ອີງຕາມເອກກະສານຂອງສານ ຊາຍອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເທີກີ 2 ຄົນ ຍອມຮັບ
ສາລະພາບຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ເກີດມາຈາກ ການຕີກັນຢູ່ໃນສະຖານເອກອັກຄະ
ລັດຖະທູດເທີກີ ທີ່ນະຄອນວໍຊິງຕັນດີຊີ ໃນຕົ້ນປີນີ້.
ທ້າວ ຊີນານ ນາຣິນ (Sinan Narin) ອາຍຸ 45 ປີ ຈາກລັດເວີຈີເນຍ ແລະທ້າວອີຢັບ
ຣີມ (Eyup Yildirim) ອາຍຸ 50 ປີ ຈາກລັດນີວເຈີຊີຊຶ່ງ "ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຮັບສາລະພາບ
ຢູ່ໃນສານສູງຂອງນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນວ່າຕົນຜິດໃນ 1 ກະໂທງວ່າໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນທີ່
ເຮັດໃຫ້ມີການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍ. ການຮັບສາລະພາບຜິດ ຊຶ່ງຂຶ້ນກັບການອະ
ນຸມັດຂອງສານນັ້ນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈໍາເລີຍແຕ່ລະຄົນຖືກຈໍາຄຸກເປັນເວລາ 1 ປີ ກັບ
1 ມື້ ຕາມທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້."
ມີ 18 ຄົນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນຫລາຍຄົນແມ່ນສະມາຊິກພວກຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ທ່ານ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເທີກີ ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາວ່າໄດ້ໂຈມຕີພວກປະທ້ວງ ຢູ່ນອກຕໍານັກ
ພັກຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາຜ່ານມາ. ທັງ 18 ຄົນຖືກ
ກ່າວຫາວ່າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນກະທໍາອາດຊະຍາກໍາໂດຍການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຊຶ່ງ
ເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຖືກຈໍາຄຸກເປັນ ເວລາດົນສຸດເຖິງ 15 ປີໄດ້.
ມີຫລາຍຄົນໃນຈໍານວນນັ້ນ ໄດ້ຖືກຂໍ້ກ່າວຫາເພີ້ມເຕີມ ໃນການກະທໍາຮຸນແຮງໂດຍ
ການໃຊ້ອາວຸດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແກ່ຊີວິດ.
ການຕໍ່ສູ້ກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກຕໍານັກພັກຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດເທີກີ ປະຈໍາ
ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ພາຍຫລັງທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ
ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ພົບກັບປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານ Recep Tayyip Erdogan
ຢູ່ທໍານຽບຂາວ.
ຢູ່ໃນວີດິໂອກ່ຽວກັບການປະທ້ວງທີ່ຖ່າຍໂດຍພະແນກພາສາເທີກີຂອງ VOA ເບິ່ງຄືວ່າ ຄົນຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານ Erdogan ຈໍານວນນຶ່ງ ໂຈມຕີກຸ່ມພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງກຸ່ມນ້ອຍນຶ່ງ.
ພວກຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນຊຸດສີຄໍ້າໆ ແລະອີກຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກຖ່າຍຢູ່ໃນວີດິໂອວ່າໄດ້ພາກັນເຕະຜູ້ຍິງຄົນນຶ່ງ ຊໍ້າແລ້ວ ຊໍາອີກໃນຂະນະທີ່ນາງໄດ້ຄົດຕົວໄວ້ຢູ່ບ່ອນຄົນຍ່າງ. ອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ກະຊາກ ແລະບິດຄໍຜູ້ຍິງຄົນນຶ່ງຢ່າງແຮງ ແລະຊຸກລາວໃຫ້ລົ້ມລົງພື້ນ. ສ່ວນຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືໂທລະໂຄ່ງແມ່ນຖືກເຕະທີ່ໜ້າຫລາຍໆຄັ້ງຊໍ້າແລ້ວ ຊໍ້າອີກ.
ພາຍຫລັງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ພວກປະທ້ວງ ແລະສັ່ງໃຫ້ພວກທໍາການໂຈມຕີຫຖອຍອອກ ມີຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຫລາຍຄົນ ຫລີກລ້ຽງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະສືບຕໍ່ທໍາການໂຈມຕີຕໍ່ໄປ.
ສ່ວນທາງສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງເທີກີ ອ້າງວ່າ ພວກອາລັກຂາຂອງທ່ານ Erdogan ກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນກໍເພື່ອ "ປ້ອງກັນຕົວ" ໃນຂະນະທີ່ເກີດເຫດດັ່ງກ່າວ ແລະວ່າ ພວກປະທ້ວງແມ່ນຄົນຂອງພັກກໍາມະກອນຂອງຊາວເຄີດສ໌ ຊຶ່ງເປັນພັກຝ່າຍຊ້າຍຂອງເທີກີ.
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