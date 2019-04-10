ເທີກີ ໄດ້ຈັບທະນາຍຄວາມຫຼາຍຮ້ອຍຄົນເຂົ້າຄຸກ ຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນ, ອີງຕາມລາຍງານ
ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນພຸດມື້ນີ້ໂດຍກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch
ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ ສະຫະລັດ. ການຈັບກຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນພວກສ່ວນຂອງການປາບ
ປາມ ທາງກົດໝາຍ ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ ລຸນຫຼັງການພະຍາຍາມກໍ່ລັດຖະປະຫານ ທີ່ບໍ່ສຳ
ເລັດໃນປີ 2016.
“ຈຳນວນທະນາຍຄວາມທີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບການຟ້ອງຮ້ອງ ແມ່ນສູງກວ່າຍຸກໃດໆທີ່ເຮົາ
ເຄີຍເຫັນມາຫຼາຍ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານນາງ ເອັມມາ ຊິນແຄລ-ເວັບ, ນັກຄົ້ນ
ຄວ້າອະວຸໂສ ເທີກີ ຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ HRW.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ເທີກີ ແມ່ນຢູ່ໃນຍຸກທີ່ຕ່າງຫຼາຍ, ໃນແງ່ຂອງການໃຊ້ຂໍ້ກ່າວ
ຫາທາງອາຍາໃນທາງທີ່ຜິດ. ກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານທຸກກຸ່ມ ໄດ້ຖືກແນເປົ້າໃສ່ ຖ້າບໍ່ແມ່ນວິທີ
ນຶ່ງ ກໍມີອີກວິທີອື່ນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ມັນໜ້າຕົກໃຈເປັນພິເສດ ເມື່ອບັນດາທະນາຍ
ຄວາມກໍຖືກແນເປົ້າໃສ່ເຊັ່ນກັນ, ໃນຂະນະທີ່ການມີເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງເຈົ້າ
ໃນເວລາທີ່ເຈົ້າໄປຂຶ້ນສານ. ມັນໄດ້ສົ່ງສັນຍານທີ່ເປັນຕາຂົນຫົວລຸກໃຫ້ສັງຄົມຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ.”
ລາຍງານຍາວ 56 ໜ້າມີຊື່ວ່າ “ທະນາຍຄວາມຖືກດຳເນີນຄະດີ: ການຟ້ອງຮ້ອງໃນ
ທາງທີ່ຜິດ ແລະ ການຊຸດໂຊມຂອງສິດທິໃນການດຳເນີນຄະດີທີ່ຍຸຕິທຳໃນ ເທີກີ.”
ມັນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງວິທີທີ່ພວກທະນາຍຄວາມ ທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ລູກຄວາມຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຜິດຖານກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າ
ໝາຍໃນການຟ້ອງຮ້ອງ ແລະ ກັກຂັງຢ່າງບໍ່ມີເຫດຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານ ຮິວ ວິລລຽມສັນ ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກ ຢູໂຣບ ແລະ ເອເຊຍກາງ ຂອງກຸ່ມ
HRW ເວົ້າວ່າ “ການຈັບທະນາຍຄວາມຫຼາຍຮ້ອຍຄົນເຂົ້າຄຸກ ແລະ ດຳເນີນຄະດີ
ແລະ ຈຳກັດຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະດຳເນີນການເພື່ອປະຊາຊົນທີ່ຖືກຕຳ
ຫຼວດຄວບຄຸມຕົວ ແລະ ໃນສານນັ້ນ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະບົບຄວາມຍຸຕິທຳຕໍ່ຜູ້
ກະທຳຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງໃນ ເທີກີ ແລະ ຄວນເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ທຸກຄົນໃນ
ເທີກີ ແລະ ສາກົນ.”
ລາຍງານຂອງກຸ່ມ HRW ໄດ້ອ້າງເຖິງ ອົງການທະນາຍຄວາມທີ່ຖືກຈັບກຸມ, ກຸ່ມປົກ
ປ້ອງສິດທິມະນຸດ ເທີກີ, ເຊິ່ງໄດ້ລາຍງານໃນເດືອນເມສາ 2019 ນີ້ວ່າ ທະນາຍຄວາມ
1,546 ໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ, ເຊິ່ງ 274 ຄົນຖືກຕັດສິນມີຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ການເປັນສະ
ມາຊິກຂອງອົງການກໍ່ການຮ້າຍ, ແລະ 598 ຄົນຖືກກັກຂັງກ່ອນການດຳເນີນຄະດີ
ເປັນຫຼາຍໄລຍະ.
ທ່ານນາງ ຊິນແຄລ ເວັບ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຄະດີນຶ່ງຫາກໍໄດ້
ຈົບລົງ, ທະນາຍຄວາມ 18 ຄົນ ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຂັງຄຸກເຖິງ 18 ປີ, ສຳລັບການເປັນ
ສະມາຊິກຂອງອົງການກໍ່ການຮ້າຍ. ສຳລັບການປົກປ້ອງລູກຄວາມທີ່ສະໜັບສະໜູນ
ພັກນິຍົມຊ້າຍ, ແລະ ຖືກກ່າວຫາມີສ່ວນກ່ຽວພັນ ກັບກຸ່ມປະຕິວັດຝ່າຍຊ້າຍທີ່ຜິດກົດ
ໝາຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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