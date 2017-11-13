ປ. ດໍໂນລ ທຣໍາ ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການ ສົນທະນາກັບ ປ. ສີ ຈິນຜິງ

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ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນວັນພະຫັດອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ປະກາດ
ວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ແລະຈີນ ຕ້ອງປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດດັ່ງ
ກ່າວ ແລະໂລກຂອງເຮົາໝົດໄປຈາກອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງ ຈາກລະ
ບອບ "ຄາດຕະກອນຢູ່ໃນເກົາຫຼີເໜືອ.” ຫົວໜ້າວີໂອເອ ປະຈຳທຳນຽບຂາວ Steve
Herman ທີ່ເດີນທາງໄປປັກກິ່ງກັບປະທານາ ທິບໍດີ ລາຍງານມາວ່າ ເລື່ອງເກົາຫລີ
ເໜືອພ້ອມດ້ວຍຊ່ອງຫວ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບ
ຈີນໄດ້ຄອບງໍາການເຈລະຈາຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ປະທານາທິບໍ ດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ປະກາດວ່າ ວໍຊິງຕັນແລະປັກກິ່ງໄດ້ເຫັນພ້ອມ “ທີ່ຈະບໍ່ເຮັດ ຄວາມຜິດພາດໃນອະດີດ ຊ້ຳຄືນອີກ” ໃນການຮັບມືກັບພຽງຢາງ ຊຶ່ງໃນໄລຍະຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະ
ເທດດັ່ງກ່າວສາມາດສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແກ່ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງຕົນ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວວ່າ “ໂລກທີ່ສີວິໄລທັງໝົດ ຕ້ອງສາມັກຄີກັນປະເຊີນ
ໜ້າກັບການຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະໂລກທັງໝົດກຳລັງຈັບຕາເບິ່ງພວກເຮົາຢູ່
ໃນຂະນະນີ້.”
ຢູ່ໃນຄຳຖະແຫຼງຂອງທ່ານນັ້ນ ປະທານປະເທດ Xi ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມິດງຽບ.
ປະທານປະເທດຈີນກ່າວວ່າ “ບັນຫາຢູ່ໃນແຫລມເກົາຫລີພວກເຮົາໄດ້ກ່າວຢໍ້າເຖິງ
ຄວາມໝາຍໝັ້ນຢ່າງແຂງຂັນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການປອດນິວເຄລຍຢູ່ທີ່ແຫລມ ເກົາຫຼີ
ແລະການປະຕິບັດຕາມລະບົບຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແຜ່ຜາຍອາວຸດຂອງສາກົນ. ທັງສອງຝ່າຍຈະ
ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະເຄັ່ງຄັດ ມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະ
ປະຊາຊາດ. ໃນເວລາດຽວກັນ ທັງສອງຝ່າຍໝາຍໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກໄປສູ່ການແກ້ໄຂ
ໂດຍຜ່ານການສົນທະນາຫາລື ແລະການເຈລະ ຈາ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ ມີຄວາມກ້າວໜ້າດ້ວຍດີ ຮວມທັງກ່ຽວກັບ
ເລື່ອງເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ໄດ້ຮັບ ໃນການເຈລະຈາຫາລືກັບຜູ້ນຳຂອງຈີນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມີການແກ້ໄຂຕໍ່ເລື້ອງນັ້ນ ດັ່ງທີ່
ທ່ານເຮັດ.”
ຢູ່ໃນພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ນອກຫໍສາລາປະຊາຊົນນັ້ນ ຜູ້ນຳທັງສອງ
ໄດ້ຍ່າງຄຽງຂ້າງກັນຢູ່ເທິງຜ້າພົມແດງ.
ກອງດຸລິຍາງທະຫານໄດ້ຫລິ້ນເພງຊາດຂອງທັງສອງປະເທດ ແລະພິທີຍິງປືນໃຫຍ່
ຈາກຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝີນ ເພື່ອຄຳນັບປະທານາທິບໍດີທຣໍາ.
ພວກເດັກນ້ອຍນັກຮຽນທີ່ຕື່ນເຕັ້ນກໍພາກັນໂບກທຸງຊາດອາເມຣິກາແລະທຸງຊາດຈີນ.
ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງທ່ານທຣໍາແລະທ່ານ Xi ຍັງໄດ້ພົວພັນກັບເລື່ອງການ
ຄ້າ ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ອ່ອນໄຫວ ໃນເມື່ອວ່າປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໄດ້ຈົ່ມວ່າມາເປັນ
ເວລານານແລ້ວກ່ຽວກັບການຄ້າທີ່ບໍ່ກໍ້າເກິ່ງໃນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງຈີນ ແລະ
ສະຫະລັດ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ ການຂາດດຸນການຄ້າຂອງສະຫະລັດກັບຈີນ “ທີ່ໜ້າຕົກ
ໃຈຫລາຍພັນລ້ານໂດລາ” ໃນແຕ່ລະປີ ແລະນັ້ນ “ບັນດາລັດຖະບານຊຸດກ່ອນໆໄດ້
ອະນຸຍາດປ່ອຍໃຫ້ມາຮອດປັດຈຸບັນຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້."
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຖິ້ມໂທດໃສ່ຈີນ. ຫລັງຈາກທັງໝົດ
ແລ້ວ ໃຜສາມາດຖີ້ມໂທດໃສ່ປະເທດນຶ່ງທີ່ຕັກຕວງເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດ
ອື່ນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສຳລັບປະຊາຊົນຂອງຕົນ?”
ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ແລະຈີນຕ່າງກໍເປັນປະ
ເທດເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ແລະຢູ່ໃນກົນໄກທີ່ສຳຄັນຂອງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ
ໂລກ. ພວກເຮົາຕ້ອງຂະຫຍາຍການຄ້າໄປໜ້າ ແລະການຮ່ວມມືໃນການລົງທຶນ ເສີມຂະຫຍາຍເສດຖະກິດມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນການລົງທືນ ດຳ
ເນີນການເພື່ອສ້າງສະຖຽນລະພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະເສດຖະກິດທີ່ກໍ້າເກີ່ງ ພ້ອມ
ທັງຄວາມສຳພັນດ້ານການຄ້າ.”
ຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ເອົາບົດບາດໃນອັນທີ່ພວກທ່ານໝາຍເຖິງການຕົກລົງໃນທຸລະກິດມູນ
ຄ່າຫຼາຍເຖິງ 250 ພັນລ້ານໂດລາ ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນລະຫວ່າງ ປະທານາທິ ບໍດີທຣໍາຢ້ຽມ
ຢາມທີ່ນີ້. ແຕ່ວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນບົດບັນທຶກທີ່ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບ
ທີ່ອາດບໍ່ບັງເກີດໝາກຜົນເລີຍກໍເປັນໄດ້
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ