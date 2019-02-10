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ເທີ​ກີ ທ້າ​ທາຍ​ຈີນ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ເບິ່ງ​ແຍງຊົນ​ເຜົ່າ ​ວີ​ເກີ

ຕຳ​ຫຼວດ​ກຳ​ລັງ​ກວດ​ບັດ​ປະ​ຈຳ​ໂຕ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສີ້ງ​ຊອມຢູ່​ຖະ​ໜົ​ນ ໃນ​ເມືອງ ​ກາ​ສ​ກາ​ຣ ແຂວງ​ ຊິນ​ຈຽງ ຂົງ​ປ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ຂອງ​ຊາງ​ເຜົ່າ​ວີ​ເກີ ປະ​ເທດ​ຈີນ ວັນ​ທີ 24 ມີ​ນາ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເທີ​ກີ​ ກ່າວ​ວ່າ ຈີນ​ ສົມ​ຄວນປິດ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆທີ່​ຮ້ອງວ່າ​ “ສູນ​ກັກ​ຂັງ” ສຳ​ລັບ​ຊົນ​ເຜົ່າ​
​ວີ​ເກີ ທີ່​ຖືກ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ມີ​ນຶ່ງ​ລ້ານ​ຄົນ, ແລະ ປະ​ກາດ​ມັນ​ວ່າ “ເປັນຄວາມ​ອັບ​ອາຍ​ຂາຍ​
ໜ້າ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ສຳ​ລັບ​ມວນ​ມະ​ນຸດ.”

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເທີ​ກີ ທ່ານ ຮາ​ມີ ອັກ​ຊອຍ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ
​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້​ວ່າ, “ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ລັບ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ​ແລ້ວ ທີ່​ຊາວ ວີ​ເກີ ເທີ​ກີ ຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານ​ຄົນ ທີ່ຖືກ​ຈັບ​ຕາມ​ອຳ​ເພີ​ໃຈນັ້ນ ໄດ້​ຖືກ​ທໍ​ລະ​ມານ ແລະ ການ​ລ້າງ
​ສະ​ໝອງ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ໃນ​ສູນ​ກັກ​ຂັງ ແລະ ຄຸກ​ຕ່າງໆ.

ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ນຼນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ້​ເປັນ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ນ້ອຍ​ວີ​ເກີ ແລະຫົວ​ຊາດ​ນິ​ຍົມ​ເທີ​ກີ ຈູດ​ທຸງ​ຈີນ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ທີ່​ກົງ​ສຸນ​ຈີ​ນ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ອິສ​ຕັນ​ບຸ​ລ ວັນ​ທີ 5 ກໍ​ລະ​ກົດ 2018.
ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ນຼນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ້​ເປັນ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ນ້ອຍ​ວີ​ເກີ ແລະຫົວ​ຊາດ​ນິ​ຍົມ​ເທີ​ກີ ຈູດ​ທຸງ​ຈີນ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ທີ່​ກົງ​ສຸນ​ຈີ​ນ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ອິສ​ຕັນ​ບຸ​ລ ວັນ​ທີ 5 ກໍ​ລະ​ກົດ 2018.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ ເທີ​ກີ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ລຸນຫຼັງ​ຂ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ວ່າ​
ເປັນນັກ​ກະ​ວີ​ ແລະ ນັກ​ດົນ​ເຕີ ຊາວ ວີ​ເກີ ທ່ານ ອັບ​ດູ​ເຣ​ຮິມ ເຮ​ຢິດ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ
​ຕົວ​ໃນ​ສູນ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນ​ແຂວງ ຊິນ​ຈຽງ ຂ​ອງ ຈີນ.

ອົງ​ການ​ຂ່າ​ວ​ເອ​ພີ ລາຍ​ງານ​ວ່າການ​ຕາຍ​ຂອງທ່ານ​ ເຮ​ຢິ​ດ ບໍ່​ສາ​ມາ​ມາດ​ຢືນ​ຢັນ​ໄດ້
ຢ່າງ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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