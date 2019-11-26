ຕຳຫຼວດປາບຈະລາຈົນຂອງເທີກີ ໄດ້ໃຊ້ກຳລັງເພື່ອທັບມ້າງການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຂອງພວກແມ່ຍິງຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົ້າເຈົ້າເອີ້ນວ່າ “ຍຸຕິການຍົກເວັ້ນໂທດ” ສຳລັບພວກຜູ້ຊາຍທັງຫຼາຍທີ່ມີຄວາມຜິດໃນການທຳຮ້າຍຕໍ່ແມ່ຍິງ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຢຸດຢັ້ງພວກແມ່ຍິງຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເດີນຂະບວນເຂົ້າໄປໃນຫົນທາງ ອິສຕີໂກລ ໃນເຂດການຄ້າທີ່ສຳຄັນ ຂອງນະຄອນອິສຕັນບູລ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຍິງລູກສະເປໝາກເພັດ ໃສ່ພວກປະທ້ວງ ໂດຍມີພວກຜູ້ເຫັນເຫດການຈຳນວນນຶ່ງລາຍງານມາວ່າ ຕຳຫຼວດໃຊ້ແກັສນ້ຳຕາ ແລະລູກປືນຢາງ. ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານຂອງຜູ້ປະສົບໄພ ຫຼື ການຈຳກຸມແຕ່ຢ່າງໃດ.
ບັນດາຜູ້ຈັດການເດີນຂະບວນ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເບື່ອໜ່າຍກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າ ເປັນການລົງໂທດເບົາເກີນໄປຕໍ່ ພວກສາມີແລະພວກຊາຍຊູ້ ຜູ້ທີ່ຄາດຕະກຳ ຫຼື ທຳຮ້າຍພວກແມ່ຍິງນັ້ນ.
ພວກແມ່ຍິງທີ່ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງການເດີນຂະບວນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ພາກັນກາງປ້າຍອອກທີ່ອ່ານວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດອົດທົນໄດ້ ຕໍ່ການສູນເສຍແມ່ຍິງອີກນຶ່ງຄົນ.”
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິແມ່ຍິງຂອງເທີກີ ກ່າວວ່າ ມາເຖິງຕອນນີ້ ມີແມ່ຍິງເກືອບ 380 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍໃນປີນີ້.
ສານຂອງເທີກີ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດ ຊາຍຄົນນຶ່ງ ໃຫ້ຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ສຳລັບການປາດຄໍເມຍເກົ່າຂອງລາວ ຕໍ່ໜ້າລູກສາວ ອາຍຸ 10 ປີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມານີ້.
ການຄາດຕະກຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກກບັນທຶກໃນວີດີໂອ ແລະເຮັດໃຫ້ເກືອບໝົດທຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຫັນພາບບັນທຶກນັ້ນ ຮູ້ສຶກເປັນຕາໜ່າຍ.