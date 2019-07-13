ຣັດເຊຍພວມຈັດສົ່ງລະບົບລູກສອນໄຟ S-400 ໄປໃຫ້ເທີກີຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ
ທີ່ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ສາຍສຳພັນ ລະຫວ່າງເທີກີ ກັບສະຫະລັດ
ແລະນຳເອົາເທັກໂນໂລຈີທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າມາໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດສະມາ
ຊິກ ທີ່ສຳຄັນ ຂອງກຸ່ມພັນທະມິດ NATO.
ເຮືອບິນຂົນສົ່ງຣັດເຊຍລຳນຶ່ງ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ນຳເອົາຊຸດທຳອິດຂອງລະບົບ
ລູກສອນໄຟ ມູນຄ່າ 2 ພັນ 2 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ໄປຍັງຖານທັບອາກາດ ເທີກີ ຢູ່ນອກ
ນະຄອນຫຼວງອັງກາຣາ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງແຕ່ບຣັສເຊີລສ໌ ໄປຫາວໍຊິງຕັນ.
ວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ ລະບົບລູກສອນໄຟ S-400 ພ້ອມດ້ວຍເຣດາ ທີ່ທັນສະໄໝອາດນຳ
ໃຊ້ເພື່ອແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ບັນດາເຮືອບິນລົບຂອງອົງການ NATO ຊຶ່ງຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະ
ເຮັດໃຫ້ລະບົບການປະຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງອົງການ NATO ຢູ່ໃນເທີກີ ຕົກ
ຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ. ສະຫະລັດໄດ້ຢຸດເຊົາທີ່ຈະສົ່ງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຮຸ້ນຫຼ້າສຸດ
F-35 ໄປໃຫ້ເທີກີ ຖ້າຫາກມີການຕິດຕັ້ງລະບົບລູກສອນໄຟຣັດເຊຍ ແລະບັນດາບໍ
ລິສັດເທິກີ ອາດສູນເສຍສັນຍາຕ່າງໆທີ່ຈະສ້າງເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ສຳຄັນໆທີ່ມີລາຄາແພງ
ສຳລັບເຮືອບິນລົບ F-35.
ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານມາຣ໌ກ ແອັສເປີ ກ່າວຕໍ່ບັນ
ດານັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວທີ່ເທີກີຮັບເອົາການສົ່ງ ລູກສອນ
ໄຟ S-400 ໄປໃຫ້. ທ່າທີພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບເຮືອບິນລົບ F-35 ບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ.”
ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບເປັນເວລາ 30 ນາທີກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍເທີກີ ຄືທ່ານ
ຮູລີຊີ ອາກາ ແຕ່ວ່າທຳນຽບຫ້າແຈບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງການໂທລະສັບ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເທີກີ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ລາຍລະອຽດ
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການເມື່ອວັນສຸກວານນີ້ ຊຶ່ງກ່າວວ່າ ອັງກາຣາໄດ້ບອກໃຫ້ທ່ານແອັສເປີ
ຊາບວ່າ ເທີກີຊື້ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ S-400 ນັ້ນ “ບໍ່ແມ່ນ ທາງເລືອກແຕ່ແມ່ນ
ຄວາມຈຳເປັນ” ແລະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຈັດຕັ້ງກຸ່ມເຮັດວຽກຮ່ວມ ເພື່ອຊັ່ງຊາເບິ່ງຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ໃນການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນລະຫວ່າງເຮືອບິນລົບ F-35 ແລະລະບົບ
ລູກສອນໄຟ S-400 ນັ້ນ ແມ່ນ “ຍັງຢູ່ເທິງໂຕະ.”
ທ່ານ Akar ກ່າວເພີ້ມວ່າ ເທີກີຍັງໄດ້ຊັ່ງຊາເບິ່ງການຂໍຊື້ລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດ
Patriot ຂອງສະຫະລັດ ແລະເທີກີທີເປັນຄູ່ຮ່ວມງານລະຫວ່າງໂຄງການເຮືອບິນລົ
ບ F-35 ຄວນຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ແບບ “ບໍ່ມີການລົບກວນ” ອີງຕາມຄຳເວົ້າໃນຖະ
ແຫຼງການ.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງມໍແກນ ອໍເຕກັສ ໄດ້ເຕືອນໃນຕົ້ນ
ອາທິດນີ້ ເຖິງ “ຜົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາ ໃນທາງລົບ ຢ່າງແທ້ຈິງ ຖ້າຫາກ ມີການຊື້ລູກ
ສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ.