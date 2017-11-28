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ໂລກ

ເທີກີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປ. ທຣຳ ຮັກສາ ຄຳສັນຍາ ທີ່ຈະຢຸດ ການໃຫ້ອາວຸດ ແກ່ທະຫານ​ບ້ານ ຊາວ​ເຄີ​ດ

ພາບທີ່ນຳອອກມາຈາກວີດີໂອ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນທີ 11 ສິງຫາ, 2017, ຈາກສະຖານີ ຟູຣັຕ ແອັຟແອັມ, ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມ ສື່ມວນຊົນຊາວເຄີດ ໃນຊີເຣຍ, ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການສະໜັບສະໜຸນຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ກຳລັງ ປະຊາທິປະໄຕ ໃນຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນມືອງຣັກກາ ປະເທດຊິເຣຍ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເທີ​ກີ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພວມຈັບຕາ​ເບິ່ງວ່າ ສະຫະລັດ ຈະ​ຮັກ​ສາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາຂອງຕົນ​ບໍ່ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ອ້າງ​ວ່າ ມີ​ຂຶ້ນໂດ​ຍປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ
ດໍ​ໂນລ ທຣຳ ​ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້​ກັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່​ງຝ່າຍ​ເທີ​ກີ ​ໃນ​ສັບປະດາ​ແລ້ວ​ນີ້ ທີ່​ຈະ​ຢຸດເຊົາ​ການ
​ໃຫ້​ອາວຸດ​ແກ່​ພວກທະຫານ​ບ້ານຊາວ​ເຄີ​ດ ທີ່​ມີ​ບົດບາດ​ສຳຄັນ ​ໃນ​ການ​ເອົາ​ຊະນະ​ກຸ່ມ​ລັດ ອິສລາມ ​ໃນ​ຊິ​ເຣຍ.

ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເທີ​ກີ ທ່ານ ​ແມວ​ລູດ ຄາ​ວູ​ໂຊກ​ລູ ທີ່​ໄດ້​ປະກາດ​ເຖິງ​ການ​ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ​ດັ່ງກ່າວ ທີ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວ ບໍ່​ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ປະທານາທິບໍດີ
ທັງສອງ ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັນ​ທາງ​ໂທລະສັບ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້. “ທ່ານທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ່າງ​
ຈະ​ແຈ້ງວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ສັ່ງ​ການ​ຢ່າງຈະແຈ້ງ ​ແລະ​ວ່າ​ ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ໃຫ້​ອາວຸດ​ແກ່​ກຸ່ມ
ວາຍ​ພີ​ຈີ ​ແລະ​ວ່າ​ເລື່ອງ​ບໍ່​ເປັນ​ເລື່ອງ​ນີ້ ຄວນ​ຈະ​ຈົບ​ສິ້ນລົງ​ແຕ່​ດົນ​ແລ້ວ,” ຊຶ່ງ​ອົງການ
​ຂ່າວເອພີ ​ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ ຄາ​ວູ​ໂຊກ​ລູ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້​ນັ້ນ.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເທີກີ ທ່ານ ແມວລູດ ຄາວູໂຊກລູ ກ່າວໃນສະໂມສອນສື່ຕ່າງປະເທດ, ທີ່ນະຄອນໂຣມ, 23 ພະຈິກ 2017.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເທີກີ ທ່ານ ແມວລູດ ຄາວູໂຊກລູ ກ່າວໃນສະໂມສອນສື່ຕ່າງປະເທດ, ທີ່ນະຄອນໂຣມ, 23 ພະຈິກ 2017.

​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດກໍ​ຕາມ ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ​ທີ່ນຳ​ເຜີຍ​ແຜ່​ອອກ​ໄປ​ ຫຼັງຈາກ
ການ​ໂອ້​ ລົມ​ທາງ​ໂທສະ​ສັບ ​ກັບ​ປະທານາທິບໍດີ​ເທີ​ກີ ທ່ານຣີ​ແຊັບ ຕາ​ຢິບ ​ເອີ​ດວນ
ນັ້ນ​ແມ່ນ​ວ່າ ຍິ່ງ​ລະມັດລະວັງ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣຳ “ຍັງ​ໄດ້​ບອກ​ກ່າວ​ຕໍ່​ທ່ານ
ເອີ​ດວນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລໍ​ຖ້າ​ການ​ປ່ຽນແປງ ​ຕໍ່​ການສະໜັບສະ​ໜຸນ​ທາງ​ທະຫານ
ທີ່​ໃຫ້​ແກ່ພາຄີ ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ທາງ ​ພາກ​ພື້ນ​ດິນ​ໃນ​ຊິ​ເຣຍ, ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ການ​ຕໍ່
ສູ້​ກັນ​ໃນເມື​ອງຣັກກາ ແມ່ນ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ແລ້ວ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ປະຕິ
ບັດ​ງານ ​ເຂົ້າ​ໃນຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ການ​ມີ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ ທີ່​ວ່າ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ​ນັ້ນ
ຈະ​ບໍ່​ກັບຄືນ​ມາ​ໄດ້​ອີກ.”

ການ​ຂາດ​ຄວາມ​ຊັດ​ເຈນ ​ແມ່ນ​ຍັງມີຢູ່​ຕໍ່​ມາໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ຂົ່ມຂູ່​ທີ່​ຈະ​ເພີ່ມ​ຄວາມ
​ຕຶງ​ຄຽດ​ທີ່ຮ້າຍ​ແຮງ​ນັ້ນ ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ​ລະຫວ່າງສະຫະລັດ​ແລະ​ພັນທະມິ​ດ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ
​ອົງການ​ເນ​ໂຕ​,ຫຼື​ບໍ່ ກໍ​ເປັນການ​ບ່ອນ​ທຳລາຍ​ ຕໍ່ກຸ່ມວາຍ​ພີ​ຈີ, ຊຶ່ງ​ແມ່ນພັນທະມິ​ດ​ກັບ
​ສະຫະລັດ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ພາລະ​ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ເພື່ອກຳຈັດກອງ​ກຳລັງ​ຂອງກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ
ຈາກ​ເມືອງຣັກກາ ໃນປະ​ເທດ​ຊິ​ເຣຍ ​ເມືອງ​ຫຼວງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ປະກາດເອງນັ້ນ.

ຮອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ເທີ​ກີ ທ່ານ ບາ​ເຄີ ບອນ​ສ​ແດກ ​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳພາດ​
ທາງ​ໂທລະພາບ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ ​ເທີ​ກີ ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ “​ເຫັນ​ການ​ສະທ້ອນ​ທີ່
ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ​ຂອງ​ຄຳຖະ​ແຫຼ​ງທ່ານທຣຳ ຕໍ່​ຜືນ​ແຜ່ນ​ດິນນີ້. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ກຸ່ມ
ພີ​ວາຍ​ດີ/ວາຍ​ພີ​ຈີ ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ໄດ້​ຮັບ​ອາວຸດ​ຈາກ​ທາງ​ສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກ
​ຄຳຖະ​ແຫຼ​ງນັ້ນ​ໄດ້ອອກ​ໄປ​ແລ້ວ​ຊັ້ນບໍ? ​ເທີ​ກີ ຈະຕິດຕາມເບິ່ງ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ທີ່
​ທ່ານ​ໄດ້​ປະຕິຍານ​ໄວ້.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານຣີແຊັບ ຕາຢິບ ເອີດວນ, ຂວາ, ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ, 24 ພະຈິກ, 2017.
ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານຣີແຊັບ ຕາຢິບ ເອີດວນ, ຂວາ, ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ, 24 ພະຈິກ, 2017.

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