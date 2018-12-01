ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງ ທີ່ນະຄອນແອນຄໍເຣຈ ລັດອາລາສກ້າ ໃນວັນສຸກວານ
ນີ້ ເຮັດໃຫ້ຖະໜົນຫົນທາງພັງ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕຶກອາຄານ ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານວ່າ ມີການບາດເຈັບທີ່ຮ້າຍແຮງໃດໆ.
ແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ມີຄວາມແຮງ 7.0 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ປະມານ 13 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກນະຄອນແອນຄໍເຣຈ ໄປທາງທິດເໜືອ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຢູ່ບ່ອນອາໄສ ຂອງປະຊາຊົນປະມານ 40 ເປີເຊັນ ໃນລັດອາລາສກ້າ ແລະຕາມມາດ້ວຍແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ມີຄວາມແຮງທີ່ຫລຸດລົງມາຕື່ມອີກ ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ສັ່ນສະເທືອນໄປໄກເຖິງເຂດແຟແບັງຄ໌.
ແຜ່ນດິນໄຫວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕຶກອາຄານສັ່ນ ແກ້ວປະຕູປ່ອງຢ້ຽມແຕກ ແລະກໍເຮັດໃຫ້ເສົາໄຟ ແລະຕົ້ນໄມ້ສັ່ນໄກວໄປມາ.
ປະຊາຊົນໃນເຂດນະຄອນແອນຄໍເຣຈ ໄດ້ລົງຮູບທາງສື່ສັງຄົມສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ເສຍຫາຍຕໍ່ບ້ານເຮືອນແລະທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກນັ້ນ ປະຊາຊົນໃນຫຼາຍໆເຂດຍັງບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ຂົວແລະທາງ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂດຕົວເມືອງໄດ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມີຕໍ່ຕຶກອາຄານ. ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ຮັບ 2 ລາຍງານກ່ຽວກັບການພັງລົງຂອງຕຶກອາຄານ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນຢູ່ລັດອາລາສກ້າ ແລະຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ລັດຖະບານກາງ “ຈະບໍ່ຢັ້ງມືໃນການໃຊ້ຈ່າຍ” ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອລັດດັ່ງກ່າວ ຟື້ນໂຕຄືນຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ.
ການສັ່ນສະເທືອນໃນຂັ້ນຕົ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນພາກັນແລ່ນອອກໄປ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ຫຼືພາກັນຊົ້ນຢູ່ບ່ອນທີ່ປອດໄພ ໃນເຮືອນຫຼືໃນຫ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ມະຫາວິທະຍາໄລອາລາສກ້າໄດ້ປິດ ແລະໂຮງຮຽນໃນເຂດນະຄອນແອນຄໍເຣຈ ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 100 ແຫ່ງ ກໍໄດ້ຢຸດສອນ.
ສະໜາມບິນແອນຄໍເຣຈ ກໍໄດ້ຢຸດບໍ່ໃຫ້ມີການບິນອອກແລະເຂົ້າ ເປັນການຊົ່ວຄາວ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຍົກຍ້າຍພະນັກງານ ອອກຈາກຫໍຄວບຄຸມການບິນ.
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