ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ເທີກີ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣຳ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ
ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ວ່າ ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ກຳລັງພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງຕົວນັກ
ສອນສາສະໜາ ມຸສລິມ ທີ່ລັດຖະບານ ອັງກາຣາ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ເປັນຜູ້ຈັດການກໍ່ລັດ
ຖະປະຫານທາງທະຫານ ທີ່ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນປີ 2016 ນັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເທີກີ ທ່ານ ເມວລຸດ ຊາວຸຊອກກລູ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ
ໂທລະພາບ CNBC ຂອງ ສະຫະລັດ ວ່າ ໃນເວລາທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ພົບກັບທ່ານ
ເອີດູອານ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G-20 ໃນປະເທດ ອາເຈັນຕີນາ ນັ້ນ,
ຜູ້ນຳອາເມຣິກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ “ກຳລັງເຮັດວຽກໃນການສົ່ງຕົວ” ທ່ານ ເຟຕູລາ
ກູເລັນ ແລະ ຄົນອື່ນໆກັບຄືນປະເທດ.”
ທ່ານ ກູເລັນ ອາຍຸ 77 ປີ, ເຊິ່ງຄັ້ງນຶ່ງ ເຄີຍເປັນພັນທະມິດຂອງທ່ານ ເອີດູອານ ນັ້ນ, ໄດ້
ອາໄສຢູ່ນອກປະເທດແບບພັດຖິ່ນ ໃນລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງ
ສະຫະລັດ ເປັນເວລາເກືອບ 2 ທົດສະວັດແລ້ວ, ແຕ່ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຮຽກ
ຮ້ອງຂອງທ່ານ ເອີດູອານ ວ່າ ໃຫ້ສົ່ງຕົວທ່ານກັບສູ່ບ້ານເກີດ ເພື່ອຮັບຂໍ້ກ່າວຫາ ທີ່ວ່າ
ທ່ານໄດ້ເປັນຜູ້ບັນຊາການພະຍາຍາມກໍ່ລັດຖະປະຫານ ຂ້າມມະຫາສະໝຸດແອັດແລນ
ຕິກນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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