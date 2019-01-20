ວິກິດການ ການເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດ ຄອງໂກ ໄດ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນອາທິດມື້ນີ້ ເມື່ອສານລັດຖະທຳມະນູນໄດ້ຢືນຢັນໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ເຟລິກສ໌
ຊີເຊເກດີ (Felix Tshisekedi), ປະຕິເສດການອ້າງອີງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ໂກງ,
ແລະ ຮອງຜູ້ຊະນະເລີດ ທ່ານ ມາຕິນ ຟາຢູລູ ກໍໄດ້ປະກາດຕົ້ນເອງຢ່າງໄວວາວ່າເປັນ
ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍພຽງຄົນດຽວ.”
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ຟາຢູລູ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າມີການຕົກລົງລັບທີ່ພິເສດ ໂດຍປະ
ທານາທິບໍດີທີ່ພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງທ່ານ ໂຈເຊັຟ ຄາບິລາ ເພື່ອປ່ຽນແປງຄະແນນສຽງ
ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນຝ່າຍຄ້ານ ຫຼັງຈາກຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຂອງພັກທີ່ກຳລັງປົກຄອງ
ປະເທດ ບໍ່ໄດ້ສະແດງຜົນງານທີ່ດີ ຈົນຕ້ອງໄດ້ມີການໃຊ້ແຜນ B. ທັງສອງຝ່າຍບໍ່ໄດ້
ຮັບຮູ້ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ສານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ຟາຢູລູ ບໍ່ໄດ້ສະແດງຫຼັກຖານ ກ່ຽວກັບ ການ
ກ່າວອ້າງຂອງທ່ານວ່າ ທ່ານໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍດາຍ ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ຮົ່ວໄຫຼອອກມາ
ເຊິ່ງພິຈາລະນາວ່າ ມາຈາກຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ.
ທ່ານ ຟາຢູລູ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະຊາຊົນ ຄອງໂກ ໃຫ້ພາກັນອອກມາລວມຕົວກັນຢູ່ຕາມ
ຖະໜົນຕ່າງໆ ເພື່ອປະທ້ວງຢ່າງສະຫງົບໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ
ລັດຖະທຳມະນູນ,” ເຊິ່ງກ່າວຫາສານດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ການຢືນຢັນຜົນຄະແນນທີ່ຜິດ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມລັບ ທີ່ພວກທ່ານໄດ້ເລືອກຂ້າພະເຈົ້າເປັນປະທາ
ນາທິບໍດີ.”
ທ່ານ ຟາຢູລູ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ປະຊາຊົນ ຄອງໂກ ຫຼື ປະຊາຄົມນານາຊາດ ບໍ່ຄວນຮັບຮູ້
ທ່ານ ຊີເຊເກດີ, ຫຼື ເຊື່ອຟັງທ່ານ.
ທ່ານ ຊີເຊເກດີ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດມື້ນີ້ວ່າ ການຕັດສິນຂອງສານລັດຖະ
ທຳມະນູນວ່າທ່ານ ເປັນຜູ້ສະນະເລີດຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ແມ່ນ
ໄຊຊະນະຂອງປະເທດທັງໝົດ.
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