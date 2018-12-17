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ເທີ​ກີ ອ້າງວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສົ່ງ​ນັກ​ສອນ ​ສາ​ສະ​ໜາ​ກັບ​ປະ​ເທດ

ນັກ​ສອນ​ສາ​ສະ​ໜາ​ຊາວ ເທີ​ກີ ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ເຟ​ທູ​ລ​ລາ ກູ​ເລັນ. ເມືອງ ເຊ​ເລີ​ສ​ເບີກ, ລັດ ເພັນ​ຊິ​ລ​ເວ​ເນຍ. 10 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2017.

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ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ ເທີ​ກີ ​ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣຳ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ
ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ວ່າ ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ກຳລັງພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ການສົ່ງຕົວນັກ
ສອນສາສະໜາ ມຸສລິມ ທີ່ລັດຖະບານ ອັງກາຣາ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ເປັນຜູ້ຈັດການກໍ່ລັດ
ຖະປະຫານທາງທະຫານ ທີ່ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນປີ 2016 ນັ້ນ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເທີ​ກີ ທ່ານ ເມ​ວ​ລຸດ ຊາ​ວຸ​ຊອກກ​ລູ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ເຄືອ​ຂ່າຍ​
ໂທລະພາບ CNBC ຂອງ ສະຫະລັດ ວ່າ ໃນເວລາທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ພົບກັບທ່ານ
ເອີດູອານ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G-20 ໃນປະເທດ ອາເຈັນຕີນາ ນັ້ນ,
ຜູ້ນຳອາເມຣິກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ “ກຳລັງເຮັດວຽກໃນການສົ່ງຕົວ” ທ່ານ ເຟຕູລາ
ກູເລັນ ແລະ ຄົນອື່ນໆກັບຄືນປະເທດ.”

ທ່ານ ກູ​ເລັນ ອາ​ຍຸ 77 ປີ, ເຊິ່ງ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ​ເຄີຍ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ທ່ານ ເອີ​ດູ​ອານ ນັ້ນ, ໄດ້​
ອາໄສຢູ່ນອກປະເທດແບບພັດຖິ່ນ ໃນລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງ
ສະຫະລັດ ເປັນເວລາເກືອບ 2 ທົດສະວັດແລ້ວ, ແຕ່ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຮຽກ
ຮ້ອງຂອງທ່ານ ເອີດູອານ ວ່າ ໃຫ້ສົ່ງຕົວທ່ານກັບສູ່ບ້ານເກີດ ເພື່ອຮັບຂໍ້ກ່າວຫາ ທີ່ວ່າ
ທ່ານໄດ້ເປັນຜູ້ບັນຊາການພະຍາຍາມກໍ່ລັດຖະປະຫານ ຂ້າມມະຫາສະໝຸດແອັດແລນ
ຕິກນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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