາ​ເຊີ​ໄບ​ຈານ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ເມ​ເນຍ, ອີ​ຣ່ານ ແລະ ເທີ​ກີ ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກັບ​ທ່ານ ອາ​ລີ​ເຢັ​ຟ ກ່ຽວ​ກັບ ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ກາ​ຣາ​ບັກ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ຫ້ອງ​ການ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເທີ​ກີ.

ຊາວ​ອາ​ເມ​ເນຍ ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ກາ​ຣາ​ບັກ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເຂດ​ແດນ​ທີ່​ຖືກ​ຮັບ​ຮູ້​ໂດຍ​ສາ​ກົນ​ວ່າ ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ ອາ​ເຊີ​ໄບ​ຈານ ແຕ່​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້​ແມ່ນບໍ່​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄດ້​ນັ້ນ, ແມ່ນ​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຢຸດ​ຍິງ​ ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ທາງ​ທະ​ຫານ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​ໂດຍກອ​ງ​ທັບ ອາ​ເຊີ​ໄບ​ຈານ ທີ່​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ.

ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້, ການ​ນຳ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ ນາ​ກໍ​ໂນ-ກາ​ຣາ​ບັກ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ຣອ​ຍ​ເຕີ ວ່າ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ເນຍ 120,000 ຄົນ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ່​ຢາກ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ ອາ​ເຊີ​ໄບ​ຈານ ຍ້ອນ​ຢ້ານ​ວ່າ​ຈະ​ຖືກ​ປ​ະ​ຫັດ​ປະ​ຫານ ແລະ ການກວາດ​ລ້າງ​ຊົນ​ເຜົ່າ ແລະ ໄດ້​ເລີ່ມຫຼົບ​ໜີອ​ອກ​ຈາກ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້​ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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