ສານສຸງສຸດຂອງສະຫະລັດ ອະນຸຍາດໃຫ້ ທ່ານ ທຣຳ ມີຊື່ໃນບັດເລືອກຕັ້ງ ຂອງລັດ ໂຄໂລຣາໂດ

ສານສູງສຸດສະຫະລັດໄດ້ຕັດສິນເປັນເອກະສັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ສາມາດຢູ່ໃນບັດເລືອກຕັ້ງ ຂອງລັດ ໂຄໂລຣາໂດ (Colorado) ໃນປີ 2024 ຕໍ່ໄປໄດ້ ໂດຍໄດ້ມອບໄຊຊະນະອັນສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຢູ່ແຖວໜ້າ ນຶ່ງມື້ ກ່ອນທີ່ລັດທາງພາກຕາເວັນຕົກ ແລະອີກ 14 ລັດ ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກທີ່ເອີ້ນວ່າ ວັນ Super Tuesday.
ຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕ່າວປີ້ນຄຳຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດ ລັດ ໂຄໂລຣາໂດ (Colorado) ທີ່ວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ບໍ່ມີສິດທີ່ຈະມີຊື່ຢູ່ໃນບັດເລືອກຕັ້ງ ຂອງລັດ ເນື່ອງຈາກບົດບາດຂອງທ່ານ ໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງນັກວິຈານ ທ່ານ ທຣຳ ບາງຄົນ ກ່າວຫາທ່ານວ່າ ລະເມີດກົດລະບຽບຂອງລັດຖະທໍາມະນູນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຫ້າມພວກກະບົດ ຈາກການດຳລົງຕຳແໜ່ງທາງລັດຖະການ.
ຫຼັງຈາກທີ່ ທ່ານ ທຣຳ ບອກໃຫ້ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານ "ຕໍ່ສູ້ຢ່າງດຸເດືອດຄືນາລົກ" ຢູ່ທີ່ການຊຸມນຸມໃກ້ໆກັບທໍານຽບຂາວ, ໂດຍທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ອາລະວາດໄປທົ່ວຫໍລັດຖະສະພາ, ຮື້ຄົ້ນຫ້ອງການລັດຖະສະພາບາງແຫ່ງ ແລະຂັດຄືນຕໍາຫຼວດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ສະພາ ຮັບຮອງວ່າ ທ່ານ ຜ່າຍແພ້ ການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ ໃນປີ 2020 ຂອງທ່ານ ຕໍ່ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ.
ແຕ່ຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ 9 ທ່ານ, ໃນຄວາມຄິດເຫັນ 13 ໜ້າ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງນາມ, ລະບຸວ່າ ລັດຖະທຳມະນູນ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລັດດຽວ ຕັດສິດຜູ້ສະໝັກເອົາຕໍາແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຈາກການດຳລົງຕຳແໜ່ງລະດັບຊາດ.
ສານກ່າວວ່າ ມີພຽງແຕ່ສະພາ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບອຳນາດດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ແມ່ນລັດໃດນຶ່ງ ໃນ 50 ລັດ. ສານໄດ້ເຕືອນວ່າ ອາດຈະມີຄວາມວຸ່ນວາຍ ເກີດຂຶ້ນ ຖ້າຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເອົາຕຳແໜ່ງລະດັບຊາດ ສາມາດຖືກປະກາດວ່າ ບໍ່ມີຄຸນສົມບັດໃນບາງລັດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃນລັດອື່ນໆ, ອີງຕາມການປະພຶດແບບດຽວກັນ.
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