ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເອີ້ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງລິສ ທຣັສ ທີ່ໄດ້ລາອອກ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມວຸ້ນວາຍພຽງແຕ່ 6 ອາທິດນັ້ນວ່າ “ພາຄີທີ່ດີ” ໃນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ຢູເຄຣນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຕ ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນບໍຍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບການລາອອກຂອງທ່ານນາງ.
“ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານນາງຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈເອງ” ທ່ານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວບໍ່ດົນກ່ອນທີ່ຈະຂຶ້ນເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ ມາຣີນວັນ ໄປລັດເພັນຊີລເວເນຍ. “ແຕ່ກໍຂໍໃຫ້ເບິ່ງ ທ່ານນາງເປັນພາຄີທີ່ດີ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຣັດເຊຍແລະຢູເຄຣນ ແລະອັງກິດຈະແກ້ໄຂບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.”
ທ່ານໄບເດັນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃດໆ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນກະທົບທີ່ຈະລາມອອກມາ ຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານການເມືອງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດພັນທະມິດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ມັນຈະມີຜົນທີ່ຕາມມາ.”
ທ່ານນາງທຣັສໄດ້ລາອອກ ຫຼັງຈາກແຜນການຫຼຸດພາສີຂອງທ່ານນາງທີ່ບໍ່ມີເງິນສະໜັບສະໜຸນ ເຮັດໃຫ້ເງິນປອນຂອງອັງກິດຕົກລາຄາຢ່າງໜັກ ພາໃຫ້ຕົ້ນທຶນໃນການກູ້ຢືມສູງຂຶ້ນ ແລະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຢູ່ໃນຕະຫລາດການເງິນ.
ທ່ານໄບເດັນ ທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບທ່ານນາງທຣັສ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບເລື້ອງຢູເຄຣນ ແລະພົບປະກັບທ່ານນາງ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານຕໍ່ແຜນການເສດຖະກິດຂອງທ່ານນາງທຣັສ ທີ່ຈະຕັດພາສີ ສຳລັບ “ພວກທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດນັ້ນ.”
ທ່ານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ແຕ່ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເທດອັງກິດ ທີ່ຈະເຮັດການຊັ່ງຊາ ບໍ່ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າ.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ທຳນຽບຂາວໄດ້ອອກກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງສະແດງຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ຕໍ່ລັດຖະບານອັງກິດ ແລະຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຕໍ່ທ່ານນາງທຣັສ.
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ແລະສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ແມ່ນພັນທະມິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະເພື່ອນມິດທີ່ຍືນຍົງມາເປັນເວລາຍາວນານ ແລະຄວາມຈິງນັ້ນ ຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.”