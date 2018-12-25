ເຈົ້າໜ້າທີ່ເທີກີກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ
ໄດ້ຮັບເອົາການເຊື້ອເຊີນ ຂອງປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດວານ ທີ່
ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ປະເທດເທີກີ.
ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ອີບຣາຮິມ ກາລິນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກ
ກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະບານ ວ່າ ທ່ານທຣຳ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ໃນປີ 2019
ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນກຳນົດວັນເວລາເທື່ອ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ທ່ານທຣຳ ໄປຢ້ຽມຢາມ
ໃນປີໜ້າ ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນເມື່ອວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີຫຍັງວາງແຜນ ຢ່າງເປັນການ
ແນ່ນອນເທື່ອ ປະທານາທິບໍດີແມ່ນເປີດກວ້າງສຳລັບການພົບປະໃນອະນາຄົດ.”
ທ່ານ ຄາລິນ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີເອີດວານໄດ້ທຳການເຊື້ອເຊີນ ໃນລະຫວ່າງ
ການໂອ້ລົມກັນທາງໂທລະສັບເມື່ອສັບປະດາແລ້ວ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີທັງສອງ
ກ່ຽວກັບການຖອນທະຫານອາເມຣິກັນ ອອກຈາກຊີເຣຍ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມ “ຢ່າງ
ຍືດ ຍາວ ແລະມີໝາກຜົນ” ກັບປະທານາທິບໍດີເອີດວານ ຊຶ່ງພວກທ່ານໄດ້ຫາລືກັນ
ກ່ຽວກັບ “ການປະສານງານແບບຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ແລະມີປະສິດທິຜົນ” ໃນການ
ຖອນໂຕຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ.
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