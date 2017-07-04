ຄາດວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລທຣໍາ ຈະພົບປະກັບທ່ານນາງ Angela Merkel ນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີຂອງເຢຍຣະມັນ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນດາຜູ້ນໍາປະເທດທີ່ມີເສດ
ຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກຢູ່ເມືອງ Hamburg ຂອງເຢຍຣະມັນ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ທ່ານ Steffen Seibert ໂຄສົກຂອງທ່ານນາງ Merkel ເວົ້າວ່າ ຜູ້ນໍາທັງສອງທ່ານຈະພົບ
ກັນກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G-20 ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ຊຶ່ງອາດຈະແມ່ນຕອນຕົ້ນໆຂອງແລງ
ວັນພະຫັດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ກໍເປັນໄດ້.
ທ່ານທຣໍາ ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນ Twitter ວ່າ ທ່ານຈະລົມກັບທ່ານນາງ Merkel ທາງ
ໂທລະສັບໃນວັນຈັນວານນີ້ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຈະສົນທະນາທາງໂທລະສັບອີກ ກັບຜູ້ນໍາ
ປະເທດພັນທະມິດໃນຢູໂຣບອີກສອງທ່ານ ຄືທ່ານ Emmanuel Macron ປະທານາ
ທິບໍດີຝຣັ່ງ ແລະທ່ານ Paolo Gentiloni ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອີຕາລີ.
ຫລັງຈາກນັ້ນ ທໍານຽບຂາວ ກໍໄດ້ເປີດເຜີຍບົດບັນທຶກການສົນທະນາຂອງທ່ານທຣໍາ ກັບ
ທ່ານນາງ Merkel ແລະທ່ານ Gentiloni. ຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງ
Merkel ແລະທ່ານທຣໍາ ໄດ້ສົນທະນາກັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງດິນຟ້າອາກາດ, ໂຄງການລິ
ເລີ້ມດ້ານການເງິນໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຜູ້ຍິງ ແລະການຄ້າ ຊຶ່ງລວມມີການຜະລິດ
ເຫລັກກ້າທີ່ມີການຜະລິດສ່ວນເກີນຫລາຍເກີນໄປ.
ຖະແຫລງການນີ້ ຍັງເວົ້າເພີ້ມເຕີມວ່າ ທ່ານທຣໍາ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຊ່ວຍທ່ານນາງ Merkel
ເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G-20 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
ທໍານຽບຂາວຍັງກ່າວອີກວ່າ ໃນການສົນທະນາກັບທ່ານ Gentiloni ນັ້ນ ຜູ້ນໍາສະຫະລັດ
ໄດ້ກ່າວອີກເທື່ອນຶ່ງ ເປັນການສັນລະເສີນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຕາລີ ທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນ
ການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມກຸ່ມເຈັດປະເທດຫລື G7 ຢ່າງມີຜົນສໍາເລັດ ໃນເດືອນ
ພຶດສະພາຜ່ານມາ. ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານທຣໍາ ຍັງຂອບໃຈທ່ານ Gentiloni ທີ່ອີຕາລີໄດ້
ພະຍາຍາມແກ້ໄຂວິກິດການດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງຊາວລີເບຍ.
ຕໍ່ມາໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານນາງ Merkel ໄດ້ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານນາງຫວັງວ່າ ບັນ
ດາຜູ້ນໍາໂລກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ G-20 ນີ້ ຈະເຫັນດີນໍາກັນ ແບບກວ້າງໆ ຕໍ່ຄວາມ
ຈໍາເປັນໃນການສືບຕໍ່ ຕໍ່ສູ້ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍໃນໂລກ ແຕ່ວ່າບໍ່ເຫັນດີນໍາກັນໃນບັນຫາ ອື່ນໆ.
ທ່ານນາງກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມທີ່ນະຄອນເບີລິນວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດວ່າ ໃນຕອນທ້າຍ
ພວກເຮົາຈະມີທ່າທີ ທີ່ເປັນເອກພາບກັນ ກ່ຽວກັບທຸກບັນຫາ ແຕ່ວ່າ ມັນກໍເປັນເລື່ອງທີ່ມີ
ເຫດຜົນແລະຊື່ສັດທີ່ຈະໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບທຸກບັນຫາດ້ານການທູດສາກົນ."
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