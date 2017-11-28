ເຈົ້າໜ້າທີ່ເທີກີ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າພວມຈັບຕາເບິ່ງວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນບໍ່ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ອ້າງວ່າ ມີຂຶ້ນໂດຍປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍເທີກີ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທີ່ຈະຢຸດເຊົາການ
ໃຫ້ອາວຸດແກ່ພວກທະຫານບ້ານຊາວເຄີດ ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການເອົາຊະນະກຸ່ມລັດ ອິສລາມ ໃນຊິເຣຍ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເທີກີ ທ່ານ ແມວລູດ ຄາວູໂຊກລູ ທີ່ໄດ້ປະກາດເຖິງການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທີ່ປະທານາທິບໍດີ
ທັງສອງ ໄດ້ໂອ້ລົມກັນທາງໂທລະສັບ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້. “ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢ່າງ
ຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານໄດ້ສັ່ງການຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະວ່າ ຈະບໍ່ມີການໃຫ້ອາວຸດແກ່ກຸ່ມ
ວາຍພີຈີ ແລະວ່າເລື່ອງບໍ່ເປັນເລື່ອງນີ້ ຄວນຈະຈົບສິ້ນລົງແຕ່ດົນແລ້ວ,” ຊຶ່ງອົງການ
ຂ່າວເອພີ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຄາວູໂຊກລູ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ນັ້ນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ນຳເຜີຍແຜ່ອອກໄປ ຫຼັງຈາກ
ການໂອ້ ລົມທາງໂທສະສັບ ກັບປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີແຊັບ ຕາຢິບ ເອີດວນ
ນັ້ນແມ່ນວ່າ ຍິ່ງລະມັດລະວັງ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ “ຍັງໄດ້ບອກກ່າວຕໍ່ທ່ານ
ເອີດວນ ກ່ຽວກັບການລໍຖ້າການປ່ຽນແປງ ຕໍ່ການສະໜັບສະໜຸນທາງທະຫານ
ທີ່ໃຫ້ແກ່ພາຄີ ຂອງພວກເຮົາ ທາງ ພາກພື້ນດິນໃນຊິເຣຍ, ປັດຈຸບັນນີ້ ການຕໍ່
ສູ້ກັນໃນເມືອງຣັກກາ ແມ່ນສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ແລະພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິ
ບັດງານ ເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນຂອງການມີສະຖຽນລະພາບ ທີ່ວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມນັ້ນ
ຈະບໍ່ກັບຄືນມາໄດ້ອີກ.”
ການຂາດຄວາມຊັດເຈນ ແມ່ນຍັງມີຢູ່ຕໍ່ມາໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມ
ຕຶງຄຽດທີ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນ ຂຶ້ນຕື່ມລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນໃນ
ອົງການເນໂຕ,ຫຼືບໍ່ ກໍເປັນການບ່ອນທຳລາຍ ຕໍ່ກຸ່ມວາຍພີຈີ, ຊຶ່ງແມ່ນພັນທະມິດກັບ
ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຮັບພາລະໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອກຳຈັດກອງກຳລັງຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ
ຈາກເມືອງຣັກກາ ໃນປະເທດຊິເຣຍ ເມືອງຫຼວງທີ່ພວກເຂົາປະກາດເອງນັ້ນ.
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເທີກີ ທ່ານ ບາເຄີ ບອນສແດກ ໄດ້ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດ
ທາງໂທລະພາບ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເທີກີ ຈຳເປັນທີ່ຈະ “ເຫັນການສະທ້ອນທີ່
ເປັນຮູບປະທຳຂອງຄຳຖະແຫຼງທ່ານທຣຳ ຕໍ່ຜືນແຜ່ນດິນນີ້. ຖ້າຫາກວ່າກຸ່ມ
ພີວາຍດີ/ວາຍພີຈີ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ຮັບອາວຸດຈາກທາງສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກ
ຄຳຖະແຫຼງນັ້ນໄດ້ອອກໄປແລ້ວຊັ້ນບໍ? ເທີກີ ຈະຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ສິ່ງທີ່
ທ່ານໄດ້ປະຕິຍານໄວ້.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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